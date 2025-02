জিএম এবং ডিজনি বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি থেকে কিছু ডিআইআই রেফারেন্স স্ক্রাব করে: এনপিআর

টগল ক্যাপশন ব্র্যান্ডন বেল/গেটি চিত্র/গেটি চিত্র উত্তর আমেরিকা

কিছু বড় সংস্থাগুলি তাদের বৈচিত্র্য কর্মসূচির সমাপ্তির ঘোষণা দিচ্ছে – তবে আরও অনেকে শান্ত ছাড়ছেন।

নিয়ন্ত্রক ফাইলিংয়ের একটি এনপিআর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কমপক্ষে এক ডজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম মার্কিন সংস্থাগুলি তাদের সাম্প্রতিকতম বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে “বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি, এবং অন্তর্ভুক্তি” এবং “ডিআইআই” এর উল্লেখ করেছে, বিনিয়োগকারীদের কাছে কিছু, বা সমস্ত কিছু উল্লেখ করেছে।

এক বছর আগে, এই সমস্ত সংস্থাগুলি তাদের প্রকাশগুলিতে বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে উল্লেখ করেছে – তবে তাদের নতুন প্রতিবেদনে, এই সমস্ত সংস্থাগুলি কমপক্ষে এই ভাষার কিছুটা পুনরায় লিখেছেন। কিছু ক্ষেত্রে, তারা আর “বৈচিত্র্য” উল্লেখ করে না।

এই সংস্থাগুলির বেশিরভাগই গত দুই সপ্তাহে এই বার্ষিক প্রতিবেদন দায়ের করেছে। এটি সাধারণত যখন তাদের প্রতিবেদনগুলি – যা গত বছরের একটি বিস্তৃত আর্থিক পর্যালোচনা সরবরাহ এবং বর্তমান ব্যবসায়ের পরিবেশে বিনিয়োগকারীদের আপডেট করার জন্য – দায়ের করা হয়। তবে এই আপডেটগুলি এমন এক সময়ে আসছে যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফেডারেল সরকারে ডিআইআই -এর সমাপ্তির আদেশ দিয়েছেন – এবং এর ঠিকাদারদের জন্য, যার মধ্যে অনেকগুলি বেসরকারী সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সংস্থাগুলি রক্ষণশীল সমালোচকদেরও চাপে রয়েছে যারা বলে যে ডিআইআই প্রোগ্রামগুলি নিজেরাই অ-সংখ্যালঘুদের সাথে বৈষম্যমূলক।

এনপিআর বিশ্লেষণ অনুসারে যে সংস্থাগুলি সম্প্রতি তাদের ডিআইআই ভাষাটি মুছে ফেলেছে বা নরম করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে ডিজনি, গুগল, জিএম, জিএম, পেপসি, ইন্টেল, পেপাল, চিপটল, কমকাস্ট, 3 এম, রেজেনারন এবং ফিলিপ মরিস। বেশিরভাগ সংস্থাগুলি পরিবর্তনের কারণগুলি প্রকাশ করেনি, যদিও কেউ কেউ এনপিআরকে বলেছিলেন যে তারা তাদের কিছু ডিআইআই প্রোগ্রামের পুনরায় মূল্যায়ন করার পাশাপাশি ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশগুলি পরীক্ষা করে দেখছে।

নিঃশব্দে ডিআইআই রেফারেন্সগুলি মুছে ফেলা হচ্ছে

These changes come after Walmart, Target, Amazon, Meta, Ford, and other big companies have made headlines for ending or changing some diversity programs. এখন এনপিআরের বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে আরও অনেক সংস্থাগুলি চুপচাপ পরিবর্তন করছে যে তারা কীভাবে বিনিয়োগকারীদের সাথে ডিআইআই সম্পর্কে কথা বলে।

বেশিরভাগ সংস্থার কাছে, “এটি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা খুব কমই বোঝায়, ‘আমি থামতে যাচ্ছি’ – কারণ এটি একটি ষাঁড়ের কাছে লাল পতাকা চালানোর মতো,” শিব রাজগোপাল বলেছেন, কলম্বিয়ায় অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিংয়ের অধ্যাপক শিব রাজগোপাল বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়। “যখনই অনুশীলনগুলি পরিবর্তিত হয়, লোকেরা যারা তাদের নিঃশব্দে ফেলে দেয় তারা সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়” “

