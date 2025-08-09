জিটিএ 6 ভুলে যান, এই চমত্কার আরপিজি আমার 2026 এর সবচেয়ে প্রত্যাশিত খেলা

আমি যতটা উত্তেজিত গ্র্যান্ড থেফট অটো 6একটি চমত্কার আছে আরপিজি এটি ইতিমধ্যে আমার 2026 সালের সবচেয়ে প্রত্যাশিত খেলায় পরিণত হয়েছে। পরের বছর ভিডিও গেমগুলির জন্য একটি স্মরণীয় সময় হতে তৈরি করছে। এর উচ্চ প্রত্যাশিত প্রকাশ জিটিএ 6 2026 এর বৃহত্তম হওয়া উচিত, এবং সম্ভবত, দশক, যদি আপনি বিবেচনা করেন যে এর পূর্বসূরী কতটা সফল ছিল।
অবশ্যই, এটি পরের বছর প্রকাশিত একমাত্র বড় খেলা নয়। 2026 সালে, খেলোয়াড়রা নতুন প্রকাশ দেখতে পাবেন কল্পিত খেলার মাঠের গেমস দ্বারাপাশাপাশি 007 প্রথম আলো আইও ইন্টারেক্টিভ দ্বারা। এর মুক্তি সন্ধ্যা নিন্টেন্ডো সুইচ 2 এর জন্যও 2026 এর জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সম্প্রতি, স্কয়ার এনিক্স আগামী বছরের জন্য একটি সুন্দর আরপিজি প্রকাশ করেছে।
দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অফ এলিয়ট: মিলেনিয়াম টেলস আমার 2026 সালের সবচেয়ে প্রত্যাশিত খেলা
এইচডি -2 ডি গেমটি স্কয়ার এনিক্স দ্বারা একটি অ্যাকশন আরপিজি
জুলাইয়ের নিন্টেন্ডো ডাইরেক্টের সময় প্রকাশিত, এলিয়টের অ্যাডভেঞ্চারস: সহস্রাব্দ গল্প একটি নতুন আরপিজি এবং সহজেই আমার 2026 সালের সবচেয়ে প্রত্যাশিত খেলা the অক্টোপ্যাথ ট্র্যাভেলার সিরিজ এবং কৌশলগত আরপিজি ত্রিভুজ কৌশলউদাহরণস্বরূপ, এলিয়টের অ্যাডভেঞ্চারস একটি এইচডি -2 ডি গেম, তবে একটি অ্যাকশন আরপিজি।
স্কয়ার এনিক্স এখন আসন্ন সহ এর বেশ কয়েকটি শিরোনামে রফতানি করেছে এমন এইচডি -2 ডি স্টাইল ড্রাগন কোয়েস্ট এইচডি -2 ডি রিমেকসমন্ত্রমুগ্ধ হয়। আপনি যে চমত্কার পরিস্থিতিগুলি অন্বেষণ করতে পারেন সেগুলি এই গেমগুলি খেলার কারণগুলিতে যুক্ত করে। এখন, পূর্বোক্ত এইচডি -2 ডি গেমগুলির একটি বড় অনুরাগী হিসাবে, এই স্টাইলটি একটি অ্যাকশন আরপিজিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা আমি দীর্ঘকাল দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।
এলিয়টের ডেমো অফ অ্যাডভেঞ্চারস নিন্টেন্ডো সুইচ 2 এ উপলব্ধ
আপনি ইতিমধ্যে অ্যাকশন আরপিজি পরীক্ষা করতে পারেন
কিছু নির্বাচিত খেলোয়াড় এখন পরীক্ষা করতে পারেন এলিয়টের অ্যাডভেঞ্চারসযেমন প্রথম ডেমো নিন্টেন্ডো সুইচ 2 এ উপলব্ধ। অবশ্যই, এই ডেমোতে কেবলমাত্র আরও বড় খেলা হওয়ার একটি ছোট অংশ রয়েছে তবে আপনি এলিয়ট এবং তার পরী মিত্র ফাইকে নিয়ন্ত্রণ করার সাথে সাথে গেমপ্লে কীভাবে কাজ করবে তা আপনি বুঝতে পারেন।
ডেমো আপনাকে রিয়েল-টাইম অ্যাকশন-ভিত্তিক লড়াইটি আরও ভালভাবে বুঝতে দেয়পাশাপাশি অনুসন্ধান কীভাবে কাজ করবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, ডেবিউ ডেমো অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলিতে পাওয়া যায় না – কমপক্ষে, আপাতত। স্কয়ার এনিক্সের ডেমোগুলির মতো অনেকের মতো, ডেমো এলিয়টের অ্যাডভেঞ্চারস মোটামুটি উদার একটি, গেমপ্লেটির এক ঘন্টা বেশি অফার করে।
গেমটি আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় ক্রোনো ট্রিগার অর্থে যে গল্পটি হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে স্প্যান বলা হচ্ছে – সুতরাং সহস্রাব্দের গল্প এর শিরোনামে। ডেমোতে গল্পটি কীভাবে উদ্ভাসিত হবে সে সম্পর্কে আপনি খুব বেশি কিছু বুঝতে পারবেন না, তবে ২০২26 সালে কোন ধরণের অ্যাডভেঞ্চার আপনার জন্য অপেক্ষা করছে তা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট।
এলিয়টের অ্যাডভেঞ্চারস নিন্টেন্ডো সুইচ 2, প্লেস্টেশন 5, এক্সবক্স সিরিজ এক্স/এস এবং পিসির (স্টিম এবং মাইক্রোসফ্ট স্টোরের মাধ্যমে) এর জন্য প্রকাশিত হবে। ভবিষ্যতে একটি কংক্রিট প্রকাশের তারিখ ভাগ করা উচিত। যদিও এর বিশদগুলি এখনও কিছুটা দুষ্প্রাপ্য, গেমের ভিত্তি এবং এইচডি -2 ডি স্টাইল ইতিমধ্যে এটি ধাক্কা দিয়েছে আরপিজি আমার 2026 এর সবচেয়ে প্রত্যাশিত খেলায়।
এলিয়টের অ্যাডভেঞ্চারস: সহস্রাব্দ গল্প
- মুক্তি পেয়েছে
-
2026
- বিকাশকারী (গুলি)
-
টিম আসানো, স্কয়ার এনিক্স, ক্লেইটেক ওয়ার্কস কো লিমিটেড
- প্রকাশক (গুলি)
-
স্কয়ার এনিক্স
- পিসি প্রকাশের তারিখ
-
2026
- এক্সবক্স সিরিজ এক্স | এস রিলিজের তারিখ
-
2026
- PS5 প্রকাশের তারিখ
-
2026
- নিন্টেন্ডো স্যুইচ 2 প্রকাশের তারিখ
-
2026