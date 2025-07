জিগ – ট্রিস্টানপেম্বলে পুনরায় আকারযোগ্য কাঠামো

এই পোস্টে আমি জিগের একটি “রানটাইম পুনর্নির্মাণযোগ্য স্ট্রাক্ট” ধারণার জন্য কেসটি তৈরি করব। তারপরে আমি জিগের শক্তিশালী কমপটাইম কার্যকারিতাটি কাজে লাগিয়ে একটি এপিআই ডিজাইন করব।

আপনি যদি সরাসরি বাস্তবায়নে এড়িয়ে যেতে চান তবে ধারণার একটি ন্যূনতম প্রমাণ হ’ল গিটহাবের প্যাকেজ হিসাবে উপলব্ধ।

জিগের স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ধরণের সংগ্রহের ধরণের সমর্থন রয়েছে। এগুলি সমস্তই বিস্তৃতভাবে ডেটা স্টোরেজের জন্য দুটি আদিম ব্যাকিং প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে:

আপনি স্লাইস সম্পর্কে ভাবছেন। স্লাইস বহু-আইটেম পয়েন্টার এবং একটি দৈর্ঘ্যের চারপাশে সিনট্যাক্স চিনি হিসাবে ভাবা যেতে পারে:

// A desugared slice type const PersonSlice = struct { ptr : ( * ) Person , len : usize , };

একবার আপনি টুকরোটি বরাদ্দ করার পরে, আপনি পুনরায় লোকটেশন না করে এর স্মৃতি বাড়াতে বা সঙ্কুচিত করতে পারবেন না। এজন্য আমাদের আছে std.ArrayList যা কেবল একটি স্লাইসের চারপাশে একটি মোড়ক (অনেক-আইটেম পয়েন্টারগুলির জন্য নিজেই চিনি) যা সেই টুকরোটি পুনরায় রিলোকেটিং পরিচালনা করতে সহায়ক সরবরাহ করে:

// A naive ArrayList implementation const PersonList = struct { items : () Person , pub fn append ( self : PersonArrayList , allocator : Allocator , person : Person ) !void { self.items = try allocator. realloc (self.items, self.items.len + 1 ); self.items(self.items.len) = pie; } };

আমরা এই আদিমদের সাথে প্রচুর আকর্ষণীয় সংগ্রহের ধরণ তৈরি করতে পারি, তবে দিনের শেষে আমাদের রয়েছে অ্যারে, বহু-আইটেম পয়েন্টারএবং স্লাইস (যা কেবলমাত্র বহু-আইটেম পয়েন্টার!)। যদি আকারটি সংকলনের সময় স্থির করা হয় তবে আপনি সম্ভবত অ্যারে নিয়ে কাজ করবেন। যদি আকারটি রানটাইম মান দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে তবে আপনি সম্ভবত অনেক-আইটেম পয়েন্টারগুলির সাথে কাজ করবেন।

অ্যারে/পয়েন্টারগুলি এর স্বচ্ছ স্টোরেজের জন্য ভাল কাজ করে একই টাইপ, কিন্তু ক কাঠামো এর স্বচ্ছ সংগ্রহ হিসাবে ভাবা যেতে পারে ভিন্ন প্রকার:

const City = struct { name : () const u8 , population : u32 , area : f32 , };

এটির একটি সংকলন সময় পরিচিত সংখ্যার মান রয়েছে, তাদের একটি সংকলন সময় পরিচিত আকার রয়েছে এবং ফলস্বরূপ, স্ট্রাক্টের আকারটি সংকলন সময়ে পরিচিত।

আসুন আমি উপরে বর্ণিত তিনটি সরঞ্জামগুলি ভেঙে ফেলি:

সরঞ্জাম উপাদান আকার অ্যারে একই কম্পটাইম বহু-আইটেম পয়েন্টার একই রানটাইম স্ট্রাক্টস ভিন্ন কম্পটাইম ??? ভিন্ন রানটাইম

এই মুহুর্তে, আপনি একটি অনুপস্থিত অংশটি লক্ষ্য করবেন – আমরা যদি বিভিন্ন ধরণের সাথে সংলগ্নভাবে সঞ্চিত ডেটা অ্যাক্সেস করতে চাই তবে কী হবে তবে সেই ডেটার আকার/দৈর্ঘ্য কেবল রানটাইমে জানা যায়?

