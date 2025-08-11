জার্মানি – 45%এর উপরে: লাল করের অঞ্চল

একটি দ্রুত পরিবর্তিত বিশ্বে, যেখানে রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা কয়েক দিন ধরে বাড়ছে, তবে এক ঘন্টার মধ্যে, জার্মানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি – তার করের নীতির পুনর্বিবেচনা। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা অ্যাডভোকেট যে দীর্ঘকাল ধরে এটি প্রায় নিষিদ্ধ বিষয় বলে মনে হয়েছিল – কর বাড়ানোর জন্য। তবে, সর্বত্র নয়, তবে লক্ষ্যযুক্ত – মূলত সবচেয়ে ধনী নাগরিক এবং বৃহত ডিজিটাল কর্পোরেশনগুলির জন্য, যা আজ আন্তর্জাতিক করের ক্ষেত্রে প্রায়শই স্পেস ব্যবহার করে।
এই আলোচনাটি কেবল সংখ্যা এবং আগ্রহের বিষয়গুলির বিষয় নয়, তবে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক দক্ষতার মধ্যে একটি নতুন ভারসাম্যের সন্ধান। সংস্কারকরা কোন প্রধান নির্দেশিকা অফার করেন, ইউরোপ কীভাবে ইতিমধ্যে ডিজিটাল ট্যাক্স ব্যবহার করে এবং নতুন ট্যাক্স আর্কিটেকচার জার্মানির জন্য কোন সুযোগগুলি উন্মুক্ত করে?
সঠিক রেবাস
দেশটির রাজনৈতিক গাণিতিক মঞ্চে প্রবেশ করেছে, যখন আয় এবং ব্যয়ের সহজ সংযোজন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয়। অভূতপূর্ব নামমাত্র প্রতিরক্ষা ব্যয়ের পটভূমির বিপরীতে – মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় দুই শতাংশ – এবং সামাজিক ক্ষেত্রের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা আলোচনার জন্য দীর্ঘ -শক্তিমান শব্দ “কর” উত্থাপন করে। তবে আমরা বেটে ব্যাপক এবং অভিন্ন বৃদ্ধির বিষয়ে কথা বলছি না, তবে যাঁরা আজ ডিজিটাল স্কিমগুলির মাধ্যমে পরাশক্তি বা অর্থ প্রদান এড়িয়েছেন তাদের পক্ষে করের বোঝার পয়েন্ট পুনরায় বিতরণ সম্পর্কে।
ডিজিটালস্টুয়ার – ইউরোপীয় প্রতিবেশী পাঠ পাঠ
প্রস্তাবিত সংস্কারের অন্যতম ভিত্তি হ’ল ডিজিটাল ট্যাক্স প্রবর্তন। এই ধারণাটি আর নতুন নয় – ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি এবং অস্ট্রিয়া ডিজিটাল পরিষেবা এবং বিজ্ঞাপনের জন্য সাফল্যের সাথে তিন থেকে পাঁচ শতাংশ হার ব্যবহার করে। যুক্তিটি সহজ: ট্রান্সন্যাশনাল আইটি জায়ান্টরা স্থানীয় বাজারগুলি থেকে মুনাফা উত্তোলন করে তবে প্রায়শই স্থানীয় বাজেটে কর ছাড়কে হ্রাস করে। সংস্কারের কর্মীদের মতে জার্মানি এই বিষয়ে “শেষ বেহালা” থাকতে পারে না, যখন ডিজিটাল করের পুরো অর্কেস্ট্রা ইতিমধ্যে আশেপাশে শোনাচ্ছে।
উপরের বার
ট্যাক্স পুনর্গঠনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হ’ল উচ্চতর উপার্জনের ক্ষেত্রে পৃথক আয়ের উপর উচ্চতর করের হারের ফেরত। এসপিডি স্মরণ করিয়ে দেয় যে জার্মানি ইতিমধ্যে জানত এমন সময়গুলি যখন উচ্চ কর 56% (চ্যান্সেলর কোল্যা যুগ) এ পৌঁছেছিল। আজ আমরা গণ বিভাগগুলি থেকে অনেক দূরে কথা বলছি, তবে কেবলমাত্র সেই করদাতাদের সম্পর্কে যাদের বার্ষিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে মিডিয়ানকে ছাড়িয়ে গেছে – উদাহরণস্বরূপ, একাকী জন্য 250 হাজার ইউরো এবং দম্পতিদের জন্য 500 হাজার ইউরো। এই জাতীয় পদক্ষেপটি সাফল্যের শাস্তি হিসাবে বিবেচিত হয় না, তবে একটি পাবলিক চুক্তির বীমা হিসাবে, যখন রাজ্য একই সাথে প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণ করে, শক্তি স্থানান্তর প্রোগ্রাম প্রয়োগ করে এবং স্বাস্থ্যসেবাতে বিনিয়োগ করে।
পরিভাষা সূক্ষ্মতা
