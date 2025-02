জাস্টিন বাল্ডোনি আইনী যুদ্ধে ব্লেক প্রাণবন্ত বিস্ফোরণে ‘অপমানজনক’ তার চিত্র

ব্লেক লাইভলি “সেক্সিস্ট ট্রপ” এর নিন্দা জানিয়েছিলেন দ্য হলিউড রিপোর্টার অভিনেত্রীকে জাস্টিন বাল্ডোনির সাথে তার আইনী লড়াইয়ের একটি কভার স্টোরিতে চিত্রিত করতেন।

লাইভলি দাবি করেছেন যে তিনি অন্যান্য কাস্ট এবং ক্রু সদস্যদের সাথে ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত মামলায় “এটি শেষ উইথ উইথ ইউস” এর সেটে বালদোনির কাছ থেকে “আক্রমণাত্মক, অবাঞ্ছিত, পেশাদারিত্বহীন এবং যৌন অনুপযুক্ত আচরণ” অভিজ্ঞ।

“গসিপ গার্ল” তারকা তাকে “আগ্রাসী” হিসাবে চিত্রিত করার জন্য টিএইচআর এর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন। Lively was drawn holding a slingshot while Baldoni seemingly cowered in front of the actress holding the Colleen Hoover book the film is based on.

ব্লেক লাইভলি দাবি করেছে

লাইভলি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “হলিউডের প্রতিবেদককে নিজের জন্য লজ্জা দেওয়া উচিত।” “এই ছবিতে ফ্রেমিংটি মারাত্মকভাবে অপমানজনক কারণ এটি এমন মহিলাদের সম্পর্কে প্রতিটি যৌনতাবাদী ট্রপে অভিনয় করে যারা কর্মক্ষেত্রের অভিযোগ দায়ের করার সাহস করে, তাদের আক্রমণকারীকে পরিণত করে এবং তাদের পরামর্শ দেয় যে তারা তাদের প্রতিশোধের প্রাপ্য।

হলিউড প্রতিবেদকের প্রতিনিধিরা ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্য করার জন্য তাত্ক্ষণিক অনুরোধটি ফিরিয়ে দেননি।

ব্লেক লাইভলি বনাম জাস্টিন বালদনি: সব কিছু জানার জন্য

– ব্লেক প্রাণবন্ত প্রতিনিধি

বাল্ডোনির আইনী দল

“তবে প্রাণবন্ত তার প্রকাশ্যে কলঙ্কিত চিত্রটিও এক মুহুর্তের জন্য সহ্য করতে পারেনি, এবং আরও মেনে নিতে পারেনি যে এটি পুরোপুরি তার নিজের তৈরির বিষয়,” ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত মামলাটি পড়ুন। “তার একটি বলির ছাগল দরকার ছিল। এবং তার নিজের দুর্ঘটনার জন্য স্বীকৃতি ও জবাবদিহিতা না করে তিনি বাদীকে দূষিত এবং ক্ষমাযোগ্যভাবে জনসাধারণের পদ্ধতিতে দোষারোপ করতে বেছে নিয়েছিলেন।”

“যখন তিনি এবং রেনল্ডস বাল্ডোনি এবং ওয়েফেরারকে একটি বিবৃতি পড়তে বাধ্য করতে পারেননি তখন তিনি এবং তার প্রতিনিধিরা প্রস্তুত ছিলেন, তাদেরকে লাইভলির ক্রিয়াকলাপের প্রতিরক্ষায় ‘জবাবদিহিতা’ করার জন্য তাদেরকে চাঁদা দিয়েছিলেন, তখন তিনি কয়েক মাস অপেক্ষা করেছিলেন, মিথ্যাভাবে দাবি করে বাল্ডোনিকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন যে তিনি তাকে যৌন হয়রানি করেছিলেন। “

একটি সংশোধিত অভিযোগে, প্রাণবন্ত দাবি দুটি অতিরিক্ত মহিলা কাস্ট সদস্য নির্ধারিত 2026 বিচারের সময় সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক। তবে বাল্ডোনির আইনজীবী ব্রায়ান ফ্রিডম্যান মামলাটির নতুন সংস্করণটিকে “অসম্পূর্ণ শ্রবণশক্তি” হিসাবে নিন্দা করেছিলেন।

উভয় পক্ষই তাদের গল্পটির সংস্করণ আদালতে দিয়েছে, তবে অন্য মহিলা কাস্ট সদস্যরা যদি সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক হন তবে প্রাণবন্ত “উপরের হাত” থাকতে পারে।

“As a preliminary matter, having the support of credible witnesses is extremely useful to Lively,” legal expert Heidi Reavis previously told Fox News Digital. “বিষয়গত অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত ক্ষেত্রে, তৃতীয় পক্ষের সাক্ষীরা মামলাটি তৈরি করতে বা ভঙ্গ করতে পারে।”

“যদি তৃতীয় পক্ষের সাক্ষীরা লাইভলির ইভেন্টগুলির সংস্করণকে সমর্থন করতে পারে এবং বিশেষত বাল্ডোনি যদি না পারে তবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং তার দাবির সত্যতার বিষয়টি যখন আসে তখন অবশ্যই তার হাত থাকবে।”

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রিস্টিনা ডুগান রামিরেজ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।