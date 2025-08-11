জিওপি চেয়ারম্যান কংগ্রেসের বিপরীতমুখী হওয়ার পরে ক্যালিফোর্নিয়া ইভি স্ট্যান্ডার্ডগুলিতে তথ্য দাবি করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
এক্সক্লুসিভ: তীব্র তিরস্কারে, একজন কেন্টাকি কংগ্রেসম্যান ক্যালিফোর্নিয়ার শীর্ষ পরিবেশ সংস্থাটিকে উত্তরগুলির জন্য উত্তর দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন রাজ্য শিখার পরে কংগ্রেসের তিনটি মূল বৈদ্যুতিক যানবাহন মানকে বিপরীত উপেক্ষা করতে পারে।
শক্তি ও বাণিজ্য সম্পর্কিত হাউস কমিটি স্যাক্রামেন্টোকে লিখেছিল যে এটি “ক্যালিফোর্নিয়া, এবং অন্যান্য এখতিয়ার যারা ক্যালিফোর্নিয়ার মান গ্রহণ করেছেন তাদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, যার জন্য প্রিম্পশন মওকুফ করা হয়েছে, ক্লিন এয়ার আইন লঙ্ঘন করে প্রিম্পেটেড যানবাহন নিঃসরণ বিধিমালা কার্যকর করছে।”
এই বছরের শুরুর দিকে, কংগ্রেস ক্যালিফোর্নিয়ায় বিডেন ইপিএ কর্তৃক প্রদত্ত বিডেন-যুগের মওকুফকে বাতিল করার জন্য কংগ্রেসনাল রিভিউ আইনটি ব্যবহার করেছিল, যাতে তারা ফেডারেল সরকারের চেয়ে কঠোর মান বাস্তবায়নের অনুমতি দেয়।
কলম্বিয়া জেলা সহ পেনসিলভেনিয়া এবং ডেলাওয়্যার সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার স্বল্প-নির্গমন মানও গ্রহণ করেছে।
মেজর বিজনেস গ্রুপ ভোঁতা নিউজম মামলাগুলিতে হস্তক্ষেপ করে ইভি ম্যান্ডেটগুলি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে
“কমিটিকে সচেতন করা হয়েছে যে কার্ব কর্মীরা অটো নির্মাতাদের যানবাহনকে বাজারে আনার অনুমোদন অস্বীকার করছে যদি না নির্মাতারা পূর্বনির্ধারিত বিধিবিধান মেনে চলতে রাজি না হয়,” কমিটি অব্যাহত রেখেছে।
রিপাবলিকান হাউস এনার্জি কমিটির চেয়ারম্যান রেপ। ব্রেট গুথ্রি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন যে আইনটি স্পষ্ট যে গোল্ডেন স্টেটকে অবশ্যই তার “ডি-ফ্যাক্টো ইভি ম্যান্ডেট” শেষ করতে হবে।
গুথ্রি বলেছিলেন, “গ্যাস চালিত যানবাহন বিক্রির নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের ফলে আমেরিকান পরিবার ও ব্যবসায়ের জন্য মারাত্মক পরিণতি হবে।”
“আমেরিকানদের এই যানবাহনগুলি কিনতে বাধ্য করা আমাদের বৈদ্যুতিক গ্রিডকে ছড়িয়ে দেবে, ব্যয় বাড়িয়ে তুলবে এবং চীনের উপর আমাদের নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলবে। আমাদের তদন্তে ক্যালিফোর্নিয়া ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করে একটি ইভি ম্যান্ডেট প্রয়োগ করে চলেছে কিনা তা অনুসন্ধান করবে।”
চিঠিতে গুথ্রিতে যোগদান করা হলেন রেপস। গ্যারি পামার, আর-আলা, এবং জন জয়েস, আর-পা।
সিএ ‘গ্রিন’ বিগ-রিগ ম্যান্ডেটগুলি ড্রপ করে, বিল বার-লিঙ্কযুক্ত গ্রুপের সাথে আইনী লড়াই শেষ করে
কমিটি স্বীকৃতি দিয়েছে যে ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট বন্টা থেকে প্রাপ্তিগুলির বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা চলমান রয়েছে, তবে অন্তর্বর্তীকালীন এই রাষ্ট্রকে নিক্সড মওকুফের অধীনে ম্যান্ডেট প্রয়োগ চালিয়ে যেতে দেয় না।
মামলা -মোকদ্দমা ঘোষণার এক জুনের বিবৃতিতে বন্টা পরিস্থিতিটিকে “বেপরোয়া, রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত এবং অবৈধ” বলে অভিহিত করেছেন।
ক্যালিফোর্নিয়া এয়ার রিসোর্সেস বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তা ডাঃ স্টিভেন ক্লিফকে সম্বোধন করা এই চিঠিতে বলা হয়েছে, কমিটিটি সিএআরবি কর্মীদের রাজ্যে বাজারে যানবাহন আনার জন্য অটো নির্মাতাদের অনুমোদনের বিষয়টি অস্বীকার করে কার্ব কর্মীদের সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল “যদি না নির্মাতারা পূর্ববর্তী বিধি মেনে চলতে রাজি না হয়।”
“এই প্রচেষ্টার মধ্যে সিএআরবি কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে সংস্থাটি ক্যালিফোর্নিয়ার এক্সিকিউটিভ অর্ডার (ইও) 2026 যানবাহনের জন্য অস্বীকার করবে যা কার্বের সমস্ত প্রয়োগযোগ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং যে ক্যালিফোর্নিয়া 2025 সালে মডেল বর্ষে বিক্রয়ের জন্য অনুমতি দিয়েছে, এই ভিত্তিতে এই যানবাহনগুলি প্রিম্পেড বিধিগুলির একটি সেটে অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না: এ্যাক- II।”
কমিটি আরও অভিযোগ করেছে যে কার্বের অনলাইন “রিপোজিটরি” মডেল ইয়ার 2026 যানবাহনের স্প্রেডশিট দেখিয়েছে যে বোর্ডটি এসিসি -২ গ্রিন রেগুলেশনের অধীনে প্রত্যয়িত হবে এমন “একচেটিয়াভাবে অনুমোদিত” যানবাহন রয়েছে।
তারা কার্ব গাড়ি, ট্রাক বা ওমনিবাস রেগুলেশনস কংগ্রেস আনডিডকে কার্যকর করে চলেছে এবং বছরের প্রথম থেকে জার্মান এবং বিডেন-যুগের মওকুফের সমস্ত রেকর্ড প্রয়োগ করে চলেছে কিনা তা দেখিয়ে তারা নথিগুলির দাবিতে বন্ধ করে দিয়েছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল কার্ব এবং গভর্নর গ্যাভিন নিউজমের কাছে পৌঁছেছিল যে বোর্ড নির্দিষ্ট যানবাহনের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে এই অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য।