কাল্পনিক সমস্যার জন্য সরঞ্জামগুলি ডিজাইন করা মজাদার, তবে আমরা চালিয়ে যাওয়ার আগে, এটি কি সত্যিই এমন কিছু যা মানুষের প্রয়োজন? আমি বিশ্বাস করি যে এটি। এখানে কোডের একটি স্নিপেট রয়েছে জিগের স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিতে যেখানে এই জাতীয় জিনিস কার্যকর হতে পারে।

আজ এটি করার জন্য, আপনাকে মূলত নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিতে হবে:

আপনার সঞ্চয় করতে প্রয়োজনীয় ডেটা আকার গণনা করুন বরাদ্দ ক ()u8 এটি সংরক্ষণ করতে প্রচুর ব্যবহার করে প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো @ptrCast / @alignCast সমস্ত রানটাইম দৈর্ঘ্যের উপর নজর রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রতিটি ক্ষেত্রে ডেটা আরম্ভ করুন

এখানে আমি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি থেকে ব্যবহার-কেসের একটি সরল সংস্করণ ব্যবহার করে এটি করেছি:

// A known-size data structure const Connection = struct { client : Client , host_len : usize , read_buffer_len : usize , write_buffer_len : usize , }; // First, calculate the size of, and then allocate, a byte slice for the data const length = calculateSizeAtRuntime (input); const bytes = try gpa. alignedAlloc (u8, @alignOf (Connection), length); // Then break up that byte slice into its components const conn : *Connection = @ptrCast (bytes); const host_offset = @sizeOf (Connection); const host = bytes(host_offset .. )(0 .. input.host_len); const read_buffer_offset = host_offset + input.host_len; const read_buffer = bytes(read_buffer_offset .. )(0 .. input.read_buffer_len); const write_buffer_offset = read_buffer_offset + input.read_buffer_len; const write_buffer = bytes(write_buffer_offset .. )(0 .. input.write_buffer_len); // Initialize the known-size data, storing runtime sizes conn .* = .{ .client = input.client, .host_len = input.host_len, .read_buffer_len = input.read_buffer_len, .write_buffer_len = input.write_buffer_len, }; // Initialize the runtime sized data @memcpy (host, input.host);

এই সমস্ত সঠিকভাবে করা জটিল হতে পারে। এমনকি প্রথম পদক্ষেপটি আপনার ভাবার চেয়ে জটিল। আমাদের উদাহরণস্বরূপ, হোস্ট এবং বাফার ক্ষেত্রগুলি উভয়ই অ্যারে u8 এস, তবে যদি উপাদানগুলির একটি প্রান্তিককরণের প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে কী হবে? যদি আপনার ক্ষেত্রগুলি সঠিকভাবে অর্ডার না করা হয় তবে আপনি যদি সঠিকভাবে প্যাড না করেন তবে পরবর্তী ক্ষেত্রগুলি স্বীকৃত হতে পারে। আপনি যদি সমস্ত দৈর্ঘ্যের ট্র্যাক না করেন তবে আপনি দুর্ঘটনাক্রমে অপরিজ্ঞাত আচরণটি প্রবর্তন করতে পারেন এবং ফলস্বরূপ, সম্ভাব্য সুরক্ষা দুর্বলতাগুলি। পরে যদি দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হয় তবে জিনিসটির আকার পরিবর্তন করুন!

আমরা আরও ভাল করতে পারি!

একদিকে যেমন কিছু প্রোগ্রামিং ভাষার একটি ধারণা রয়েছে পরিবর্তনশীল দৈর্ঘ্যের অ্যারে (ভিএলএ) ধারণাটি হ’ল রানটাইমে পরিচিত দৈর্ঘ্যের সাথে একটি অ্যারে (স্ট্যাক বরাদ্দযুক্ত সংলগ্ন ডেটা) রয়েছে (এটি পরিবর্তনশীল)।