অনেক সংস্থা সত্যই এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে নীরব রয়েছে। গত বছরউদাহরণস্বরূপ, অটোমেকার জেনারেল মোটরস শুরু হওয়া একটি বিভাগে তিনটি অনুচ্ছেদ উত্সর্গ করেছিল: “জিএম -এ আমরা বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

তবে এর মধ্যে নতুন 2024 প্রতিবেদনগত সপ্তাহে দায়ের করা, জিএম একবার “বৈচিত্র্য” উল্লেখ করে না। (গাড়ি নির্মাতা অবশ্য এর “বিচিত্র ইভি লাইনআপ” “) জিএম, যা একটি ফেডারেল ঠিকাদারমন্তব্যের জন্য অনুরোধগুলিতে সাড়া দেয়নি।

ডিজনি, ইতিমধ্যে, এর “বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি” বিভাগটি সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে অতি সাম্প্রতিক বার্ষিক প্রতিবেদননভেম্বরে ফাইল করা হয়েছে। অন্যান্য পরিবর্তনগুলির মধ্যে এটি সরানো হয়েছে আগের বছরের রেফারেন্স একটি ওয়েবসাইট “উপস্থাপিত কণ্ঠস্বরকে প্রশস্ত করার জন্য” এবং “ডিজনির কিছু ডি অ্যান্ড আই প্রতিশ্রুতি ও ক্রিয়া” হাইলাইট করার জন্য। ডিজনি একজন মুখপাত্র মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এবং পেপসি প্রায় এক বছর পরে বৈচিত্র্যের প্রায় সমস্ত রেফারেন্সকে সরিয়ে দিয়েছেন বিনিয়োগকারীদের বলছি যে “আমাদের বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তির সংস্কৃতি একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা।” এর মধ্যে নতুন প্রতিবেদন এই সপ্তাহে, পেপসি কেবল “টেকসই, বৈচিত্র্য এবং জননীতির” উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি বোর্ড কমিটির প্রসঙ্গে বৈচিত্র্য উল্লেখ করেছেন। সংস্থাটি মন্তব্য করার জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।

স্লিপিং ডিআইআই জরিমানা মুদ্রণে পরিবর্তন

সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের প্রকাশ ফাইল করতে হবে সর্বজনীনভাবে বাণিজ্যকারী সংস্থাগুলি। অনেক সংস্থা তাদের আর্থিক বছরগুলি ডিসেম্বরের শেষের দিকে বা এরপরেই শেষ করে এবং জানুয়ারীর শেষের দিকে এই প্রতিবেদনগুলি ফাইল করে (যদিও কিছু সংস্থাগুলি বিভিন্ন আর্থিক ক্যালেন্ডারে থাকে)।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি 100 টিরও বেশি পৃষ্ঠাগুলি দীর্ঘ চালাতে পারে এবং সাধারণত ঘন, আইনযুক্ত কর্পোরেট-বক্তৃতায় লেখা হয়। সুতরাং সংস্থাগুলির পক্ষে এই ফাইলিংগুলি চুপচাপ মামলা বা সরকারী তদন্তের মুখোমুখি প্রকাশের জন্য এই ফাইলিংগুলি ব্যবহার করা তুলনামূলকভাবে সাধারণ – বা অন্য তথ্যগুলি স্লিপ করা যে তাদের বিনিয়োগকারীদের বলতে হবে তবে আলাদাভাবে ঘোষণা করতে চান না।

এই ক্ষেত্রে, সংস্থাগুলি রাজনৈতিকভাবে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে এমন তথ্য এবং বক্তৃতা দূর করছে। সংস্থাগুলি তাদের ডিআইআই লক্ষ্য বা দর্শন প্রকাশ করার জন্য কোনও নিয়ন্ত্রক প্রয়োজন নেই। অনেক সংস্থাগুলি অতীতে স্বেচ্ছায় এমনটি করেছিল, বিশেষত বিনিয়োগকারী, কর্মচারী এবং গ্রাহকদের খুশি করার জন্য – তবে এখন রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছে।

“আমরা দেখেছি যে সংস্থাগুলি সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে যে পুরষ্কারটি আর ঝুঁকির কারণে অগত্যা ছাড়িয়ে যায় না,” ভিনসন অ্যান্ড এলকিন্সের কর্মসংস্থান আইনজীবী বেকি বেকার বলেছেন।

