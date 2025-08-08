জিওফ ডানকান বলেছেন ট্রাম্পের সমালোচনা তার জিওপিটিকে ডেম স্যুইচকে বৈধ করেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
এক্সক্লুসিভ – প্রাক্তন জর্জিয়া লেঃ গভর্নর জিওফ ডানকান বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সোশ্যাল মিডিয়া হামলা রিপাবলিকান পার্টি থেকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে তাঁর পদক্ষেপের সমালোচনা করে আক্রমণ করেছে যে রাজনৈতিক অধিভুক্তিতে তার বড় পরিবর্তনকে বৈধ করেছে।
ট্রাম্প তার সত্য সামাজিক প্ল্যাটফর্মে শুক্রবার ভোরে লিখেছিলেন, “জর্জিয়ার প্রাক্তন লেঃ গভর্নর জিওফ ডানকান ব্যর্থ হন।”
রাষ্ট্রপতি অভিযোগ করেছিলেন যে ডানকান “কখনই কিছু করতে পারতেন না, তিনি যা কিছু করেছিলেন তা অভিযোগ করা হয়েছিল। আমরা তাকে আর রিপাবলিকান পার্টিতে চাইনি, তাই আমাকে বলা হয় যে তিনি একজন ডেমোক্র্যাট হয়েছিলেন। গুড রিডেন্স জিওফ। আপনারও কোনও সুযোগ নেই !!!”
সমালোচনা সম্পর্কে জানতে চাইলে ডানকান ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একচেটিয়া জাতীয় সাক্ষাত্কারে কয়েক ঘন্টা পরে বলেছিলেন, “আমি মনে করি তিনি আমার জন্য আমার মামলা করছেন যে রিপাবলিকান পার্টি আর তাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসতে চায় না। সেই টুইট বা সত্য সামাজিক পোস্টে কিছুই নেই বা যা কিছু যা আমি একটি অংশ হতে চাই এমন কোনও মনোভাব দেখায়।”
প্রাক্তন লে। গভ। জিওফ ডানকান ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগদানের জন্য জিওপিকে ত্যাগ করেছেন
“সুতরাং আমি তাকে শুভকামনা জানাই। আমি আশা করি যে তিনি পরবর্তী কয়েক বছর ধরে এখনকার চেয়ে এই দেশটি কীভাবে আরও ভাল চালাবেন তা তিনি আবিষ্কার করেছেন। তবে আমি রিপাবলিকান না হয়ে বিশেষত বর্শার ডগায় তাঁর সাথে তাঁর সাথে গর্বিত,” ডানকান হাইলাইট করেছিলেন।
তার সিদ্ধান্তের ঘোষণায় ডানকান বেশ কয়েকটি নীতিগত বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যা স্বাস্থ্যসেবা, মেডিকেড, বন্দুক সুরক্ষা, অভিবাসন এবং দারিদ্র্য সহ দলগুলিকে পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে ভূমিকা রেখেছিল।
তিনি লিখেছেন যে অফিসে তাঁর সময় তাকে “আমার প্রতিবেশীকে ভালবাসার” সর্বোত্তম উপায়টি জননীতির মাধ্যমে শিখিয়েছিল।
ডানকান ফক্স নিউজকে বলেছিলেন, “ডেমোক্র্যাট হিসাবে আমার প্রতিবেশীকে ভালবাসা আমার পক্ষে আরও সহজ মনে হয় এটি কোনও নিখুঁত অবতরণ স্পট নয়, তবে আমি যখন আমার প্রতিবেশীকে ভালবাসার জন্য ঘুম থেকে উঠি তখন এটি আমাকে আরও ভাল সুযোগ দেয়।”
জর্জিয়া জিওপি প্রাক্তন এলটি। গভ। দল থেকে জিওফ ডানকান, অভিযোগ করা অসাধুতার কথা উল্লেখ করে
প্রাক্তন স্বাস্থ্যসেবা নির্বাহী এবং মাইনর লীগ বেসবল খেলোয়াড় ডানকান ২০১ 2018 সালে লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসাবে নির্বাচন চালানো ও জয়ের আগে চার বছর জর্জিয়ার আইনসভায় দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০২২ সালে তিনি পুনরায় নির্বাচন চাওয়ার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
অফিস ছাড়ার পরে, ডানকান-যিনি ট্রাম্পের তার রেজার-পাতলা ২০২০ সালের নভেম্বরের যুদ্ধক্ষেত্র জর্জিয়ায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের কাছে পরাজয়ের পরাজয়ের বিপরীতমুখী করার জন্য কণ্ঠস্বর জিওপি সমালোচক ছিলেন-তিনি যা বলেছিলেন তার প্রতি কাজ করেছিলেন “রিপাবলিকান পার্টিকে নিরাময় ও পুনর্নির্মাণ যা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তবে তা ধ্বংস করা হয়নি।”
