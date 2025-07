জিগলিংস/অনুশীলন: ছোট ভাঙা প্রোগ্রামগুলি ঠিক করে ⚡zig প্রোগ্রামিং ভাষা শিখুন।

জিগলিংস স্বাগতম! এই প্রকল্পে ছোট ছোট ভাঙা প্রোগ্রামগুলির একটি সিরিজ রয়েছে (এবং একটি বাজে চমক)। এগুলি ঠিক করে আপনি কীভাবে পড়তে এবং লিখতে শিখবেন জিগ কোড।

এই ভাঙা প্রোগ্রামগুলি আপনার সহায়তা প্রয়োজন! (আপনি গ্রহটিকে এভিল এলিয়েনদের থেকে বাঁচাতে এবং কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ হাতি একসাথে থাকতে সহায়তা করতে পারেন, যা আপনার খুব মিষ্টি))

এই প্রকল্পটি দ্বারা শুরু করা হয়েছিল ডেভ গুয়ার এবং সরাসরি উজ্জ্বল এবং মজাদার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় মরিচা প্রকল্প। পরোক্ষ অনুপ্রেরণা থেকে আসে রুবি কোয়ানস এবং ছোট্ট লিস্পার/লিটল স্কিমার সিরিজ বই।

উদ্দেশ্য শ্রোতাদের

আপনি যদি সম্ভবত কঠিন হবে কখনও না আগে প্রোগ্রাম করা। তবে কোনও নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। এবং বিশেষত, আপনি না “সিস্টেম প্রোগ্রামিং” বা সি এর মতো “সিস্টেমস” স্তরের ভাষা নিয়ে কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে

প্রতিটি অনুশীলন স্ব-অন্তর্ভুক্ত এবং স্ব-ব্যাখ্যাযুক্ত। তবে, আপনি আরও বিশদের জন্য এই জিগ ভাষার সংস্থানগুলিও পরীক্ষা করতে উত্সাহিত করেছেন:

এছাড়াও, জিগ সম্প্রদায়

অবিশ্বাস্যভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহায়ক!

শুরু করা

ইনস্টল ক উন্নয়ন বিল্ড জিগ সংকলক। (ডাউনলোড পৃষ্ঠার “মাস্টার” বিভাগটি দেখুন))

ইনস্টলেশন যাচাই করুন এবং সংখ্যা তৈরি করুন zig মত তাই:

$ zig version 0.15.0-dev.xxxx+xxxxxxxxx

গিট সহ এই ভান্ডারটি ক্লোন করুন:

git clone ziglings cd ziglings

তারপর দৌড়ে zig build এবং শুরু করার নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন!

zig build

দ্রষ্টব্য: জিগলিংসের আউটপুট হ’ল জিগ সংকলক থেকে আনল্টার্ড আউটপুট। জিগলিংয়ের উদ্দেশ্যটির একটি অংশ হ’ল এগুলি পড়ার সাথে আপনাকে সম্মতি দেওয়া।

সংস্করণ সম্পর্কে একটি নোট

ইঙ্গিত: জিগের স্থিতিশীল প্রকাশের জন্য জিগলিংস পরীক্ষা করতে, আপনি উপযুক্ত ট্যাগটি ব্যবহার করতে পারেন।

জিগ ভাষা খুব সক্রিয় বিকাশের অধীনে। বর্তমান হওয়ার জন্য, জিগলিংস ট্র্যাকগুলি উন্নয়ন সংস্করণযুক্ত পরিবর্তে জিগ সংকলক তৈরি মুক্তি বিল্ডস শেষ স্থিতিশীল প্রকাশ ছিল 0.14.1 তবে জিগলিংসের প্রাক-রিলিজ সংস্করণ “0.15.0” এবং একটি বিল্ড নম্বর সহ কমপক্ষে উচ্চতর একটি বিল্ড বিল্ড প্রয়োজন যা উপরের উদাহরণ সংস্করণে চেক করা হয়েছে।

সম্ভবত আপনি একটি বিল্ড ডাউনলোড করবেন যা বৃহত্তর সর্বনিম্নের চেয়ে।

একবার আপনার জিগ সংকলকটির একটি বিল্ড হয়ে গেলে জিগলিংসের সাথে কাজ করে, তারা একসাথে কাজ চালিয়ে যাবে। তবে মনে রাখবেন যে আপনি যদি একটি আপডেট করেন তবে আপনাকে অন্যটি আপডেট করতে হবে।

সংস্করণ পরিবর্তন

সংস্করণ -0.14.0-dev.1573

2024-09-16 জিগ 0.14.0 -DEV.1573 – লেবেলযুক্ত স্যুইচ প্রবর্তন, দেখুন #21257

2024-09-02 জিগ 0.14.0 -DEV.1409 – স্ট্যান্ড.বিলিটিনে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন, দেখুন #21225

