জাস্টিন রোজ সেন্ট জুড চ্যাম্পিয়নশিপে প্লে অফে জেজে স্প্যানকে মারধর করেছেন

ইতিমধ্যে রাইডার কাপের জন্য আমাদের এক রবিবার সিঙ্গলস ম্যাচআপ থাকতে পারে।
ইংল্যান্ডের জাস্টিন রোজ ফেডেক্স কাপের প্লে অফকে যাত্রা করার জন্য সেন্ট জুড চ্যাম্পিয়নশিপে হঠাৎ মৃত্যুর প্লে অফে মার্কিন ওপেন চ্যাম্পিয়ন জেজে স্প্যানকে পরাজিত করেছিলেন।
প্লে অফে যাওয়ার জন্য, রোজ তার চূড়ান্ত পাঁচটি গর্তের মধ্যে চারটি বার্ড করেছিলেন – তিনি তিনটি প্লে অফের গর্তের মধ্যে দুটিও পাখি দিয়েছিলেন।
প্লে অফে দ্বিতীয়বারের মতো রোজ বার্ডিংয়ের পরে, তিনি জোরালো মুষ্টি পাম্পের সাথে উদযাপন করেছিলেন। স্পনের সাত-পাদদেশে বাম প্রান্তে পিছলে যায়, রোজকে জয় দেয়।
লিডারবোর্ডটি স্ট্যাক করা হয়েছিল – টমি ফ্লিটউড উইহ স্কটি শ্যাফলার বরাবর দেরিতে নেতৃত্বের একটি অংশ নিয়েছিলেন, তবে ফ্লিটউড 17 টি স্ট্রোকের মাধ্যমে প্লে অফটি মিস করতে 17 টি বোগে করেছিলেন। শ্যাফলারও -15 -এ তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
টিপিসি সাউথউইন্ডে মেমফিসের ভিড়ের মধ্য দিয়ে “ইউএসএ” এর ছদ্মবেশ বেজেছিল, কারণ উভয় গল্ফার এখন পরের মাসে বেথপেজ ব্ল্যাকের দিকে যাচ্ছে, স্বয়ংক্রিয় বিডগুলি আঁকছে। এটি স্পনের প্রথম রাইডার কাপ হবে, যখন রোজ শেষ আটটি ইভেন্টের মধ্যে তার সপ্তম স্থানে থাকবে।
“একটি আশ্চর্যজনক সর্বশেষ 90 মিনিট,” রোজ বলল। “আমি অবিশ্বাস্য গল্ফটি প্রসারিত করে খেলেছি। আমি যখন আমার সেরাটি নিয়ে আসি তখন আমি জানি আমি খেলতে এবং প্রতিযোগিতা করার পক্ষে যথেষ্ট ভাল, এবং এখন বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে জিততে। আমার জন্য অত্যন্ত সন্তোষজনক দিন।”
স্প্যান নিজে থেকে প্রচুর মক্সি দেখিয়েছিল। তিনি লিডের একটি অংশে টানতে 17 তম গর্তে একটি 20 ফুট বার্ডি পুট তৈরি করেছিলেন এবং একটি 65 দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি দ্বিতীয় অতিরিক্ত গর্তে 30 ফুটের বার্ডি পুটটি তৈরি করেছিলেন।
“আমি সেখানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, এবং তিনি আমাকে প্রথমে গর্তে মারধর করেছিলেন। কেবল তার বোঝানো হয়নি,” স্প্যান বলেছেন, যিনি তাঁর প্রথম রাইডার কাপে একটি জায়গা লক করেছিলেন।
পরের সপ্তাহে বিএমডাব্লু চ্যাম্পিয়নশিপে এখন ফেডেক্স কাপ স্ট্যান্ডিংয়ে শীর্ষ -50 রয়েছে (স্প্যান এবং রোজ যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ র্যাঙ্ক, শেফলার এবং ররি ম্যাকিলরয়ের পিছনে)।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।
