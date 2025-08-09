You are Here
জিএনআর এর পরামর্শে ডোনা লিওনিল্ডা উত্তাপের মুখোমুখি হওয়ার জন্য একটি ফ্যান কিনেছিলেন রিপোর্ট
News

জিএনআর এর পরামর্শে ডোনা লিওনিল্ডা উত্তাপের মুখোমুখি হওয়ার জন্য একটি ফ্যান কিনেছিলেন রিপোর্ট

লিওনিল্ডা পাইভা “কয়েক দিন আগে” 35 টি ইউরোর একটি অনুরাগী এই দিনগুলিকে শক্তিশালী উত্তাপের মুখোমুখি করতে সক্ষম হতে কিনেছিলেন। সামরিক গার্ড (জিএনআর) সামরিক কর্মীরা পেড্রোসোতে তাদের আবাসন তৈরি করে, ভিলা নোভা ডি -তে তাদের আবাসন তৈরি করার পরে 77 77 বছর বয়সী বিধবা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গাইয়া। “তারা উত্তাপের কথা বলেছিল এবং আমি ফ্যান কেনার জন্য অর্থ রেখেছি,” বিধবা বলেছেন, যিনি তার ছেলের সাথে একটি ছোট্ট লিজড বাড়িতে থাকেন।

লিওনিল্ডা পাইভা হাউসে সামরিক কর্মীদের সফর স্বাস্থ্য প্রচার প্রকল্পের একটি অংশ, যা জিএনআর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য (ডিজিএস) এর মধ্যে অংশীদারিত্বের ফলস্বরূপ। 2024 সালে নির্মিত, এই উদ্যোগটি জুলাইয়ে মেইনল্যান্ড পর্তুগালের “সমস্ত অঞ্চলে” গ্রীষ্মের মডিউলটির ক্রিয়াগুলি আবার শুরু হয়েছিল। ডিজিএসের মতে, উদ্দেশ্য হ’ল গ্রীষ্মের সময়কালে “জনসংখ্যার সাথে সুস্বাস্থ্য অনুশীলনগুলি ছড়িয়ে দেওয়া”, যখন উচ্চ তাপমাত্রা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

ডিজিএসের স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান গিসেলা লেয়ারাস নীলকে ব্যাখ্যা করেছেন যে এই প্রকল্পের “ভ্রূণ” কোভিডের মহামারী চলাকালীন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন মুখোশের সঠিক ব্যবহারে স্থানীয় জনসংখ্যার বার্তাগুলিতে সংক্রমণ করার জন্য সম্প্রদায়ের নেতাদের সনাক্ত করা প্রয়োজন ছিল, বা করোনভাইরাস সংক্রমণ পথের জন্য।

গিসেলা লিরাস ব্যাখ্যা করেছেন, “আমাদের লক্ষ্য হ’ল মহামারীতে আমরা যা ভাল করেছি তা গ্রহণ করা এবং এখন দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলিতে চ্যানেল করা।” সামরিক বাহিনীকে “মাইক্রো-এনফ্লুয়েন্সিং” হিসাবে মূল্যবান বলে মনে করা হয় কারণ তারা সম্প্রদায়কে ভাল করেই জানেন এবং জনগণের সাথে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। অতএব, তারা ডিজিএসের সাথে “সিনারজি” এর যুক্তিতে, প্রতিরোধের সংস্কৃতি প্রচার করে এবং স্বাস্থ্যের জন্য “আচরণগত পরিবর্তনগুলি উত্পন্ন” করতে ভাল অবস্থানে রয়েছে।

“উষ্ণ গ্রীষ্ম”

লিওনিল্ডা পাইভা 65৫ বছরেরও বেশি লোকের মধ্যে একজন, যিনি ভিলা নোভা দে গাইয়ার পৌরসভায়, এমন একটি গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে সংকেত দেওয়া হয়েছিল যার আরও বেশি মনোযোগ প্রয়োজন – বিচ্ছিন্নতা বা অন্য কারণের কারণে যা তাদের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। সম্প্রদায়ের পরিদর্শনকালে, সামরিক বাহিনী হাইড্রেশনের গুরুত্বের সাথে যুক্ত বার্তাগুলি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে, উদাহরণস্বরূপ, বা হাউসের বিভাগগুলির বায়ুচালিত।

“রাতে আমরা জানালাটি খোলা রেখেছিলাম, তবে শাটারগুলি ঘরটি রিফ্রেশ করার জন্য হ্রাস করে। এখানে প্রচুর আর্দ্রতা রয়েছে, দেয়ালগুলি এত অন্ধকার যে তারা ডাইনী রুমের মতো দেখাচ্ছে,” একটি কালো স্ট্র্যাপ শার্ট পরে দরজার লিওনিল্ডা পাইভা বলেছেন। দিনের বেলা, তিনি উত্তাপটি সহ্য করার জন্য ফ্যানকে অবলম্বন করেন এবং এখন তার সামরিক “বন্ধুবান্ধব” এর পরামর্শে সদ্য প্রকাশিত অনুরাগীর কাছে।