2024-08-04 জিগ 0.14.0 -dev.1224 – বিল্ড সিস্টেমে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন, দেখুন #21115

2024-08-04 জিগ 0.14.0 -dev.839 – বিল্ড সিস্টেমে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন, দেখুন #20580, #20600

2024-06-17 জিগ 0.14.0 -DEV.42 – পরিবর্তন std.mem.split and tokenize – দেখুন #15579

– দেখুন #15579 2024-05-29 জিগ 0.13.0 -DEV.339 – পুনরায় কাজ STD.PROgress – দেখুন #20059

2024-03-21 জিগ 0.12.0 -dev.3518 – @ফিল্ডপ্যারেন্টপিটারে পরিবর্তন করুন – দেখুন #19470

2024-03-21 জিগ 0.12.0 -DEV.3397 – STD.POSIX থেকে STD.OS এর নাম পরিবর্তন করুন – দেখুন #5019

2024-03-14 জিগ 0.12.0 -dev.3302 – পরিবর্তন std.fmt – ভাসমান -পয়েন্ট ফর্ম্যাটিং বাস্তবায়ন – দেখুন #19229

– ভাসমান -পয়েন্ট ফর্ম্যাটিং বাস্তবায়ন – দেখুন #19229 2024-02-05 জিগ 0.12.0 -dev.2618 – পরিবর্তন build system – থেকে Step.zig_exe থেকে Step.graph.zig_exe – দেখুন #18778

– থেকে থেকে – দেখুন #18778 2024-01-05 জিগ 0.12.0 -dev.2043 – এর নামকরণ std.Build.FileSource থেকে std.Build.LazyPath – দেখুন #16353

থেকে – দেখুন #16353 2023-10-24 জিগ 0.12.0 -dev.1243 – পরিবর্তন std.ChildProcess : চালানোর জন্য এক্সিকিউটর নামকরণ – দেখুন #5853

: চালানোর জন্য এক্সিকিউটর নামকরণ – দেখুন #5853 2023-06-26 জিগ 0.11.0 -dev.4246 – সংকলন পদক্ষেপে পরিবর্তনগুলি (এখন এটি নাল হতে পারে)

2023-06-26 জিগ 0.11.0 -dev.3853 – সমস্ত কাস্ট বিল্টিন থেকে গন্তব্য প্রকার অপসারণ

2023-06-20 জিগ 0.11.0 -dev.3747 – @enumToInt এখন @intFromEnum এবং @intToFloat এখন @floatFromInt

এখন এবং এখন 2023-05-25 জিগ 0.11.0 -dev.3295 – std.debug.TTY এখন std.io.tty

এখন 2023-04-30 জিগ 0.11.0 -dev.2704 – নতুন ব্যবহার std.Build.ExecutableOptions.link_libc ক্ষেত্র

ক্ষেত্র 2023-04-12 জিগ 0.11.0 -dev.2560 – পরিবর্তন std.Build – রান () সরান এবং ইনস্টল করুন ()

– রান () সরান এবং ইনস্টল করুন () 2023-04-07 জিগ 0.11.0 -dev.2401 – নতুন বিল্ড সিস্টেমের সংশোধন – দেখুন #212

2023-02-21 জিগ 0.11.0 -dev.2157 – পরিবর্তন build system – নতুন: বিল্ড স্টেপগুলির সমান্তরাল প্রক্রিয়াজাতকরণ

– নতুন: বিল্ড স্টেপগুলির সমান্তরাল প্রক্রিয়াজাতকরণ 2023-02-21 জিগ 0.11.0 -dev.1711 – পরিবর্তন for loops -নতুন: মাল্টি-অবজেক্ট ফর-লুপস + স্ট্রাক-অফ-অ্যারে

-নতুন: মাল্টি-অবজেক্ট ফর-লুপস + স্ট্রাক-অফ-অ্যারে 2023-02-12 জিগ 0.11.0 -dev.1638 – পরিবর্তন std.Build ক্যাশে_রুট এখন একটি ডিরেক্টরি স্ট্রাক্ট ফেরত দেয়

ক্যাশে_রুট এখন একটি ডিরেক্টরি স্ট্রাক্ট ফেরত দেয় 2023-02-04 জিগ 0.11.0 -dev.1568 – পরিবর্তন std.Build (একত্রিত করুন std.build এবং std.build.Builder মধ্যে std.Build )

(একত্রিত করুন এবং মধ্যে ) 2023-01-14 জিগ 0.11.0 -dev.1302 – পরিবর্তন @addWithOverflow (এখন একটি টুপল ফেরত) এবং @typeInfo ; অস্থায়ী অক্ষম async কার্যকারিতা

(এখন একটি টুপল ফেরত) এবং ; অস্থায়ী অক্ষম async কার্যকারিতা 2022-09-09 জিগ 0.10.0 -dev.3978 – পরিবর্তন করুন NativeTargetInfo.detect বিল্ড ইন

