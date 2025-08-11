জালিসকোতে কল্যাণ কল্যাণ পেনশন: ১১ ই আগস্ট রেকর্ড করা হয়েছে এমন উপাধি

দ্য মহিলাদের কল্যাণ পেনশন এটি নিবন্ধনের ন্যূনতম বয়স বাড়িয়েছে যাতে 60০ থেকে 64৪ বছর বয়সী মহিলারা ফেডারেল সহায়তার অংশ হতে পারে দ্বি -দ্বিখণ্ডিত তিন হাজার পেসো, যা অন্য কোনও পেনশন গ্রহণ না করে।
নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়াটি আগস্ট 1, 2025 থেকে শুরু হয়েছিল এবং একই মাসের 30 তম পর্যন্ত বৈধ হবে। আগ্রহী দলগুলিকে অবশ্যই জালিস্কোর কল্যাণ মন্ত্রকের কয়েকটি মডিউলগুলিতে যেতে হবে, যা সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কাজ করে 10:00 থেকে 16:00 ঘন্টা। নিকটতম মডিউলটি সনাক্ত করতে, আপনি পৃষ্ঠার সাথে পরামর্শ করতে পারেন https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx
কল্যাণ কল্যাণ পেনশনে নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিগুলি কী কী?
আবেদনকারীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত নথিগুলি মূল এবং অনুলিপি জমা দিতে হবে:
- বর্তমান অফিসিয়াল সনাক্তকরণ (আইএনই, পাসপোর্ট, পেশাদার কার্ড, ইনপ্যাম শংসাপত্র বা পরিচয় পত্র)
- আপডেট কর্প
- সাম্প্রতিক জন্ম শংসাপত্র
- ঠিকানার প্রমাণ (ছয় মাসের বেশি নয়)
- টেলিফোন নম্বর যোগাযোগ করুন (সেল এবং/বা স্থির)
- কল্যাণ বিন্যাস (এটি প্রক্রিয়া চলাকালীন মডিউলে পূর্ণ হয়)
শেষ নাম অনুসারে নিবন্ধকরণ ক্যালেন্ডার
রেকর্ডটি প্রথম নামের প্রাথমিক চিঠি অনুসারে একটি স্তম্ভিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, সবার জন্য প্রথম উন্মুক্ত দিন বাদে।
- এ, বি, সি – সোমবার 4, 11, 18 এবং 25
- ডি, ই, এফ, জি, এইচ – মার্টেস 5, 12, 19 ওয়াই 26
- আমি, জে, কে, এল, এম – বুধবার 6, 13, 20 এবং 27
- এন, ñ, ও, পি, কিউ, আর – বৃহস্পতিবার 7, 14, 21 এবং 28
- এস, টি, ইউ, ভি, ডাব্লু, এক্স, ওয়াই, এক্স – শুক্রবার 1, 8, 15, 22 এবং 29
- সমস্ত চিঠি – শনিবার 2, 9, 16, 23 এবং 30
65 বছর বয়সে পেনশন সম্পর্কে কী?
একবার এই প্রোগ্রামের সুবিধাভোগীরা 65 বছর বয়সী, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের সুদৃ .়তার জন্য পেনশনটি অন্তর্ভুক্ত করবেএকটি নতুন পদ্ধতি চালানোর প্রয়োজন ছাড়াই।