কিছু পরিবর্তন বক্তৃতা ছাড়িয়ে যায়

এটি প্রথমবার নয় যে সংস্থাগুলি তাদের ডিআইআই প্রতিশ্রুতিগুলি থেকে সরুভাবে ব্যাকট্র্যাক করেছে – বা তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি চুপচাপ পরিবর্তনগুলি উন্মোচন করতে ব্যবহার করেছে।

গত এপ্রিল, ক ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে কয়েক ডজন সংস্থার তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে ডিআইআই উদ্যোগের “পরিবর্তিত বিবরণ” ছিল। এ সময়জার্নালটি জানিয়েছে, “সাধারণভাবে সংস্থাগুলি বলেছে যে তারা তাদের প্রোগ্রামগুলি বা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি কেটে নিচ্ছে না।”

তবে আজ, কিছু সংস্থাগুলি কেবল তাদের বক্তৃতাগুলির চেয়ে বেশি পরিবর্তন করছে। বুধবার গুগল কর্মীদের বলেছে এটি কিছু বৈচিত্র্যকে লক্ষ্যমাত্রা নিয়োগের এবং কিছু ডিআইআই প্রচেষ্টা পুনরায় মূল্যায়ন করে যা “ঝুঁকি বাড়ায়, বা এটি আমাদের আশা করার মতো কার্যকর নয়,” দ্য জার্নাল রিপোর্ট

টেক জায়ান্ট এর থেকে বৈচিত্র্যের উল্লেখগুলিও সরিয়ে দিয়েছে বার্ষিক প্রতিবেদন সেদিন দায়ের করা। এমনকি এটি তার ডিআইআই প্রচেষ্টার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কোনও ওয়েবসাইটের নামকরণ করতে এতদূর গিয়েছিল: গত বছরগুগল বিনিয়োগকারীদের বলেছিল যে আরও তথ্য ওয়েবসাইট “ডাইভারসিটি.গোগল” এ পাওয়া যেতে পারে। তবে এখন সেই ওয়েবসাইটটি পুনর্নির্দেশ করে “about.google/belonging/“”

গুগলের এক মুখপাত্র ইমেলের মাধ্যমে এনপিআরকে বলেছেন, “আমরা এমন একটি কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেখানে আমাদের সমস্ত কর্মচারী সফল হতে পারে এবং সমান সুযোগ থাকতে পারে।” She added that as a federal contractor, “our teams are also evaluating changes required following recent court decisions and executive orders on this topic.”

এনপিআরের বিশ্লেষণ দ্বারা চিহ্নিত অন্যান্য সংস্থাগুলিও তারা পূর্বে ঘোষণা করা নির্দিষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্যগুলি মুছে ফেলেছে।

উদাহরণস্বরূপ, ইন্টেল বিনিয়োগকারীদের বলেছে তার ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে যে তারা চেয়েছিল যে দশকের শেষের দিকে মহিলারা তার প্রবীণ আধিকারিকদের 25% হিসাবে অ্যাকাউন্ট করতে পারেন।

“বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি ইন্টেলের মূল্যবোধের মূল উপাদান,” টেক জায়ান্ট তখনই বলেছিল। তবে এর মধ্যে 2024 রিপোর্ট গত সপ্তাহে দায়ের করা, ইন্টেল লক্ষ্যগুলি মুছে ফেলেছে। এটি সেই বাক্য থেকে “বৈচিত্র্য” মুছে ফেলেছিল এবং পরিবর্তে বলেছিল যে “অন্তর্ভুক্তি ইন্টেলের মূল্যবোধের মূল উপাদান।”

ইন্টেলও ক ফেডারেল ঠিকাদার। একজন মুখপাত্র মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এনপিআর তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি থেকে ডিআইআই ভাষা মুছে ফেলার জন্য বিশ্লেষণে আবিষ্কার করা অন্যান্য সমস্ত সংস্থার কাছে পৌঁছেছিল। পেপাল এবং ফিলিপ মরিস কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। চিপটল, জিই, কমকাস্ট এবং রেজেনারন মন্তব্যের জন্য অনুরোধগুলিতে সাড়া দেয়নি।

ট্রাম্প সংস্থাগুলির উপর চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন

কিছু বড় সংস্থাগুলি ডিআইয়ের কাছ থেকে পিছু হটেছিল, ডিআইআইয়ের দীর্ঘকালীন সমালোচক রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের আগে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার আগে। তবে এখন ট্রাম্প ফেডারেল সরকারে ডিআইআই -এর সমাপ্তি কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, তাদেরকে “অবৈধ” পাশাপাশি “উগ্রবাদী ও অপব্যয়ী” বলে অভিহিত করেছেন।