বিল্ড ইন 2022-09-06 জিগ 0.10.0 -dev.3880 – প্রাক্তন 074 সঠিকভাবে আবার ব্যর্থ হয়েছে: কমপটাইম অ্যারে লেন

2022-08-29 জিগ 0.10.0 -dev.3685 – @typeName() আউটপুট পরিবর্তন, স্টেজ 1 রেক। async জন্য

আউটপুট পরিবর্তন, স্টেজ 1 রেক। async জন্য 2022-07-31 জিগ 0.10.0 -dev.3385 – এসটিডি লিব স্ট্রিং fmt() বিকল্প পরিবর্তন

বিকল্প পরিবর্তন 2022-03-19 জিগ 0.10.0 -dev.1427 – টাইপের সেন্টিনেল পাওয়ার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে

2021-12-20 জিগ 0.9.0 -dev.2025 – c_void এখন anyopaque

এখন 2021-06-14 জিগ 0.9.0 -dev.137 – std.build.id .Custom এখন .custom

এখন 2021-04-21 জিগ 0.8.0 -dev.1983 – std.fmt.format () any ফর্ম্যাট স্ট্রিং প্রয়োজন

ফর্ম্যাট স্ট্রিং প্রয়োজন 2021-02-12 জিগ 0.8.0 -dev.1065 – std.fmt.format () s (স্ট্রিং) ফর্ম্যাট স্ট্রিং প্রয়োজন

উন্নত ব্যবহার

এটি কেবল একটি একক অনুশীলন পরীক্ষা করা সহজ হতে পারে:

zig build -Dn=19

বা একটি নির্দিষ্ট থেকে শুরু করে সমস্ত অনুশীলন চালান:

zig build -Ds=27

অথবা জিগলিংস আপনার জন্য একটি অনুশীলন বেছে নিতে দিন:

zig build -Drandom

আপনি সঠিকতার জন্য পরীক্ষা না করেও দৌড়াতে পারেন:

zig build -Dn=19 test

বা বিল্ড সিস্টেমটি পুরোপুরি এড়িয়ে যান এবং আপনি যদি এই ধরণের জিনিসটিতে থাকেন তবে সংকলকের সাথে সরাসরি ইন্টারঅ্যাক্ট করুন:

zig run exercises/001_hello.zig

সমস্ত উইজার্ডকে কল করা: ডিবাগিংয়ের জন্য একটি এক্সিকিউটেবল প্রস্তুত করতে, এটি জিগ-ক্যাশে/বিনে ইনস্টল করুন:

zig build -Dn=19 install

সমস্ত সম্ভাব্য বিকল্পগুলির একটি তালিকা পেতে, চালান:

zig build -Dn=19 -l install Install 019_functions2.zig to prefix path uninstall Uninstall 019_functions2.zig from prefix path test Run 019_functions2.zig without checking output ...

অগ্রগতি পুনরায় সেট করতে (এটি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এমন সমস্ত অনুশীলন চালান):

zig build -Dreset

কি আচ্ছাদিত

জিগলিংসের প্রাথমিক লক্ষ্য হ’ল মূল জিগ ভাষাটি কভার করা।

স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিটিও কভার করে ভাল লাগবে, তবে এটি বর্তমানে চ্যালেঞ্জিং কারণ স্টাডলিব মূল ভাষার চেয়ে আরও দ্রুত বিকশিত হচ্ছে (এবং এটি কিছু বলছে!)। কেবল এসটিডিএলআইবি কভারেজটি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হবে না, কিছু অনুশীলন এমনকি সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

এটি বলার পরেও, কিছু স্টাডলিব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সম্ভবত এখানে থাকার জন্য রয়েছে বা এটি বোঝার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে তারা বর্তমান রাখার জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টার পক্ষে মূল্যবান।

জিগলিংস থেকে স্পষ্টতই অনুপস্থিত প্রচুর স্ট্রিং ম্যানিপুলেশন অনুশীলন। এটি কারণ জিগ নিজেই মূলত স্ট্রিংগুলির সাথে ডিলিং এড়ায়। আশা করি ভবিষ্যতে এটিকে সম্বোধন করার একটি সুস্পষ্ট উপায় থাকবে। জিগলিংস ক্রু স্ট্রিং পছন্দ করে!

জিগ কোর ভাষা

জিগ স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি

অবদান

অবদান খুব স্বাগত! আমি নিজেকে শেখানোর জন্য এবং আমি যে শিক্ষার সংস্থানটি চেয়েছিলাম তা তৈরি করতে এটি লিখছি। উন্নতির জন্য প্রচুর জায়গা থাকবে:

ব্যাখ্যার শব্দ

জিগের আইডিয়োমেটিক ব্যবহার

অতিরিক্ত অনুশীলন

সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দয়া করে এই রেপোতে অবদান দেখুন।