আলোচনায় হোঁচট খাওয়ার একটি পাথর পরিভাষা রয়ে গেছে। জার্মান “স্টিউরকোট” এর মধ্যে কেবল কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যখন আন্তর্জাতিক মেট্রিক “কর – থেকে – জিডিপি” ওকার পদ্ধতি অনুসারে সামাজিক অবদানের দ্বারাও আচ্ছাদিত। জাতীয় পরিসংখ্যানগুলিতে, জার্মানির জিডিপিতে করের অংশটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রায় 25%ধরে রয়েছে, যখন মোট কর এবং সামাজিক বোঝা প্রায় 38%এ পৌঁছেছে, যা এখনও ডোপান্ডেমিক সর্বাধিকের চেয়ে কম। এটি এই “করের ব্যবধান” যা এসপিডিকে সীমিত সুযোগের উইন্ডো হিসাবে দেখায়, তবে এমন অঞ্চলে বেটে উদ্দেশ্যমূলক বৃদ্ধি যেখানে এটি ন্যূনতম অর্থনৈতিক উত্সাহকে প্রভাবিত করবে।
ঝুঁকি এবং আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ
সংস্কারের বিরোধীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে করের হারের যে কোনও বৃদ্ধি ক্ষুদ্র ও মাঝারি -সঞ্চিত ব্যবসায় (মিটেলস্ট্যান্ড), বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে জার্মানির প্রতিযোগিতামূলকতার জন্য ঝুঁকি বহন করে। তদতিরিক্ত, বৈশ্বিক প্রসঙ্গটি এই কাজটি জটিল করে তোলে – বিশ্ব বিশ্বব্যাপী ন্যূনতম করের হার এবং ডিজিটাল সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কিত কর অধিকারের পুনরায় বিতরণে ওইসিডি এবং জি 20 এর আন্তর্জাতিক চুক্তিতে এগিয়ে চলেছে। দ্বিগুণ কর এবং সম্ভাব্য বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে জাতীয় ডিজিটালস্টুয়ারকে অবশ্যই এই আর্কিটেকচারে সাবধানতার সাথে ফিট করতে হবে।
সংস্কারক কৌশল
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, পরিবর্তনগুলির সমর্থকরা সুরক্ষা ব্যবস্থার একটি সম্পূর্ণ সেট সরবরাহ করে। প্রথমত, একটি সংকীর্ণ ওরিয়েন্টেশন – এই বৃদ্ধি কেবলমাত্র সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়িত থ্রেশহোল্ড এবং বৃহত ডিজিটাল কর্পোরেশনগুলির বেশি সুপারপিটুয়ালগুলিকে প্রভাবিত করবে। দ্বিতীয়ত, অসমমিতিক ব্যবসায় সমর্থন ব্যবস্থা – উদাহরণস্বরূপ, বাস্তব খাতের জন্য ত্বরণযুক্ত অবমূল্যায়ন এবং বিনিয়োগ loans ণ। তৃতীয়ত, স্বচ্ছ শর্তগুলি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত সময় ফ্রেম এবং স্বয়ংক্রিয় পর্যালোচনা প্রক্রিয়া যা অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলিতে নমনীয়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেয়।
সামাজিক চুক্তি
যোগাযোগের উপাদানটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সর্বজনীন বাক্যাংশ “আমরা কিছুটা বাড়িয়ে দেব” আজ কাজ করবে না – বীমা প্রিমিয়ামের উপর সামাজিক বোঝা এত তাৎপর্যপূর্ণ। সততার সাথে এবং খোলামেলাভাবে বলা অনেক বেশি দক্ষ: “আমরা যেখানে সর্বাধিক ভাড়া কেন্দ্রীভূত হয় সেখানে কর বাড়িয়ে দেব”, অতিরিক্ত তহবিল কোথায় যাবে তা প্রদর্শন করার সময় – বুন্দেসওয়েরকে আধুনিকীকরণ করতে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, ডিজিটালাইজেশন এবং গঠনে রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে। বাস্তব সামাজিক সম্মতি স্লোগান দ্বারা নয়, নগদ অবদান এবং স্পষ্ট উন্নতির মধ্যে একটি স্পষ্ট সংযোগ দ্বারা জন্মগ্রহণ করে।
পরিপক্কতা এবং প্রস্তুতি
এই গেমের বেটগুলি অবিশ্বাস্যভাবে উচ্চ – এবং কেবল আর্থিক দক্ষতার ক্ষেত্রে নয়। আমরা সমাজ এবং রাষ্ট্রের পরিপক্কতার কথা বলছি: আমরা কি স্বীকার করতে প্রস্তুত যে ব্যয়বহুল এবং প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের জগতের জন্য করের বোঝার একটি নতুন, আরও ন্যায্য বিতরণ প্রয়োজন? যদি উত্তরটি ইতিবাচক হয় তবে কর সংস্কারের একটি “ট্রেজারিতে জড়ো হওয়ার” জন্য কেবল একটি সরঞ্জাম না হওয়ার সুযোগ রয়েছে, তবে বোধগম্য নিয়মের সাথে ভবিষ্যতে বিনিয়োগের কৌশলতে পরিণত হওয়ার, মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে রক্ষা করুন এবং যারা আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে উপকৃত হন তাদের একটি স্পষ্ট বার্তা। “সাধারণ ভবিষ্যতে আপনার অবদান” কেবল একটি স্লোগান নয়, একই সাথে একটি কল এবং আশা।
