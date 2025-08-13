জিওপি সিনেটররা ট্রাম্পের ডিসি অপরাধের ক্র্যাকডাউনকে রাষ্ট্রপতি চোখ দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণ হিসাবে ফিরিয়ে দেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি ওয়াশিংটন, ডিসি, পুলিশ এবং কিছু কংগ্রেসনাল রিপাবলিকানদের এই আহ্বানটি মেনে চলার জন্য তার দখল বাড়ানোর জন্য কংগ্রেসকে স্কার্ট করতে পারেন।
সেন।
মার্শাল ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে যা করতে হবে তা করার পক্ষে আমি একেবারে পক্ষে।” “অবশ্যই, আমরা সংবিধানটি অনুসরণ করতে চাই, এবং আমাকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি কী করতে পারেন এবং কী করতে পারেন তা পড়তে হবে, তবে আমি মনে করি এই রেজুলেশনটি পাস করার জন্য সিনেটে 60-ভোটের প্রান্তিক অংশ নেওয়া হবে।”
এই বিধানটি রাষ্ট্রপতিকে 30 দিনের জন্য স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে কার্যকরভাবে ফেডারেলাইজ করার অনুমতি দেয়, যদি না কংগ্রেস, যৌথ রেজুলেশনের মাধ্যমে তাকে একটি সম্প্রসারণ প্রদান করে। তবে এই ধরণের রেজোলিউশন সিনেটের সাধারণ 60০-ভোটের থ্রেশহোল্ডে আঘাত হানবে বা এটি যদি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে যেতে পারে তবে প্রশ্নগুলি রয়ে গেছে।
ট্রাম্প সোমবার হোম রুল আইনের একটি বিভাগের আহ্বান জানিয়েছিলেন যা জেলাটিকে মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার কর্তৃত্ব দেওয়ার জন্য পরিচালনা করে এবং এর পর থেকে এফবিআই এবং ডিইএ এজেন্টদের পাশাপাশি ন্যাশনাল গার্ড সেনাবাহিনীকে রাস্তায় টহল দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছে।
রিপাবলিকানরা উপরের চেম্বারে 53 টি আসন নিয়ন্ত্রণ করে, যার অর্থ ডেমোক্র্যাটদের 30 দিনের উইন্ডো ছাড়িয়ে ট্রাম্পকে একটি এক্সটেনশন দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। তবে ট্রাম্প বুধবার একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় নতুন কেনেডি সেন্টারকে সম্মানিত ঘোষণা করে বলেছিলেন যে তিনি “দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রসারণ” চাইবেন এবং বিশ্বাস করেন যে ডেমোক্র্যাটরা “অপরাধ বন্ধ করতে কিছু করবেন না।”
ট্রাম্প আরও উল্লেখ করেছেন যে তাঁর কংগ্রেসের প্রয়োজন হতে পারে না।
“আচ্ছা, যদি এটি জাতীয় জরুরি অবস্থা হয় তবে আমরা কংগ্রেস ছাড়াই এটি করতে পারি,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “তবে আমরা আশা করি … কংগ্রেসের আগে খুব দ্রুত।
“আমরা খুব তাড়াতাড়ি এটি করতে যাচ্ছি, তবে আমরা এক্সটেনশন চাইছি,” তিনি যোগ করেছেন। “আমি জাতীয় জরুরী জরুরি অবস্থা কল করতে চাই না। যদি আমার হয় তবে আমি তা করব, তবে আমি মনে করি কংগ্রেসে রিপাবলিকানরা এটিকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দেবে।”
হাউস ওভারসাইট কমিটির চেয়ারম্যান জেমস কমার, যার কমিটি জেলাটির তদারকি করে, সোমবার ডিসি পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিতে ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে উত্সাহের সাথে সমর্থন করেছিল। ফক্স নিউজ ডিজিটাল কর্তৃক জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্থানীয় পুলিশকে ধরে রাখার জন্য ট্রাম্পকে কংগ্রেসকে লিপফ্রোগিংয়ে ফিরিয়ে দেবেন কিনা, একজন মুখপাত্র বলেছেন, “আমরা মিশনটি সম্পূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্রপতির পদক্ষেপকে সমর্থন করি।”
উভয় সিনেট মেজরিটি লিডার জন থুনআরএসডি, এবং হাউস স্পিকার মাইক জনসন, আর-লা। প্রাথমিকভাবে জেলার অপরাধের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিলেন, যা প্রাক্তন সরকারী দক্ষতার বিভাগের (ডোজ) কর্মী বিভাগের একটি সাম্প্রতিক হামলায় উত্সাহিত হয়েছিল।
এক্সটেনশন সম্পর্কিত ট্রাম্পের সর্বশেষ মন্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য জিজ্ঞাসা করা হলে থুনের অফিস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার আগের বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিল যেখানে জিওপি নেতা প্রশাসনের পদক্ষেপের প্রশংসা করেছিলেন।
“ওয়াশিংটন, ডিসি, এমন একটি জায়গা হওয়া উচিত যেখানে লোকেরা নিরাপদে বাস করতে পারে, পরিদর্শন করতে, কাজ করতে এবং একটি পরিবার বাড়াতে পারে এবং (সোমবার) ঘোষণাটি সেই দিকের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ,” তিনি বলেছিলেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য জনসনের অফিসে পৌঁছেছিল কিন্তু ফিরে শুনেনি।
আইনজীবিদের যেখানে দাঁড়িয়েছেন তার একটি পরিষ্কার চিত্র সম্ভবত 30 দিনের উইন্ডোর বেশিরভাগ সময় তাদের নিজ নিজ রাজ্য এবং জেলাগুলিতে শহরের বাইরে রয়েছে বলে অপেক্ষা করতে হবে। শ্রম দিবসের পরে ফিরে আসার পরে সমস্যাটি সম্ভবত মনের সামনে থাকবে।
তবুও, ট্রাম্পের ইতিমধ্যে তার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য রিপাবলিকানদের কাছ থেকে কিছু জনসাধারণের সমর্থন রয়েছে।
সেন জিম ব্যাংকস, আর-ইন্ড।
এবং সেন মাইক লি, যার একটি বিল রয়েছে যা হোম রুল আইনটি বাতিল করে এবং জেলাটিকে ফেডারেলাইজ করবে, একইভাবে 30 দিনের উইন্ডো প্রসারিত করার পক্ষে সমর্থন করবে, “তাঁর সাথে কাজ করার চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে বাউসার আইনটি পাস করার জন্য এবং শহরের সম্পূর্ণ কংগ্রেসনাল তদারকি পুনরুদ্ধার করতে হবে।”
উটাহ রিপাবলিকান ফক্স নিউজ ডিজিটাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, “আমাদের দেশের রাজধানীর সুরক্ষা এবং বিচক্ষণতা ওভাল অফিসে ভাল রাষ্ট্রপতি থাকার উপর নির্ভর করা উচিত নয়, তবে আমি এখন আনন্দিত যে আমাদের এখন একটি রয়েছে।”