জাস্ট ইন: আইজে-আইয়ামু রাষ্ট্রপতি টিনুবু দ্বারা ইউবিটিএইচ-এর সিএমডি হিসাবে নিযুক্ত

জাস্ট ইন: আইজে-আইয়ামু প্রেসিডেন্ট টিনুবু প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ টিনুবু কর্তৃক ইউবিটিএইচ-এর সিএমডি হিসাবে নিযুক্ত হন বেনিন টিচিং হাসপাতালের (ইউবিটিএইচ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর (সিএমডি) হিসাবে অধ্যাপক আইডিয়া আইজে-আইয়ামুকে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন। জেনিয়াস মিডিয়া নাইজেরিয়া জানিয়েছে যে আইজে-আইয়ামুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পত্র জারি করা হয়েছিল এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাক্ষর করেছেন, (…)