জিগ না, এবং হবে নাভাষা স্পেসে ভ্লাস আছে। পরিবর্তে, আপনি স্তূপের উপর একটি টুকরা বরাদ্দ করতে পারেন। আপনি যদি স্ট্যাকের ডেটা রাখতে চান তবে একটি সীমাবদ্ধ ব্যাকিং স্টোর হিসাবে একটি অ্যারে ব্যবহার করুন এবং এতে একটি টুকরো দিয়ে কাজ করুন:

// We have an upper limit of 32 values const my_buffer : ( 32 ) u64 = undefined ; const my_vla : () u64 = my_buffer(0 .. runtime_length);

পরিবর্তনশীল দৈর্ঘ্যের অ্যারেগুলি জিগে থাকে না এবং থাকবে না, তবে তারা যদি তা করে তবে কী হবে? আমরা আমাদের সংজ্ঞায়িত হতে পারে Connection এরকম কিছু টাইপ করুন:

const Connection = struct { client : Client , host : VariableLengthArray (u8) read_buffer : VariableLengthArray (u8), write_buffer : VariableLengthArray (u8) };

এটির সাথে কাজ করা কিছুটা সহজ হবে, কারণ আমরা কেবল রানটাইমে ভিএলএগুলি আরম্ভ করতে পারি:

const conn = Connection { .client = input.client, .host = . initWithSlice (input.host), .read_buffer = . initWithCapacity (input.read_buffer_len), .write_buffer = . initWithCapacity (input.write_buffer_len), };

ভেরিয়াব্ল্যাথ্যাথআরে টাইপটি আমাদের ডেটার প্রান্তিককরণ পরিচালনা করতে পারে এবং আমরা কেবল ক্ষেত্রগুলিতে সরাসরি অ্যাক্সেস করে ডেটা নিজেই ফোকাস করতে পারি:

std.debug. print ( "Host: {s}

" , .{conn.host}); const reader = stream. reader (conn.read_buffer); const writer = stream. writer (conn.write_buffer);

এবং তবুও, এই সমস্ত ডেটা প্রতিটি পৃথক ক্ষেত্রকে আলাদাভাবে বরাদ্দ না করে মেমরিতে সংলগ্নভাবে সংরক্ষণ করা হয়!

আমরা আসলে কিছু ভাল ‘ওলে জিগ স্বাদযুক্ত কমপটাইম মেটা প্রোগ্রামিংয়ের সাথে এর মতো কিছু অর্জন করতে পারি।

আমরা দুটি কাঠামো সংজ্ঞায়িত করব: ক ResizableArray(T) এবং ক ResizableStruct(Layout) এটি তাদের ব্যবহার করে। দ্য ResizableArray(T) কেবল একটি চিহ্নিতকারী প্রকার হবে – এমন একটি জিনিস, যতদূর আমি জানি, জিগে আসলে থাকতে পারে না। এটি কমপটাইম কোড দ্বারা ব্যবহৃত হয় ResizableStruct(Layout) কোন ক্ষেত্রগুলিতে রানটাইম পরিচিত দৈর্ঘ্য রয়েছে তা জানতে।

দ্য ResizableStruct(Layout) ইউটিলিটি টাইপ হিসাবে কাজ করবে যা প্রতিটি ক্ষেত্রে পয়েন্টারগুলির সাথে কাজ করা সহজ করে তোলে। আমরা এটি এর মতো ব্যবহার করব:

const Connection = ResizableStruct ( struct { client : Client , host : ResizableArray (u8) read_buffer : ResizableArray (u8), write_buffer : ResizableArray (u8) }); const conn = try Connection. init (allocator, .{ .host = input.host_len, .read_buffer = input.read_buffer_len, .write_buffer = input.write_buffer_len, }); defer conn. deinit (allocator); const client = conn. get (.client); client .* = input.client; const host = conn. get (.host); @memcpy (host, input.host); const reader = stream. reader (conn. get (.read_buffer)); const writer = stream. writer (conn. get (.write_buffer)); // We can resize the arrays later; this invalidates the above pointers. conn. resize (.{ .host = 123 , .read_buffer = 456 , .write_buffer = 789 , });

