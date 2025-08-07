জার্মান সুপারস্টার টমাস মুলার ভ্যানকুভার হুইটেক্যাপসে যোগদান করেন

ভ্যানকুভার হুইটক্যাপসের জার্মান কিংবদন্তি টমাস মুলারের দীর্ঘ-গুজব অর্জন শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়েছে।
হুইটেক্যাপস সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘোষণাটি উত্যক্ত করেছিল, প্রথমে একটি ছবি পোস্ট করে একটি ট্রান্স কানাডা হাইওয়ে সাইন দেখানো “ভ্যানকোভার” কে “আমরা যাই” এর সাথে “ভ্যানকোভার” এর দিকে ইঙ্গিত করে, “এক মিনিট দীর্ঘ ভিডিওর দ্বারা দ্রুত উত্তরাধিকার অনুসরণ করেছিলেন যেখানে মুলার তার #13 হোয়াইটস্যাপস জার্সি এবং” হুইটেক্যাপসকে বলেছেন, যাকের ইতিহাস তৈরি করুন। “
দীর্ঘকালীন বায়ার্ন মিউনিখ তারকা এবং বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ২০২26 সালের বিকল্পের সাথে ২০২৫ মৌসুমের বাকি অংশের জন্য স্বাক্ষর করেছে এবং হুইটেক্যাপস অনুসারে, তার আন্তর্জাতিক স্থানান্তর শংসাপত্র, ভিসা এবং ওয়ার্ক পারমিটের রোস্টার মুলতুবি প্রাপ্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করবে।
“আমি দল এবং আমার নতুন সতীর্থদের সাথে দেখা করতে পেরে উচ্ছ্বসিত,” মুলার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন। “আমি মনে করি প্রত্যেকেই জানে যে ভ্যানকুভার শহরটি খুব সুন্দর, বিশ্বব্যাপী পরিচিত, তবে পাশাপাশি, হুইটেক্যাপগুলি এই বছর বিশেষ কিছুতে পৌঁছেছে।”
হোয়াইটক্যাপগুলি সান দিয়েগো এফসির পিছনে এক পয়েন্ট পিছনে বসেছিল মেজর লীগ সকার ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স স্ট্যান্ডিংয়ে শীর্ষস্থানীয় স্থানে 10 নিয়মিত মরসুমের খেলা বাকি, বিসি প্লেসে বাড়িতে থাকা ছয়জন।
মুলার পরের দিন বুধবার, ১৩ আগস্ট ভ্যানকুভারে পৌঁছানোর কথা রয়েছে, পরের দিন তার সূচনা মিডিয়া সম্মেলন এবং প্রথম প্রশিক্ষণ অধিবেশন নিয়ে।
হুইটেক্যাপস স্পোর্টিং ডিরেক্টর অ্যাক্সেল শুস্টার বলেছেন, “পিচে, তিনি এই দশকের সকারের মধ্যে এখন আমাদের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিমান খেলোয়াড়।”
“তিনি এতগুলি শিরোনাম জিতেছেন, আক্ষরিক অর্থে প্রতিটি শিরোনাম যা আপনি যে ক্লাবটিতে ছিলেন তার সাথে আপনি জিততে পারেন। আমরা রসিকতা করছিলাম যে তিনি এখনও যে কয়েকটি শিরোনাম অনুপস্থিত তা হ’ল কানাডিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (এবং) এমএলএস কাপ।”
35 বছর বয়সী আক্রমণকারী মিডফিল্ডারের বায়ার্নের অন্য কোনও খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি উপস্থিতি রয়েছে, এই ক্লাবটিকে গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নশিপ সহ দুটি ইউইএফএ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা এবং 13 বুন্দেসলিগা শিরোপা নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে।
আন্তর্জাতিকভাবে, তিনি জার্মানির পক্ষে ১৩১ টি ক্যাপ, ৪৫ টি গোল এবং ৪১ টি সহায়তা করেছেন এবং ২০১৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপে তাঁর হোম দেশকে জিততে সহায়তা করেছেন।
মুলার বলেছিলেন যে প্রাক্তন বেয়ার্ন সতীর্থ এবং প্রাক্তন হুইটেক্যাপ আলফোনসো ডেভিসের সাথে কথোপকথনগুলি ভ্যানকুভারে আসার সিদ্ধান্ত সিমেন্টকে সহায়তা করেছিল।
“আমি আলফোনসোর সাথে কথা বলেছি। তিনি আমাকে শহর এবং হুইটক্যাপগুলি সম্পর্কে অনেক ভাল জিনিস বলেছিলেন, তাই আমি কিছুটা পাম্প করেছিলাম,” তিনি বলেছিলেন।
মোলারের ঘোষণাটি একটি আশ্চর্যজনক মরসুমের আরেকটি উচ্চ পয়েন্ট যা লিগের শীর্ষস্থানীয় স্থানটির জন্য হুইটেক্যাপস চ্যালেঞ্জ দেখেছে এবং উত্তর আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয়দের সেরা দলের জন্য আঞ্চলিক মুকুট কনক্যাকএফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।
তবে ভ্যানকুভারে হুইটেক্যাপগুলির ভবিষ্যত বাতাসে রয়েছে। গত বছর, মালিকরা ঘোষণা করেছিলেন যে তারা ক্লাবের হোম স্টেডিয়াম হিসাবে বিসি প্লেসের সাথে অসন্তুষ্টির মধ্যে ক্লাবটি বিক্রি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
বুধবার এক বিবৃতিতে শুস্টার বলেছিলেন যে হোয়াইটক্যাপসের মালিকরা – গ্রেগ কেরফুট, স্টিভ লুজো, জেফ ম্যাললেট এবং স্টিভ ন্যাশ – ক্লাবটিকে ভ্যানকুভারে রাখার সমাধানের বিষয়ে কাজ চালিয়ে যান।
“সম্প্রতি একটি নতুন স্টেডিয়াম প্রকল্প সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি, এবং এখন এই জাতীয় প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করার সাথে সাথে আমি মনে করি আমরা ইতিমধ্যে যা বলেছি তা আমরা আন্ডারলাইন করে রেখেছি যে কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে না, আমরা এই ক্লাবটি তৈরি করে চলেছি,” শুস্টার বলেছিলেন।