ডানকান ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি পদে বিডেনকে সমর্থন করেছিলেন এবং পরে ডেমোক্র্যাটদের ২০২৪ সালের টিকিটের শীর্ষে বিডেনকে প্রতিস্থাপনের পরে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করেছিলেন। ডানকান গত আগস্টে শিকাগোতে ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে একটি হাই-প্রোফাইল ভাষণে বক্তব্য রেখেছিলেন।
জর্জিয়া রিপাবলিকান পার্টি তাকে এই বছরের শুরুর দিকে জিওপি থেকে বহিষ্কার করেছে।
“কোনও পক্ষই পার্কের বাইরে এটিকে আঘাত করছে না। রিপাবলিকানদের তাদের সমস্যা রয়েছে তা দেখার জন্য আপনাকে পরিসংখ্যান ছাড়া আর কোনও নজর দিতে হবে না। ডেমোক্র্যাটদের অবশ্যই তাদের সমস্যা রয়েছে,” ডানকান ফক্স নিউজকে বলেছেন। “আমি রিপাবলিকান পক্ষের আগে এই সংস্কার জিনিসটি চেষ্টা করেছি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প আমার মতে রিপাবলিকান পার্টির বাইরে জীবন এবং ভবিষ্যতকে চুষেছেন।”
ডানকানের ওল্ড বস, জর্জিয়ার রিপাবলিকান গভর্নর ব্রায়ান কেম্প, মেয়াদী সীমাবদ্ধ এবং পরের বছর পুনরায় নির্বাচন চাইতে পারেন না। ডানকান ফক্স নিউজকে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি গভর্নরের হয়ে ২০২26 রান বিবেচনা করছেন।
“আমার পরিবার এবং আমি অবশ্যই এখনই এখানে এই সিদ্ধান্তটি বড় করার জন্য প্রস্তুত নই। তবে এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা নিশ্চিতভাবে বিবেচনা করছি। আমার অর্থ, আমার ফোনটি কয়েক মাস ধরে ডেমোক্র্যাটস, ইন্ডিপেন্ডেন্টস এবং এমনকি ডানদিকে কিছু লোকের কাছ থেকে বেজে উঠেছে যা আমাদের এটি বিবেচনা করতে চায়,” ডানকান বলেছিলেন।
তার সময়সূচী সম্পর্কে জানতে চাইলে ডানকান বলেছিলেন “2026 একটি ফ্রেইট ট্রেনের মতো আসছে And
ডানকান জোর দিয়েছিলেন যে “যদি ডেমোক্র্যাটরা, বিশেষত জর্জিয়ায় সফল হতে চান তবে তারা মাঝখানে থাকতে হবে এবং প্রান্তগুলিতে নয়। তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে সক্ষম প্রার্থীদের একটি মাঝারি স্লেট থাকতে হবে। এবং আমি মনে করি সেই দিকে একটি মহাকর্ষীয় টান আছে।”
জর্জিয়ার প্রায় অর্ধ-ডজন ডেজেন ডেমোক্র্যাটরা ইতিমধ্যে আটলান্টা মেয়র কেইশা ল্যান্স বটমস, যারা পরবর্তীকালে বিডেন প্রশাসনে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে গৌরবিনেটরিয়াল প্রচার শুরু করেছেন।
গভর্নর, লেঃ গভর্নর বার্ট জোন্স এবং স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল ক্রিস কারের পক্ষে দৌড়ে থাকা দুই শীর্ষস্থানীয় রিপাবলিকানদের দিকে ইঙ্গিত করে ডানকান বলেছিলেন, “আমি আশা করি আমরা ফিরে বসে গভর্নরশিপ জিততে পারে এমন একজন ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছি এবং কোনও গভর্নর ট্রাম্পকে রাজ্যে চার বছর ধরে দেখাতে পারবেন না, কারণ এটি ঠিক ঘটছে।”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ডানকান যুক্তি দিয়েছিলেন, “ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কেউ সমর্থন করেন তার দ্বারা রিপাবলিকান স্লেট আধিপত্য বিস্তার করতে চলেছে এবং সেই ব্যক্তি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য একটি সোক পুতুল হতে চলেছে,” ডানকান যুক্তি দিয়েছিলেন। “এবং কোনও জর্জিয়ান তা চায় না। কোনও জর্জিয়ান ডোনাল্ড ট্রাম্পের তাদের বাচ্চাদের কীভাবে শিক্ষিত হয়, কীভাবে তাদের রাস্তাগুলি কীভাবে সুরক্ষিত রাখা হয় এবং কীভাবে সরকার তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের সাথে যোগাযোগ করে তা পরিচালনা করতে চান না।”
পরের বছরের নির্বাচনের প্রত্যাশায়, যখন জর্জিয়া আবারও জাতীয় স্পটলাইটে থাকবে, ডানকান বলেছিলেন, “জর্জিয়া মহাবিশ্বের রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে অব্যাহত থাকবে, যেমন আমরা সিনেটের জাতিদের আকার দেখছি। আমরা এই গভর্নরের জাতিদের আকারটি দেখেছি। আমি মনে করি জর্জিয়া আশা করি আমরা আশা করি আমরা এর সুবিধা গ্রহণ করি।”
ফক্স নিউজ ‘ল্যান্ডন মিয়ন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।