মস্কোর ডোরোগোমিলোভস্কি জেলা আদালত ২ June শে জুন গ্রেপ্তারের অধীনে ভিএসএমপিও-এভিজম কর্পোরেশন মিখাইল ভয়েভোডিনকে বিশেষত বৃহত আকারে (ফৌজদারি কোডের অনুচ্ছেদের ১৫৯ অনুচ্ছেদের অংশ 4) এর প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর ডিরেক্টরকে গ্রেপ্তারের অধীনে পাঠিয়েছিলেন, আরটিভিআই রিপোর্ট করেছে।

আদালত এই মামলায় জড়িত অন্য একজনকেও গ্রেপ্তার করেছিল – ভিটুরপ্রেসপ্রেস এনপিও এভেনি লিসেনকো এর সাধারণ পরিচালক। আগের দিন উভয়কেই মস্কোতে আটক করা হয়েছিল, আরটিভিআই আদালতে ঘোষিত উপকরণগুলির প্রসঙ্গে রিপোর্ট করেছে। আদালতের ওয়েবসাইট আছে কার্ড ভোয়েভোডিনের বিষয়গুলি, যেখানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্বাচনের বিষয়ে বৈঠকটি উপস্থিত হয়। এর ফলাফল নির্দেশিত হয় না।

আরটিভিআইয়ের মতে, মামলাটি ২৩ শে জুন, ২০২৫ সালে খোলা হয়েছিল। ভোওভোডিনের বিরুদ্ধে টাইটানিয়ামের জন্য কর্ড প্রস্তুতি ক্রয়ের কেনার ব্যবস্থা করার অভিযোগ রয়েছে 30% উচ্চতায় 30% উচ্চতায়, ব্যবসায়ী এবং মার্কিন নাগরিক ইগর রাইচেলসনের সাথে, যার সাথে তিনি “ফৌজদারি ষড়যন্ত্রে প্রবেশ করেছিলেন।”

তদন্তকারীদের মতে, ভয়েভোডিন জানুয়ারী ২০১ 2016 থেকে ২০২০ সালের মে পর্যন্ত ক্রয় করেছিলেন। ওয়ার্কপিসগুলি এনপিও “টার্টপ্রোমসুরস” সহ রিচেলসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্থা সরবরাহ করেছিল। তদন্তে চার বিলিয়ন রুবেলের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি অনুমান করা হয়েছে।

আরটিভিআইয়ের মতে রাইচেলসন সুইজারল্যান্ডে থাকেন। মস্কোতে, তদন্তের অংশ হিসাবে, 200 বর্গমিটারেরও বেশি অঞ্চল সহ তাঁর অ্যাপার্টমেন্টটি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ভোভোডিন ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ভিএসএমপিও-এভিজম কর্পোরেশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ২০০০ এর দশকের গোড়ার দিকে সের্গেই চেমেজভকে (তখন তিনি রোসোবোরোনেক্সপোর্টের প্রধান ছিলেন, যা পরে রোস্টেক হয়েছিলেন) টাইটানের বৃহত্তম প্রযোজকের নিয়ন্ত্রণ নিতে সহায়তা করেছিলেন। ভিএসএমপিও অ্যাভিসমা, ভ্লাদিস্লাভ টিটিউখিন এবং ভ্যাচেস্লাভ ব্রেনসার প্রাক্তন মালিকরা, সংঘর্ষ ট্যাক্স দাবির আকারে দৃ strong ় প্রশাসনিক চাপ, প্রসিকিউটর জেনারেলের পরিদর্শন এবং ফৌজদারি মামলার হুমকি। ফলস্বরূপ, রোসোবোরোনেক্সপোর্টের প্রতিনিধিরা মিখাইল সিলকভ এবং মিখাইল ভয়েভোডিন ভিএসএমপিও অ্যাভিজমের পরিচালনা পর্ষদের অংশ হন এবং চেমেজভ এর চেয়ারম্যান হন

After Voevodin left the post of general director of the VSMPO Avism, it became known about the initiation of a criminal case under an article on fraud. দ্বারা ডেটা “কমারসেন্ট”, এটি কর্পোরেশনের পক্ষে চার বিলিয়ন রুবেলের বেশি পরিমাণে লেনদেন সম্পর্কে অলাভজনক ছিল। বছরের শেষের দিকে, ভিএসএমপিও অ্যাভিসম ভয়ভোডিনের বিরুদ্ধে লোকসান পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মামলা দায়ের করেছিলেন যার অধীনে একটি নিষ্পত্তি চুক্তি সমাপ্ত হয়েছিল। কর্পোরেশন পরে সমস্ত দাবি ত্যাগ করে। ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কিত একটি নিবন্ধের অধীনে মামলাটি পুনরায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১৩০ মিলিয়ন রুবেল হয়ে গেছে। ভোভোডিন ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল এবং 2021 সালের নভেম্বরে মামলাটি বন্ধ ছিল।