জিওপি সিনেটর ট্রাম্প-মসজিদ বিরোধের বিষয়ে ওজন করেছেন: ‘তিনি এখানে সিইও নন’

টেক্সাসের রিপাবলিকান সিনেটর জন কর্নিন এবং কানসাসের রজার মার্শাল হঠাৎ করে তাদের মতামত ভাগ করে নিলেন, এলন কস্তুরী এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়ে এক সিনেটর বলেছিলেন যে কস্তুরীকে উপলব্ধি করা দরকার যে “তিনি এখানে সিইও নন।”

“বিদেশী” গণতান্ত্রিক দাবি অস্বীকার করার পরে যে ট্রাম্প-সমর্থিত “বিগ, বিউটিফুল বিল” এর ফলে মেডিকেডকে হ্রাস করা হবে এবং পাস হওয়া সুবিধাগুলি স্ন্যাপের সুবিধা হবে, কর্নিন তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ট্রাম্প মাস্কের সমস্ত সংস্থার সরকারী চুক্তি বাতিল করার হুমকি দেওয়ার জন্য বুদ্ধিমান।

Musk and Trump have been locked in an escalating war of words over their disagreement about the president’s proposed budget bill, which is being considered by the Senate.

মঙ্গলবার একটি এক্স পোস্টে কস্তুরী বলেছিলেন: “আমি দুঃখিত, তবে আমি কেবল এটি আর দাঁড়াতে পারি না This

নিক্স ট্রাম্পের ‘বড়, সুন্দর বিল’ এর সর্বশেষ ধাক্কায় এলন কস্তুরী পোস্ট ‘কিল বিল’ মেম পোস্ট করেছেন

কস্তুরী তখন বৃহস্পতিবার বিকেলে দৃ serted ়ভাবে জানিয়েছিল যে ট্রাম্প “এপস্টাইন ফাইলগুলিতে রয়েছেন” এবং “এটাই আসল কারণ যা তাদের প্রকাশ্যে না করা হয়েছে।”

এদিকে, ট্রাম্প বলেছেন যে ডোগে নেতৃত্বের সময় কস্তুরী “পাতলা পরা” এবং দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে তিনি “তাকে চলে যেতে বলেছিলেন।”

“আমি তার ইভি ম্যান্ডেটটি কেড়ে নিয়েছি যা প্রত্যেককে বৈদ্যুতিন গাড়ি কিনতে বাধ্য করেছিল যা অন্য কেউ চায় না (যে তিনি জানতেন যে কয়েক মাস ধরে আমি যা করতে যাচ্ছি!), এবং তিনি কেবল পাগল হয়ে গেলেন!” ট্রাম্প সত্য সামাজিক বলেছেন।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, বৃহস্পতিবার “আমাদের বাজেটে অর্থ সাশ্রয়ের সহজতম উপায়, বিলিয়ন এবং বিলিয়ন ডলার, ইএলনের সরকারী ভর্তুকি এবং চুক্তিগুলি বাতিল করা।

ট্রাম্পের ‘বড়, সুন্দর বিল’ debt ণের আশঙ্কায় রিপাবলিকান সিনেটরদের কাছ থেকে প্রতিরোধের মুখোমুখি

“আমি সবসময় অবাক হয়েছি যে বিডেন তা করেনি!”

কর্নিন উভয় পক্ষের সমালোচনা করে থামিয়ে দিয়েছিলেন, ফক্স নিউজ ডিজিটাল কস্তুরী “জাতির সাথে একটি দুর্দান্ত সেবা করেছেন” এবং “আমি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে তাকে বোর্ডে আনার জন্য এবং দোজের সূচনা করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।”

এমনকি রাষ্ট্রপতির সাথে কস্তুরীর স্পটের মধ্য দিয়েও কর্নিন বলেছিলেন যে সরকারী দক্ষতা অধিদফতর এখন আমাদের আলোচনার স্থায়ী অংশ হতে চলেছে। “

টেক্সাস রিপাবলিকান বলেছেন, “প্রত্যেকে বিশ্বাস করে বা বোঝে, আমার বলা উচিত যে ফেডারেল সরকার খুব বড় এবং খুব বেশি ফুলে ও অকার্যকর, এবং এলন এবং ডোগে খুব কার্যকর ছিল, আমি ভেবেছিলাম, এর কয়েকটি গুরুতর উদাহরণ উল্লেখ করে,” টেক্সাস রিপাবলিকান বলেছিলেন।

র‌্যাডিক্যাল নিউ ডোজ স্বচ্ছতা শক্তিগুলি এলন কস্তুরী প্রস্থানের পরে কংগ্রেসে আঘাত করতে পারে

মার্শাল ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলে এই বিতর্কের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “আমরা সরকারের জন্য কী করেছিলেন তা আমরা প্রশংসা করি, তবে এখন এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

“এলন যা বুঝতে পারে না তা হ’ল তিনি এখানে সিইও নন।

“কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করা, বাড়ি ফিরে লোকদের পক্ষে কাজ করা সিইও হওয়ার চেয়ে অনেক আলাদা ((কখন) আপনি একজন সিইও, আপনি লোকদের লাফিয়ে বলবেন, তারা বলে, ‘আপনি কতটা বেশি যেতে পেরেছেন?’ তবে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প একটি বোর্ডের সাথে কাজ করছেন। “

মার্শাল রাষ্ট্রপতির ভূমিকা “একটি বড় ব্যবসায়ের বোর্ডের সাথে কাজ করা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

“এখানে ক্যাপিটল ওয়ে জুড়ে 435 টি রয়েছে। সিনেটে 100 টি রয়েছে। আমরা সকলেই মতামত পেয়েছি। এবং এখনই এই বিলটি, আমি মনে করি এখানে 90% লোকেরা, রিপাবলিকানরা মনে করেন যে এটি যেখানে হওয়া দরকার,” তিনি বলেছিলেন।

যদিও “উন্নতির সুযোগ রয়েছে” এবং “আমি এলনের সাথে একমত যে আমরা এখনও অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করছি, আমাদের আরও বেশি কাট দরকার, আমি আমার লক্ষ্যে তালাবদ্ধ থাকার জন্য অনেক আগে শিখেছি।

‘আমেরিকান হিরো’ বা ‘ব্যর্থতা’: এলন কস্তুরির ডোগে প্রস্থান ক্যাপিটল হিলকে বিভক্ত করে

“আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি যে আমরা এই সামান্য বিরোধের দিকে কোনও মনোযোগ দিচ্ছি না,” তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।

গণতান্ত্রিক অভিযোগের বিষয়ে যে বিলটি মেডিকেড এবং স্ন্যাপ সুবিধাগুলি মারাত্মকভাবে কেটে ফেলবে সে সম্পর্কে মার্শাল বলেছিলেন, “আমরা সঠিক কাজটি করব, তবে যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের পক্ষে এটি রক্ষা করুন।”

তিনি পোস্ট করেছিলেন যে মেডিকেড সিস্টেমটি “জালিয়াতিভাবে” প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে অবৈধ এলিয়েন এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে ছড়িয়ে পড়ে।

যারা সিস্টেমটি জালিয়াতিভাবে ব্যবহার করছেন না তাদের বাকী অংশগুলিকে সম্বোধন করে সিনেটর বলেছিলেন, “আমরা নার্সিংহোম থেকে ঠাকুরমাকে বাইরে নিয়ে যাব না। আমরা নিশ্চিত করব যে তার মেডিকেড রয়েছে।

“প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা, আমি তাদের মেডিকেড তাদের, বাচ্চাদের জন্য রাখার জন্য লড়াই করব। তবে অন্যদিকে, সম্ভবত সেখানে million মিলিয়ন সুস্থ আমেরিকান পুরুষ রয়েছে, কর্মরত বয়স, যা সত্যই কাজ করা উচিত এবং মেডিকেডে নয়, খাদ্য স্ট্যাম্পগুলিতে নয়,” তিনি যোগ করেন। “সুতরাং, আসুন আমরা এই লোকদের একটি চাকরি পেতে সহায়তা করি।”