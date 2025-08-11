জিটিএলকে তার বীমা ব্রোকার তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে

লিজিং মার্কেটে প্রথমবারের মতো, ব্যাংকিং বা বীমা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বৃহত্তম সংস্থাগুলির মধ্যে একটি – জিটিএলকে একটি বীমা দালাল খোলার পরিকল্পনা করেছে। প্রথমত, সংস্থাটি কেবল তার সম্পদের সাথে কাজ করবে এবং তারপরে বাণিজ্যিক বাজারে প্রবেশ করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জিটিএলকে কেবলমাত্র কমিশনগুলিতে উপার্জন করতে সক্ষম হবে যা বীমা পরিমাণের 50% পৌঁছায়, তবে নিয়ন্ত্রক বিধিনিষেধগুলিও এড়াতে পারে। তবে, অন্যান্য বাজারের অংশগ্রহণকারীরা তার উদাহরণ অনুসরণ করতে কোনও তাড়াহুড়ো করে না।
স্টেট ট্রান্সপোর্ট লিজিং সংস্থা (জিটিএলকে) তার বীমা ব্রোকার খোলার পরিকল্পনা করেছে, বীমা বাজারে দু’জন কথোপকথন কমারসেন্টকে জানিয়েছেন। এটি ব্রোকারেজ লাইসেন্স সহ একটি পৃথক আইনী সত্তা হবে, বীমাকারীদের মধ্যে থেকে “কমারসেন্ট” এর উত্স নোট করে। সংস্থাটি কমিশন আয়ের উপর উপার্জন শুরু করার প্রত্যাশা করে, বীমা বাজারে কম্মারসেন্টের আরেকটি উত্স নির্দেশ করে। তারা উল্লেখ করেছে যে এটি লিজিং কোম্পানির (এলসি) ব্রোকারেজ মার্কেটে প্রথম প্রবেশ, যা ব্যাংকিং এবং বীমা গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত নয়।
জিটিএলকে এই জাতীয় পরিকল্পনাগুলি নিশ্চিত করে। সংস্থাটি ব্যাখ্যা করেছে যে ইজারা ব্যবসায়ের বিকাশের জন্য আপনার বীমা ব্রোকার তৈরি করা একটি যৌক্তিক পর্যায়, বিশেষত জিটিএলকে -র মতো বৃহত একটি – সংস্থার সম্পদগুলি 1.4 ট্রিলিয়ন রুবেল পৌঁছেছে, সংস্থাটি ব্যাখ্যা করেছে। “প্রথম পর্যায়ে, ব্রোকার আমাদের সম্পদের সাথে কাজ করবে, ভবিষ্যতে আমরা বাণিজ্যিক বাজারে প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করি এবং তৃতীয় পক্ষগুলিতে পরিষেবার অফার বিবেচনা করি,” তারা সেখানে ব্যাখ্যা করেছিলেন। “ভলিউম সংরক্ষণ করে আমরা পরিবহন শিল্পের জন্য আকর্ষণীয় বীমা শর্ত সরবরাহ করতে সক্ষম হব।” লিজিংয়ে স্থানান্তরিত সম্পত্তিটি ইজারা চুক্তির পুরো সময়কালের জন্য বীমা করা উচিত, এলসিগুলির একটিতে সাদৃশ্যপূর্ণ।
গুক – বৃহত্তম রাজ্য ইজারা সংস্থা। 2024 এর জন্য কোম্পানির ইজারা পোর্টফোলিওর পরিমাণের পরিমাণ ছিল 2.7 ট্রিলিয়ন রুবেল। বিমান, জল, রেলপথ, শহর, যাত্রী পরিবহণের ইজারা (2024 এর বিশেষজ্ঞ আরএ অনুসারে) ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি পোর্টফোলিওর ক্ষেত্রে প্রথম স্থান নেয়। আরএএস অনুসারে 2025 সালের ছয় মাসের জন্য জিটিএলকে সম্পদ ছিল 1.23 ট্রিলিয়ন রুবেল। ২০২৪ সালের ফলাফল অনুসারে, ব্রোকারেজ বীমা বাজারের পরিমাণ ১১..7%বৃদ্ধি পেয়ে ২১.৪ বিলিয়ন রুবেল হয়ে দাঁড়িয়েছে, পেশাদার বীমা বইয়ের অ্যাসোসিয়েশনের ডেটা থেকে অনুসরণ করে।
