জিওভানা ইওব্যাঙ্ক এবং ফার্নান্দা পেস লেমের লড়াইয়ের আসল কারণটি শিখুন

ব্রুনো গ্যাগলিয়াসো এবং ফার্নান্দা পেস লেমের সাথে জিওভানা ইওব্যাঙ্কের চাহিদা গত সপ্তাহান্তে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
ফার্নান্দা পেস লেম এটি কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয় জিওভানা ইওব্যাঙ্ক এবং ব্রুনো গ্যাগলিয়াসো। সত্ত্বেও বর্তমান “বিখ্যাত নাচ” এর অংশগ্রহণকারী ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে তথ্য নিশ্চিত করেছে, দূরত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গত শনিবার (09) দম্পতির ভোট পুনর্নবীকরণ পার্টিতে তার অনুপস্থিতির পরে।
তবে সর্বোপরি, লড়াইকে কী অনুপ্রাণিত করেছিল? সাংবাদিক গ্যাবি ক্যাব্রিনির মতে, “গসিপিং” প্রোগ্রাম থেকে, “হু ক্যান” পডকাস্ট এখন দুজনের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, এখন প্রাক্তন অ্যামিগাস।
হোস্টের মতে, বাণিজ্যিক সমস্যাগুলি আলোচনার দিকে পরিচালিত করেছিল, কারণ ফার্নান্দা এবং জিওভান্না আকর্ষণটির বণিকদের সাথে বিভিন্ন রিটার্ন পেয়েছিল। যে চ্যানেলটি পডকাস্ট প্রদর্শিত হয়েছিল, এটি লক্ষণীয়, এটি গ্যাগলিয়াসোর স্ত্রীর অন্তর্ভুক্ত।
এছাড়াও, ফার্নান্দা অনুভব করেছিলেন যে “জিওভানা প্রায়শই তার কৃতিত্বের জন্য বন্ধু হিসাবে কম্পন করেন না, গ্যাবির মতে।
ফার্নান্দা পেস লেমকে গডসন পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি
এছাড়াও রবার্তো ক্যাব্রিনির কন্যার মতে, একটি আশীর্বাদের জন্মদিনে দূরত্বটি স্পষ্ট ছিল, জিওভান্না এবং ব্রুনোর পুত্র, যিনি ফার্নান্দা একজন গডমাদার হিসাবে রয়েছেন। “যে অংশটি তার জন্য সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছে,” গ্যাবি বর্ণনা করেছেন।
সাংবাদিক বলেছেন যে ফার্নান্দাকে গত বছর ছেলের জন্মদিনে আশীর্বাদ করার জন্য পরিবার যে অন্তরঙ্গ পার্টিতে আমন্ত্রিত ছিল না। এছাড়াও, তিনি গডমাদারের বার্তাগুলিতে সাড়া দিতে দীর্ঘ সময় নিয়েছিলেন। গ্যাবি বলেছেন, “যে মুহুর্তে ফার্নান্দাকে অনেকটা আঘাত করেছে এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে বন্ধুত্ব তার তাক পরিবর্তন করেছে,” গ্যাবি বলেছেন।
গত মাসে, পডকাস্টে “দুর্দান্ত সু …
