জালিসকো চার্রোস ডুরঙ্গোর বিরুদ্ধে সিরিজ নিশ্চিত করে এবং প্লে অফ স্টলে শক্তিশালী করে

লস জালিসকো চার্রোস তারা মেক্সিকান বেসবল লিগের 2025 মরসুমের প্লে অফগুলিতে তাদের থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার কাছাকাছি চলেছে এবং এখন সবকিছু নিজের উপর নির্ভর করবে। এই শনিবারের বিজয় সহ দুরঙ্গোর আগে 7-4 স্লেট দ্বারানবম জালিসকো উত্তর অঞ্চলের অবস্থানটির ষষ্ঠ স্থানে ধরে রাখতে এই সিরিজের সাথে অবস্থান করেছিলেন।
জালিসকো প্রতিযোগিতায় বেঁচে থাকার জন্য তাকে যে জয়ের পদক্ষেপটি বজায় রাখতে হবে তা বজায় রেখেছে এবং লক্ষ্যটি পৌঁছানোর জন্য পিচিং একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উপলক্ষে, লুইস পায়েন পাঁচটি এন্ট্রি এবং এক তৃতীয়াংশের কাজ করার পরে পাহাড়ের দিকে তাকালেন এতে তিনি মাত্র তিনটি হিট, একটি দৌড় রেকর্ড করেছিলেন এবং চারটি বিরোধীদের আউট করে বিজয় নিয়ে এসেছিলেন।
যখন, চার্রো আক্রমণাত্মকতা আমার দুটি গুরুত্বপূর্ণ এন্ট্রি প্রয়োজন বিজয়টি গ্রহণ করতে। পঞ্চম ইনিংসের উপরের অংশে, জনশউই ফারগাস এবং মাতেও গিল দুটি টীকা তৈরির জন্য বেশ কয়েকটি হিট নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল যা জালিসকোকে সুবিধা নিতে দেয়।
এবং পঞ্চম রোলে, একটি পাঁচ -লাইনের সমাবেশ দুরঙ্গেনসকে সমাহিত করেছিল। উইলি ক্যালহাউন ব্যাটে ফিরে দেখালেন এবং ডাবল তিনটি বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন; যদিও, জোসে আগুইলারের একটি ট্রিপল জোশ স্টোয়ার্সকে প্রচার করেছিলেন এবং স্টানকিউইকজকে গরম মাটিতে চারোর শক্তি ব্যয় করতে পেরেছিলেন।
যদিও জ্যাক জুয়েল যে দুর্বল রিলিজ উপস্থাপন করেছিলেন তার কারণে ডুরঙ্গো বিপজ্জনকভাবে পৌঁছেছিলেন, তবে জালিসকোকে শান্ত হওয়ার জন্য তার নায়কের অবলম্বন করতে হয়েছিল এবং ট্রেভর ক্লিফটন প্রতিশ্রুতির শেষ তিনটি চকোলেট বিতরণ করে পর্দা নামিয়েছিলেন।
এই রবিবার, 3 আগস্ট, বিকেল ৫ টা ৫৫ মিনিটে হট এর বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় খেলা যখন জালিসকো ঝাড়ু পেতে পারে।
