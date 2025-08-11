জাস্টিন ফিল্ডসের সমালোচকদের জন্য অ্যারন গ্লেনের একটি বার্তা রয়েছে

নিউইয়র্ক জেটস জাস্টিন ফিল্ডসের সাথে কাজ করার জন্য জিনিসগুলির প্রয়োজন।
প্রাক্তন ওহিও স্টেট তারকা বাস্তবে তীক্ষ্ণ দেখেন নি, তবে তিনি প্রিসন ওপেনারে আরও ভাল দেখছিলেন।
তবুও, যথারীতি, তার প্রতিরোধকারীদের ন্যায্য অংশ ছিল।
এই বিষয়টি মাথায় রেখে, প্রধান কোচ অ্যারন গ্লেন তার সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনে সমালোচকদের সম্বোধন করেছিলেন।
“বাইরের দিকে অনেক শব্দ আছে এবং আবার আমি আপনাকে ছেলেদের এটি বলেছি এবং আমি তাদের এটি বলেছি, তিনি প্রতিটি ছোট জিনিসের জন্য সমালোচিত হতে চলেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে ভাল জিনিসটি হ’ল তিনি এতটা পরিপক্ক এবং আমরা এই বিষয়ে একটি ধারাবাহিক ভিত্তিতে কথা বলি যা সে যত্ন করে না। আমরা কেবল যে বিষয়টির যত্ন নিই তা হ’ল তিনি কীভাবে কাজ করছেন? সে কি ভাল হচ্ছে? আমরা বাড়িতে এটি দেখতে। সুতরাং আমরা এখনই কোথায় আছেন আমরা ভালবাসি। তার কি যাওয়ার উপায় আছে? অবশ্যই তিনি করেন। সে কি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে? অবশ্যই তিনি হবেন কারণ তিনিই তিনিই, “গ্লেন ফিল্ডস সম্পর্কে বলেছিলেন।
মাঠগুলি সেখানে গাড়ি চালানোর জন্য ছিল।
তিনি 10-প্লে, 79-ইয়ার্ড ড্রাইভে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং 13-গজ স্কোরের জন্য স্ক্র্যাম্বল করে তিনি এটিকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।
ফিল্ডস 42 গজ এবং তার চলমান টাচডাউনের জন্য 3-ফর -4 গেমটি শেষ করেছে।
তাঁর কেরিয়ারটি উপরে উঠে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
তিনি সর্বদা চিত্তাকর্ষক শারীরিক সরঞ্জামগুলির সাথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছিলেন এবং তাঁর জন্য তাঁর জন্য একটি বিশাল ফ্যান বেস মূল রয়েছে।
দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি এমন কোনও দলে কখনও ছিলেন না যা তার খেলার স্টাইলের প্রতি পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তার সেরা শক্তির সাথে খেলতে পারে।
অবশেষে নিউ ইয়র্কের ক্ষেত্রে এটি হতে পারে, তবে তার ক্যারিয়ারের পুরো সময় জুড়ে যেভাবে তিনি লড়াই করেছেন তা বিচার করে, তার ত্রুটির জন্য বড় মার্জিন থাকবে না।
আমরা দেখেছি দেরী ব্লুমাররা তাদের জন্য সঠিক জায়গা এবং পরিবেশ খুঁজে পাওয়ার পরে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় এবং আধিপত্য বিস্তার করে এবং আশা করি, ক্ষেত্র এবং জেটসের ক্ষেত্রে এটিই হবে; তাদের স্পষ্টভাবে একে অপরের প্রয়োজন।
যদি তা না হয় তবে এই লিগে তিনি স্টার্টার হতে পারেন তা প্রমাণ করার জন্য এটিই তাঁর চূড়ান্ত সুযোগ হতে পারে।
