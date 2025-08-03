জিওপি মানচিত্রটি তার বর্তমান জেলার বাইরে টেক্সাস রেপ।

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
টেক্সাস জিওপি প্রস্তাবিত একটি জেরিম্যান্ডারড মানচিত্র ফায়ারব্র্যান্ড ডেমোক্র্যাটিক রেপ। জেসমিন ক্রকেটকে তার নিজের জেলা থেকে বের করে দেবে এবং সম্ভবত লোন স্টারের রিপাবলিকান প্রতিনিধি দলের আরও বাড়ির আসন যুক্ত করবে।
গত সপ্তাহে, টেক্সাস হাউস রিপাবলিকানরা একটি পুনর্নির্মাণ প্রস্তাব প্রবর্তন করেছিল যা পাঁচটি নতুন জিওপি আসন জিততে পারে। কংগ্রেসনাল মানচিত্রের খসড়াটি, যা উভয়ই রাজ্য আইনসভা চেম্বারের অনুমোদনের আগে পরিবর্তিত হতে পারে, ডালাস এবং হিউস্টনের মতো ডেমোক্র্যাটিক দুর্গে আরও রিপাবলিকান-ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জেলা লাইনগুলি পুনরায় সাজানো।
টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা পুনরায় বিতরণ পরিকল্পনার উপর দিয়ে রাজ্য পালিয়ে যাওয়ার এবং কোরাম ভাঙার হুমকি দিয়েছেন
টেক্সাসের 30 তম কংগ্রেসনাল জেলা, যা ডালাসের একটি বৃহত অংশের প্রতিনিধিত্ব করে, তাকে পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টাটিকে “ভোটারদের নীরব করার জন্য একটি শক্তি দখল” বলে অভিহিত করেছে, ক্রকেট।
তিনি দাবি করেছেন যে রিপাবলিকানরা মানচিত্রটি উন্মোচন করার আগে তাকে কংগ্রেসের অন্যান্য আগত ডেমোক্র্যাট সদস্যদের পাশাপাশি তার ঠিকানা যাচাই করতে বলা হয়েছিল।
জিওপি পরিকল্পনা বন্ধ করার জন্য জেফরিস ‘সমস্ত বিকল্প’ ব্রত করার সাথে সাথে টেক্সাস মানচিত্রের লড়াই বাড়ছে
বিরল মধ্য দশকের পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা কিছু গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতাদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক লড়াইয়ে বাধ্য করতে পারে কারণ আসনগুলি আরও সীমিত হয়ে যায়।
উদাহরণস্বরূপ, যদি মানচিত্রটি গৃহীত হয়, ডেমোক্র্যাটিক রেপ। লয়েড ডগগেট, যিনি বর্তমানে অস্টিন অঞ্চলে টেক্সাসের 37 তম কংগ্রেসনাল জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি অস্টিনে নোঙ্গর করা রেপ। গ্রেগ কাসার হিসাবে একই জেলায় স্থাপন করা হবে।
গত সপ্তাহে, হাউস ডেমোক্র্যাটিক নেতা হাকিম জেফরিস প্রস্তাবিত মানচিত্রটিকে “অল-হ্যান্ডস-অন-ডেক মুহুর্ত” বলে অভিহিত করেছেন।
“আমরা তাদের রাজনৈতিকভাবে লড়াই করব। আমরা তাদের সরকারিভাবে লড়াই করব। আমরা আদালতে তাদের সাথে লড়াই করব। টেক্সাস এবং তার বাইরেও তাদের হৃদয় ও মনকে জয়ের ক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে লড়াই করব,” জেফরিস গত সপ্তাহে অস্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন।
জেফরিস বলেছিলেন যে কর্পোরেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ট্রাম্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, “টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা হাঁটু বাঁকবে না।”
মূল যুদ্ধক্ষেত্রের রাজ্যে কোর্ট সিডেট্র্যাকস পুনরায় বিতরণ লড়াই
জেফরিসের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে টেক্সাস ডেমোক্র্যাটিক রেপ।
ফ্লেচার বলেছিলেন, “দেশজুড়ে লোকেরা আমরা টেক্সাসে কী করছি তা দেখছেন।”
