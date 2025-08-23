জাস্টিন ভার্ল্যান্ডারকে পিচিং চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা সত্ত্বেও বাবার সময় শুনতে হবে

সান ফ্রান্সিসকো জায়ান্টস কলস জাস্টিন ভারল্যান্ডারের বৃহস্পতিবার আরও একটি মোটামুটি আউটিং হয়েছে।
ফিউচার হল অফ ফেমার সাতটি হিট এবং তার ৪.১ ইনিংসের উপর দিয়ে সাত রান করার অনুমতি দিয়েছিল, চারটি আউট করে প্যাড্রেস জায়ান্টদের ৮-৪ গোলে পরাজিত করেছিল। তার আউটিংয়ের একটি ধারা শেষ হয়েছিল যেখানে ভার্ল্যান্ডার তার আগের পাঁচটি আউটিংয়ের মধ্যে চারটিতে এক বা কম রান করার অনুমতি দিয়েছিল।
৪২ বছর বয়সী এই ভার্ল্যান্ডার এই মৌসুমে সেরাভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ, তিনি তার ১১০.২ ইনিংসের উপরে একটি ৪.6464 ইআরএ এবং ১.৪3737 হুইপ পোস্ট করেছেন, ৩ 37 টি ওয়াক দিয়ে ৯৯ টি ব্যাটারকে আউট করেছেন। এটি একটি চোট-জর্জরিত 2024 প্রচারের পরে রয়েছে যেখানে ভারল্যান্ডার 90.1 ইনিংসে 5.48 ইআরএ এবং একটি 1.384 হুইপ পোস্ট করেছেন।
এরই মধ্যে ভারল্যান্ডার জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি করেননি। সান ফ্রান্সিসকো স্ট্যান্ডার্ডের জন শিয়া রিপোর্ট করেছেন এই ভার্ল্যান্ডার ২০২26 সালে পিচ করতে চান। এই আকাঙ্ক্ষার একটি সতর্কতা রয়েছে – যদি ভার্ল্যান্ডার যদি উল্লেখযোগ্য আঘাতের শিকার হন তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ound িবিতে ফিরে আসার জন্য দীর্ঘ পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে আগ্রহী নন।
“বলটি সঠিক দিকে ঘূর্ণায়মান, এবং আমি পিচিং চালিয়ে যেতে চাই You আপনি কখনই জানেন না It’s এটিও একটি চঞ্চল খেলা, তবে আমি মনে করি জিনিসগুলি এখনও আছে,” ভার্ল্যান্ডার বলেছিলেন।
ভার্ল্যান্ডার তার কেরিয়ারের শুরুর দিকে একটি ওয়ার্কহর্স ছিলেন, ২০০ 2006 সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এক মৌসুম ব্যতীত কমপক্ষে ১৮০ ইনিংস পিচ করেছিলেন। তিনি টমি জন সার্জারি থেকে ফিরে এসেছিলেন যা তাকে ২০২০ এর বেশিরভাগ ব্যয় করে এবং ২০২১ মৌসুমের সমস্ত ব্যয় করে, তার ১৫৫ টি ইনিংস-এর সাথে একটি বড় লিগ-লেডিং ইআরএ এবং একটি 0.829 চাবুকের সাথে আল সাই ইয়ং অ্যাওয়ার্ড জিতেছে। ভার্ল্যান্ডার নয়বারের অল স্টার, তিনটি সিওয়াই ইয়ং অ্যাওয়ার্ড জিতেছে এবং এটি ২০১১ সালের আল এমভিপি এবং ২০০ 2006 সালের আল রুকি অফ দ্য ইয়ার হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল।
এই ইনিংসটি তাদের ভারল্যান্ডারের উপর প্রভাব ফেলেছে। তিনি আছে যুদ্ধে আঘাত গত কয়েক বছর ধরে এবং ২০২৪ সালের শুরু থেকেই প্রতিস্থাপন স্তরের নীচে রয়েছে। তিনি যখন ২০২26 সালে ফিরে আসতে পারেন, তার দেহ এবং অভিনয় একটি আলাদা গল্প বলছে।