দ্য Connection একটি ইউটিলিটি টাইপ হয়ে যায়। এটা এক ধরণের মত Slice বা একটি ArrayList । এটি চারপাশে পাস করা যেতে পারে, অ্যারেগুলিতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং রানটাইমে পুনরায় আকার দেওয়া যায়। এটি সঞ্চয় করার জন্য কেবলমাত্র তথ্য হ’ল ডেটা শুরুর জন্য একটি পয়েন্টার এবং প্রতিটি অ্যারের দৈর্ঘ্য। ব্যাকিং বাস্তবায়নটি এর মতো দেখায়:

const Connection = struct { ptr : ( * ) u8 , lens : struct { host : usize , read_buffer : usize , write_buffer : usize , } }

একমাত্র ব্যয় চারটি usize এস! এটি কাজ করে কারণ আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রের আকার পেতে কমপটাইম ম্যাজিক ব্যবহার করতে সক্ষম। আসুন আমরা এর বর্তমান বাস্তবায়নটি একবার দেখে নিই get পদ্ধতি:

pub fn get ( self : Self , comptime field : FieldEnum ( Layout )) blk: { const Field = @FieldType (Layout, @tagName (field)); break :blk if ( isResizableArray (Field)) ()Field.Element else * Field; } { const offset = offsetOf (self.lens, @tagName (field)); const size = sizeOf (self.lens, @tagName (field)); const bytes = self.ptr(offset .. )(0 .. size); return @ptrCast ( @alignCast (bytes)); }

পরিচিত দেখাচ্ছে? আমরা যখন বাইট অ্যারেটি ভেঙে ফেলি তখন উদাহরণ ব্যবহার-কেসে ব্যবহৃত একই বেসিক প্যাটার্ন। কমপটাইম ম্যাজিক পরীক্ষা করে আসে ResizableArray । প্রথমত, আমরা সহজেই পরীক্ষা করতে পারি যে কোনও ক্ষেত্রটি সামান্য সহায়ক ফাংশন দিয়ে পুনরায় চিত্রগ্রহণযোগ্য কিনা:

pub fn ResizableArray ( comptime T : type ) type { return struct { pub const Element = T; }; } fn isResizableArray ( comptime T : type ) bool { return @typeInfo (T) == .@"struct" and @hasDecl (T, "Element" ) and T == ResizableArray (T.Element); }

একবার আমরা জানি FieldType একটি ResizableArray(T) আমরা তখন নিরাপদে অ্যাক্সেস করতে পারি FieldType.Element । অ্যারে উপাদান প্রকার এবং এর সাথে self.lens অ্যারে, স্ট্রাক্টে তাদের অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি ক্ষেত্রের আকার, অফসেট এবং প্রান্তিককরণ গণনা করার জন্য আমাদের এখন যা কিছু প্রয়োজন তা রয়েছে।

আমি প্যাকেজ হিসাবে এই এপিআইয়ের একটি ন্যূনতম বাস্তবায়ন প্রকাশ করেছি গিথুব এএবং আপনি আজ এটি ব্যবহার করতে পারেন। এপিআই ডক্স চালু আছে গিটহাব পৃষ্ঠাগুলি পাশাপাশি, তবে এগুলি চারটি পদ্ধতিতে সিদ্ধ করা যেতে পারে:

init স্মৃতি বরাদ্দ করতে

স্মৃতি বরাদ্দ করতে get একটি মাঠে একটি পয়েন্টার পেতে

একটি মাঠে একটি পয়েন্টার পেতে resize অ্যারে পুনরায় আকার দিতে

অ্যারে পুনরায় আকার দিতে deinit স্মৃতি মুক্ত করতে

যদি পর্যাপ্ত আগ্রহ থাকে তবে আমি কীভাবে বাস্তবায়নটি কাজ করে সে সম্পর্কে একটি ফলো-আপ নিবন্ধ লিখতে পারি।

আমি মনে করি এটি, বা এটির মতো কিছু, জিগের স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিতে একটি মূল্যবান সংযোজন হবে তবে এটির তদন্তের প্রয়োজন। আপনার যদি এই ধরণের জন্য যদি সত্যিকারের বিশ্বের ব্যবহার-কেস থাকে তবে আমি এটি সম্পর্কে শুনতে পছন্দ করব। আপনি যদি এপিআই -তে বর্ধনের কথা ভাবতে পারেন তবে গিটহাবের উপর কোনও সমস্যা খোলার জন্য নির্দ্বিধায়।