তবে, অন্যান্য লিজিং সংস্থাগুলি বীমা দালালদের খোলার কোনও তাড়াহুড়া করছে না। “আমরা এই দিকটিতেও ভাবি না, কারণ আমরা বীমাকারীদের মাধ্যমে বীমা বিক্রয় থেকে কমিশনের আয় পাই,” বড় এলসিএসের একটিতে বলুন। আরেকটি ইজারা সংস্থাও ইঙ্গিত দেয় যে তারা বাজারে অনেক বীমা সংস্থাকে সহযোগিতা করে। “আমাদের পরিচালন সমস্ত স্বীকৃত বীমা সংস্থাগুলির সাথে কাজ করে। আমরা আমাদের সমস্ত গ্রাহকদের বীমা পরিষেবা সরবরাহ করি – গ্রাহকদের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে বীমাগুলির বাধ্যতামূলক ধরণের থেকে স্বেচ্ছাসেবী পর্যন্ত। বীমা সরাসরি বিক্রেতার সহকর্মীদের বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত রয়েছে, যেহেতু বীমা ক্লায়েন্টের জন্য লিজ দেওয়ার জন্য বাণিজ্যিক অফারের একটি অংশ,” ব্যাংকিং গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত ইজারা সংস্থাটি বলেছে।
বি 1 টাতায়ানা স্যামসোনোভার অংশীদার মতে, সাধারণত লেসলাররা একটি এজেন্সি চুক্তির আওতায় বীমাকারীদের সাথে কাজ করে, যা বোঝায় যে কেবল বীমা বিক্রির জন্য কমিশন গ্রহণ করা। “আমি এলসি নিজস্ব দালালদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানি না। ব্রোকারেজ লাইসেন্স আপনাকে কোনও বীমাকারীর কাছ থেকে কমিশন বা কোনও ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদানের অনুমতি দেয়,” এসএল গ্রুপ গ্রুপ অফ কোম্পানির অংশীদার ভ্লাদিমির নোভাক বলেছেন।
জিটিএলকে একটি দালালি লাইসেন্স সহ একটি পৃথক আইনী সত্তা তৈরি করা নিয়ন্ত্রক বিধিনিষেধ এড়াতে পারে, বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেছেন। রাজ্য কর্পোরেশনগুলি কেবলমাত্র যে পরিমাণ লক্ষ্যগুলির জন্য তারা তৈরি করা হয়েছে তার অর্জনে অবদান রাখে এমন পরিমাণে উদ্যোক্তা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, আইনী সংস্থা “শাগস” আন্দ্রে শারকভের ব্যবস্থাপনা অংশীদারকে নির্দেশ করে। জিটিএলকে, একটি রাষ্ট্রীয় লিজিং সংস্থা হিসাবে, প্রধান কাজগুলি পরিবহন শিল্পের বিকাশ এবং গার্হস্থ্য প্রকৌশল সমর্থন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং এই প্রসঙ্গে, বীমা মধ্যস্থতায় নন -কোর ক্রিয়াকলাপের বরাদ্দ একটি যৌক্তিক পদক্ষেপ বলে মনে হয়, তিনি ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন অনুমান অনুসারে, বীমা প্রিমিয়ামের 20% থেকে 50% পর্যন্ত, লেসাররা এটি গ্রহণ করে।
এছাড়াও, আইনজীবীর মতে, এই জাতীয় বিভাগ ক্রয় আইন সম্পর্কিত বিধিনিষেধগুলি এড়াতে পারে, সেবা চাপিয়ে দেওয়ার সন্দেহের ভিত্তিতে এফএএস থেকে নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি হ্রাস করবে এবং কিছু ক্ষেত্রে লেসারের ভূমিকা এবং একটি বীমা মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক পার্থক্য লেসির সাথে বিরোধগুলিতে জিটিএলকে অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জিটিএলকে 223-з ব্যবহার করে, যখন তিনি তার অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করেন এবং কোনও সহায়ক সংস্থার এ জাতীয় বিধিনিষেধ থাকবে না, মিঃ শারকভ বলেছেন।