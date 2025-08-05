জাস্টিন বিবার ‘ইউকন’ এর জন্য নতুন মিউজিক ভিডিওতে পুত্র জ্যাক ব্লুজের সাথে খেলেন

জাস্টিন এবং হেইলি বিবার
শিশুর প্রথম সংগীত ভিডিও !!!
প্রকাশিত
জাস্টিন এবং হেইলি বিবারএর ছেলে জ্যাক ব্লুজ বিবার একটি নতুন মিউজিক ভিডিওতে কিছু পর্দার সময় পাচ্ছে … এবং এটি আমরা এখনও তাদের ছোট্ট আনন্দের বান্ডিলটি দেখেছি।
বিবিএস সবেমাত্র “ইউকন” এর জন্য মিউজিক ভিডটি ফেলে দিয়েছে – তার নতুন অ্যালবাম “সোয়াগ” এর দ্বিতীয় একক – এবং জাস্টিন এবং হেইলি ক্যামেরা রোল হিসাবে জ্যাক ব্লুজদের সাথে খেলছেন।
জাস্টিন বিবার
ইউকন (ভিডিও)
এখন আউটpic.twitter.com/z4pyjuaohan
– জটিল সংগীত (@কমপ্লেক্সমিউজিক) আগস্ট 5, 2025
@কমপ্লেক্সমিউজিক
জাস্টিনের বেশিরভাগই একটি ইয়টে নাচছে এবং গান করছে … এবং হাইলি একটি বিকিনিতে কিছুটা সাঁতার কাটছে … এবং তারপরে আমরা উভয় বাবা -মা নৌকায় এবং জলে জ্যাকের সাথে খেলতে শট পেয়েছি।
বাচ্চাটির মুখটি এখনও বেশিরভাগ স্ক্রিনে কিছু ভালভাবে স্থাপন করা জলের ফোঁটা দ্বারা অস্পষ্ট … তবে আমরা জ্যাক ব্লুজ এবং তার বাবা-মাকে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি দেখছি।
জাস্টিন এবং হেইলি প্রায়শই তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় জ্যাক ব্লুজগুলির স্নিপেটগুলি পোস্ট করেন … সাধারণত তাকে কিছু ইনস্টাগ্রামের ফটো ক্যারোসেলগুলিতে লুকিয়ে রাখেন … তবে তিনি এখানে আরও অনেক স্পটলাইট পাচ্ছেন।
বেবি বিবার এখনও এক বছরের পুরানোও নয় – তার প্রথম জন্মদিন এই মাসের শেষের দিকে – এবং তিনি ইতিমধ্যে একটি মিউজিক ভিডিও তারকা !!!
বাচ্চারা … তারা এত দ্রুত বড় হয়।