77 77 বছর বয়সী বিধবা মনে করেন যে “গ্রীষ্মগুলি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে”, যেহেতু “মানবতা প্রচুর ভুল করছে” -এর একটি উল্লেখ জলবায়ু পরিবর্তন যে পৃথিবীর মুখোমুখি, সাথে গ্যাসের নির্গমনের কারণে গ্রিনহাউসমূলত জ্বলন্ত থেকে জীবাশ্ম জ্বালানী

বয়স্ক ব্যক্তিরা উত্তাপের তরঙ্গগুলির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ একটি গোষ্ঠী, কারণ তারা সামান্য ঘাম এবং কম তৃষ্ণার্ত বোধ করে, এমন বৈশিষ্ট্য যা থার্মোরগুলেশনের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলিতে হস্তক্ষেপ করে। বিচ্ছিন্নতা, হ্রাস গতিশীলতা, শক্তি দারিদ্র্য এবং দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি বয়স্কদের উচ্চ তাপমাত্রায় দুর্বলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।


মারিয়া লরিন্ডা দুপুর ১ টার পরে ব্লাইন্ডগুলি বন্ধ করে এবং আপনার পছন্দসই ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে একটি তৈরি করার জন্য একটি বাতাসের জায়গার সন্ধান করে উত্তাপ থেকে রক্ষা করে: পড়ুন
অ্যাড্রিয়ানো মিরান্ডা

সালাদ এবং তাজা বাগান

জনসংখ্যার এই গোষ্ঠীতে সমর্থন পরিদর্শন করা সামরিক মরিসিও ভিয়েরা এবং রুই পিক্সোটোর পরবর্তী গন্তব্যটি হ’ল হাউস অফ মারিয়া লরিন্ডা, একটি 83 বছর বয়সী বিধবা, যা জাতীয় রাস্তায় তুলনামূলকভাবে ঘনিষ্ঠ আবাসনগুলিতে বাস করে।

তারপরে মারিয়া লরিন্ডা ব্যাখ্যা করেছেন যে গ্রীষ্মের সময় সুরক্ষিত থাকার বিভিন্ন কৌশল কী। তিনি যে অভিযোজন করেন তার মধ্যে একটি হ’ল হালকা খাবারের উপর বাজি। উদাহরণস্বরূপ, সেদিনের জন্য নির্ধারিত মধ্যাহ্নভোজটি হ’ল সেদ্ধ মাছের সাথে শুঁটিগুলির সালাদ, একটি মিষ্টি হিসাবে তরমুজের টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো

“13h00 থেকে, আমি সবসময় অন্ধগুলি বন্ধ করে দিয়েছি যাতে ঘরটি গরম না করা যায় এবং আমার এখানে বাতাস প্রচার করার জন্য এই অনুরাগী রয়েছে But

জিএনআর সদস্যরা সম্প্রদায়ের পরিদর্শনকালে কৌশলগুলি ভাগ করে নিয়েছেন, উদাহরণস্বরূপ, একটি দৈনিক অনুস্মারক তৈরি করা, কাগজ বা অ্যালার্ম ঘড়িতে যাই হোক না কেন, মনে রাখার জন্য যে 11h00 থেকে এবং 17H00 অবধি, এটি সরাসরি সূর্যের সংস্পর্শে আসার পরামর্শ দেওয়া হয় না। আরেকটি প্রস্তাবিত চ্যালেঞ্জ হ’ল প্রতিবেশী বা পরিবারের সাথে একত্রিত হওয়া যেমন লাইব্রেরি বা শপিং সেন্টারগুলির মতো তাজা জায়গাগুলিতে হাঁটাচলা করা, শরীরকে শরীরকে হ্রাস করার অনুমতি দেয় স্ট্রেস তাপ

সুস্বাস্থ্যের অনুশীলনগুলিকে উত্সাহিত করার জন্য, জিএনআর সামরিক বাহিনীর স্বাস্থ্য পেশাদারদের দ্বারা শেখানো একটি প্রশিক্ষণ ছিল, “তাপ, যোগাযোগ এবং আচরণগত অ্যাক্টিভেশন কৌশলগুলির শারীরবৃত্তীয় প্রভাবের পাশাপাশি এই মৌসুমী সময়কালে গ্রহণ করার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে,” ডিজিএস বলেছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts