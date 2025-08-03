জিওপি স্টেট সিনেটর সতর্ক করেছেন এনওয়াইসি যদি সমাজতান্ত্রিক মামদানি জিতেন তবে ‘বিশৃঙ্খলা’ হতে পারে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
এক্সক্লুসিভ: রিপাবলিকান নিউইয়র্ক রাজ্য সেন বিল ওয়েবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছেন যে তিনি নভেম্বরে সমাজতান্ত্রিক জোহরান মামদানি মেয়র হয়ে উঠলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিউ ইয়র্ক সিটির কী ঘটবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।
“এটি বিশৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে পারে, “নিউইয়র্ক সিটির বাইরের হাডসন নদীর তীরে নিউইয়র্কের 38 তম রাজ্য সিনেট জেলার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়েবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে মামদানি জয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে বলেছেন।
“আমি বলতে চাইছি, আমরা এমনকি শহরে এখন ঘটছে এমন বড় বড় সমস্যাগুলির মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছি। যে কেউ শহরে চলে গেছে সে সম্প্রতি যে কেউ সম্প্রতি অনিরাপদ পরিস্থিতি দেখছে।”
এনওয়াইপিডি অফিসারদের পুত্র এবং ভাই ওয়েবার ফক্স নিউজ ডিজিটাল এর সাথে কথা বলেছিলেন যে শহরটি মিডটাউন ম্যানহাটনে অর্ধ শতাব্দীতে সবচেয়ে মারাত্মক গণ শ্যুটিংয়ের সাক্ষী হওয়ার পরে, একটি স্পার্কিং করে শব্দের তিক্ত যুদ্ধ শহরে জনসাধারণের সুরক্ষা সম্পর্কে চারজন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে।
সোমবার শুটিংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশস্ত করা একটি সমালোচনা যা তিনি বুধবার সংবাদ সম্মেলনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যে পুলিশকে পুলিশকে নষ্ট করার জন্য আগের আহ্বানের জন্য মমদানি ভারী সমালোচনা করেছিলেন।
ওয়েবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিশ বিভাগের আরও কম সংস্থান প্রয়োজন, কম নয়।
“আমরা পুলিশ বিভাগের তহবিল অব্যাহত রাখতে পেরেছি এবং আপনি যখন ২০২০ সালে শুরু হওয়া বাকবিতণ্ডার কথা শুনেছেন এবং এমনকি আজও কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন, আপনি জানেন, মমদানি, যিনি নিউইয়র্ক সিটির পরবর্তী মেয়র হতে পারেন, অতীতে পুলিশকে অস্বীকার করার বিষয়ে এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সত্যই আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার বিষয়ে কথা বলেছিলেন। এটি কেবল এখন নয়, ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তা একটি বাস্তব উদ্বেগ। “
ওয়েবার অব্যাহত রেখেছিলেন, “সুতরাং আমি আশাবাদী যে আরও পরিষ্কার মন বিজয়ী হবে, এবং আমরা পুলিশ বিভাগকে সমর্থন অব্যাহত রাখব, যা বিশ্বের সেরা, এবং আমাদের নিশ্চিত করা দরকার যে আমরা ক্রমাগত তাদের আর্থিকভাবে এবং তাদের কাজগুলি কার্যকরভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জামকে সমর্থন করি।”
ওয়েবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তিনি রাজ্যের মাথাপিছু প্রথম বা দ্বিতীয় ইহুদি বাসিন্দাদের সাথে একটি জেলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং অনেক ইহুদি ভোটার তাঁর সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মামদানির দীর্ঘ ইতিহাস ইস্রায়েল বিরোধী অবস্থান।
“আমার ইহুদি বাসিন্দারা অনেকটা উদ্বিগ্ন, “ওয়েবার, যিনি সম্প্রতি একটি অপ-এড লিখেছেন মমদানি ও ইস্রায়েলের বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।
“তাদের পরিবার রয়েছে যা নিউ ইয়র্ক সিটির বরোজে বাস করে। তাদের মধ্যে অনেকেই শহরেও যাত্রা করে। তাই তারা মমদানি সত্যিই দীর্ঘকাল ধরে যে বক্তৃতা দিয়েছিল তা নিয়ে তারা খুব উদ্বিগ্ন। এবং আপনি জানেন। এমনকি সম্প্রতি অবধি তিনি বিশ্বায়িত ইন্টিফাদাকে নিন্দা করতে অস্বীকার করেছেন, কারণ আমরা 7th য় অক্টোবরে কী ঘটেছে তা দেখেছি।”
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন যে মামদানি ব্যতীত অন্য তিন প্রার্থীকে মামদানিকে পরাস্ত করার জন্য একজন প্রার্থীর চারপাশে একত্রিত হওয়া দরকার, যা ওয়েবার বলেছিলেন যে তিনি সমর্থন করেছেন তবে তিনি বলেছেন যে এটি ঘটবে কিনা বা সেই প্রার্থী কে একের পর এক ম্যাচআপ গঠন করবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।
“বিরোধীরা, যে কেউ প্রার্থী হতে চলেছেন, তাদের সত্যিকারের পিছনে সমাবেশ করা উচিত এবং এক প্রার্থীর পিছনে একত্রিত হওয়া দরকার, যে কেউই, এবং আমি এমনকি একজনকে চেষ্টা করার জন্য এবং কমপক্ষে তাদের সকলকে এক কক্ষে একত্রিত করার জন্য একটি যোগাযোগের জন্য যোগাযোগ করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কারণ আমি ভয়াবহ যে বাকী অংশগুলি ভাগ করে নেবেন এবং তারপরে ম্যামডে বিভক্ত হবে।
মমদানি মেয়র হয়ে গেলে নিউইয়র্ক সিটির অর্থনীতি চার বছরের মধ্যে কেমন হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়েবার উল্লেখ করেছিলেন যে নিউইয়র্ক সিটি বেশিরভাগ রাজস্ব আলবানির রাজ্যে ফিরে আসে এবং মমদানি, যিনি ছিলেন, তিনি যদি একটি নির্লজ্জ দৃষ্টিভঙ্গির পরামর্শ দিয়েছিলেন একজন কমিউনিস্ট লেবেলযুক্ত কারও কারও দ্বারা, জিততে হয়েছিল।
“আমি মনে করি যে তিনি যা করতে চান তা ইঙ্গিত করছেন সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত গুরুতর, যা সত্যই নিউ ইয়র্ক সিটির উপর একটি ধ্বংসাত্মক প্রভাব হবে, “ওয়েবার বলেছিলেন। “যদি আমরা বিল্ডিং মালিকদের তাড়া করি, যদি আমরা ধনী ব্যক্তিদের ফ্লোরিডা বা আরও বেশি কর বান্ধব এমন অন্যান্য রাজ্যে যাওয়ার জন্য তাড়া করি তবে কেবল নিউইয়র্ক সিটিতেই নয়, পুরো নিউ ইয়র্ক রাজ্যে এটি একটি বিধ্বংসী প্রভাব ফেলবে। “
“So, you know, we should take him at his word. He wants to have government-run supermarkets. I mean, these are all code words of what we’ve heard from socialist nations around the world, socialist nations that have failed, and we don’t want to see a failure in New York City. So we need to take him, listen to him, take him at his word and really fight back to make sure that none of those programs get implemented in that. Really, that starts with defeating him at the polls in November.”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য মামদানি প্রচারে পৌঁছেছে।