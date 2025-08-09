জিআইআইএএস 2025-এ গ্লাইড করা অল-নতুন সুবারু ফরেস্টার 2.5 এর স্পেসিফিকেশন, এটি কত?

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – সুবারু ইন্দোনেশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে জিআইআইএএস 2025 অটোমোটিভ প্রদর্শনীতে অল-নতুন সুবারু ফরেস্টার 2.5 আইস দৃষ্টিশক্তি প্রকাশের সর্বশেষ এসইউভি প্রকাশ করেছে যা 24 জুলাই 24 আগস্ট 2025 আইসিই বিএসডি ট্যাঙ্গারং-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল,
অল-নতুন সুবারু ফরেস্টার ২.৫ আইস দৃষ্টিশক্তি আরও দৃ ili ়তর এসইউভি, স্মার্ট এবং গাড়ি চালাতে আরও আরামদায়ক বলে দাবি করা হয়েছে।
এই এসইউভি 136 কিলোওয়াট (185 পিএস) এবং প্রতিসম এডাব্লুডি সহ একটি 2.5-লিটার বক্সার ইঞ্জিন বহন করে। এই এসইউভিতে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ’ল জরুরী ড্রাইভিং সহায়তা, এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা চালক রাস্তায় প্রতিক্রিয়াশীল না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়িটি নিরাপদে থামিয়ে দেয়।
এই এসইউভিতে আরেকটি বুদ্ধিমান বৈশিষ্ট্য হ’ল মনিটরিং সিস্টেম এবং এক্স-মোড ড্রাইভার যা একটি স্মার্ট বৈশিষ্ট্য যাতে ড্রাইভার নিরাপদ এবং আত্মবিশ্বাসী গাড়ি চালাতে পারে।
অল-নতুন সুবারু ফরেস্টার 2.5 আইস আইসাইটের আরেকটি দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য হ’ল দৃষ্টিশক্তি প্রযুক্তির সর্বশেষ প্রজন্ম, এটি তার শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় সক্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থা।
কেবিনে প্রবেশ করে, অল-নতুন সুবারু ফরেস্টার 2.5 আইস দৃষ্টিশক্তি প্রিমিয়াম উপাদান এবং সর্বশেষতম ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম সহ একটি এরগোনমিক কেবিন থাকার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এসইউভি হিসাবে, এই গাড়িটি খাড়া রাস্তাটি বুলডোজ করতেও প্রস্তুত কারণ এটিতে 220 মিমি স্থল ছাড়পত্র রয়েছে। শহরাঞ্চলে প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত কোনও সমস্যা নয়।
আধুনিক এবং কার্যকরী নকশা
অল-নিউ ফরেস্টার 2.5 আইস আইসাইটের একটি নতুন আধুনিক নকশা রয়েছে তবে এটি দৃ firm ় এবং শক্ত রয়েছে। সামনের গ্রিলটি এলইডি লাইটগুলির সাথে মিশ্রিত করে একটি শক্ত ঝাল তৈরি করে।
ফার্ম ফেন্ডার বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে গাড়ি চালানোর ক্ষমতা জানিয়েছে।
পাশ থেকে বিচার করে, উইন্ডো ডিজাইনটি বিভিন্ন দিকগুলিতে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়। এমনকি সামনের ওয়াইপারের অবস্থানটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যাতে ভিউতে হস্তক্ষেপ না করা যায়।
প্লাস একটি প্রশস্ত দিক এবং পিছনের কাচ, অন্যান্য যানবাহন বা পথচারীদের সুবিধার্থে গাড়ি চালানোর সময় দেখা যায়।
এই এসইউভিতে দৃষ্টিশক্তি প্রযুক্তির সর্বশেষ প্রজন্মটি স্টেরিও এবং একচেটিয়া প্রশস্ত-পরিসীমা ক্যামেরা, একটি দ্রুত ভিজ্যুয়াল প্রক্রিয়া এবং রাডার সহ সজ্জিত।
প্রারম্ভিক ঝুঁকিগুলি সনাক্ত করে এবং আরও সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চক্ষ্যের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার ক্ষমতা। এর প্রধান দক্ষতার মধ্যে রয়েছে:
অভিযোজিত ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ
লেন সেন্টারিং এবং লেন প্রস্থান প্রতিরোধ
প্রাক-সংঘর্ষ ব্রেকিং
জরুরী লেন সহায়তা রাখুন