একটি কার্যনির্বাহী আদেশ হুমকি আর্থিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা “অবৈধ” ডিআইআই প্রোগ্রাম সহ ঠিকাদারদের উপর। ট্রাম্প ফেডারেল এজেন্সিগুলিকে “সম্ভাব্য নাগরিক সম্মতি তদন্তের” জন্য নয়টি প্রকাশ্যে ট্রেডড সংস্থা বা অন্যান্য বৃহত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সনাক্ত করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এই ক্রিয়াগুলি অনেক বেসরকারী নিয়োগকারীদের মুখোমুখি চাপকে যুক্ত করছে যা বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তির আশেপাশে জনসাধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গুগলের মতো – তাদের পক্ষে বিশেষত উচ্চতর, জিএম, এবং ইন্টেল – ফেডারেল সরকারের সাথে ব্যবসা করুন এবং কার্যনির্বাহী আদেশ দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, উত্পাদনকারী সংস্থা 3 এম, এছাড়াও একটি ফেডারেল ঠিকাদার। এটি সম্প্রতি এর অংশে “বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি” সম্পর্কিত একটি বিভাগের নামকরণ করেছে 2023 বার্ষিক প্রতিবেদন এটি তার কর্মশক্তি নিয়ে আলোচনা করেছে, এর মধ্যে কেবল “অন্তর্ভুক্তি” 2024 রিপোর্ট দায়ের করা বুধবার।

“আমরা ফেডারেল সরকারী ঠিকাদার হিসাবে আমাদের আইনী বাধ্যবাধকতাগুলির যে কোনও পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ এবং মেনে চলতে থাকব,” 3 এম এর এক মুখপাত্র এনপিআরকে বলেছেন, সংস্থাটি “আমাদের সমস্ত লোককে সম্মানিত, সমর্থিত এবং সমর্থিত এবং এমন একটি কাজের পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং স্বতন্ত্র উদ্যোগ নিতে উত্সাহিত। “

সংস্থাগুলি একবার ডিআইকে আলিঙ্গন করেছিল এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আরও বৈচিত্র্যময়, অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মী তৈরি করা কর্মচারী, গ্রাহক এবং নীচের লাইনে সহায়তা করবে। 2023 সালে সুপ্রিম কোর্ট কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের পর থেকে বিষয়গুলি অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। এই রায়টি ডিআইয়ের সমালোচকদের কাছে একটি নতুন আইনী সরঞ্জাম হস্তান্তর করেছে।

তার পর থেকে ডানপন্থী রাজনীতিবিদ, আইনজীবী এবং অন্যান্য কর্মীরা ডিআইআইকে গ্রহণকারী সংস্থাগুলির উপর তাদের চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন-এমনকি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার আগেই। অ্যান্টি-ডিআইআই কর্মীরা বিভিন্ন সংস্থাকে তাদের বৈচিত্র্য প্রতিশ্রুতি শেষ করতে চাপ দেওয়ার জন্য শেয়ারহোল্ডার প্রস্তাবগুলিও প্রবর্তন করছে।

তবে সমস্ত সংস্থা চাপের দিকে ঝুঁকছে না। উদাহরণস্বরূপ, কস্টকো তার ডিআইআই প্রচেষ্টার পক্ষে দাঁড়িয়েছে-এবং গত মাসে এর শেয়ারহোল্ডাররা একটি ডিইআই-বিরোধী শেয়ারহোল্ডার প্রস্তাবকে অত্যধিকভাবে পরাজিত করেছিল।

খুচরা বিক্রেতা এটি দায়ের করেছে অতি সাম্প্রতিক বার্ষিক প্রতিবেদন অক্টোবরে। বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত একটি বিভাগ কয়েকটি শব্দ টুইট করে তবে বেশিরভাগ থেকে অপরিবর্তিত থাকে আগের বছর: “‘আমাদের কর্মীদের যত্ন নেওয়ার’ প্রতিশ্রুতিতে বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচার এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সম্মানজনক কর্মক্ষেত্র তৈরি করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,” কস্টকো তার সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছিলেন।

গুগল, অ্যামাজন, মেটা, কমকাস্ট এবং ফোর্ড এনপিআর এর কর্পোরেট ফান্ডারদের মধ্যে রয়েছে।