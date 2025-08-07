You are Here
জিডিএর জন্য ট্রেলারটি যদি আপনি করেন তবে ক্লোজার ড্যামড, আপনি যদি উন্মোচন না করেন তবে জঘন্য
News

জিডিএর জন্য ট্রেলারটি যদি আপনি করেন তবে ক্লোজার ড্যামড, আপনি যদি উন্মোচন না করেন তবে জঘন্য

এক্সক্লুসিভ: ইতালীয় লেখক এবং পরিচালক জিয়ান্নি ডি গ্রেগরিও, যিনি ভেনিসের লুইজি ডি লরেন্টিস পুরস্কার জিতেছেন ২০০৮ সালে ব্রেকআউট কমেডির জন্য 60০ বছর বয়সে সেরা প্রথম চলচ্চিত্রের জন্য আগস্টের মাঝামাঝি মধ্যাহ্নভোজন (ফেরাগোস্টো লাঞ্চ), এই বছর তার নতুন ছবিটি নিয়ে লিডোতে ফিরে আসে।

সময়সীমা শিরোনামে কাজের জন্য ট্রেলারটি প্রকাশ করতে পারে আপনি যদি করেন তবে জঘন্য, যদি না হয় তবে অভিশপ্ত (আপনি কিভাবে সরান, ভুল করুন), যা ভেনিস সমান্তরাল বিভাগ গিওরনেট দেগলি অটোরির সমাপনী চলচ্চিত্র হিসাবে প্রিমিয়ার করবে।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসাবে ডি গ্রেগরিও তারকারা প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত উপদ্রব এড়াতে এবং যথেষ্ট উপসাগরীয় সমস্যা বজায় রাখার জন্য নিবেদিত ছিলেন। সত্তর বছর বয়সে তিনি শেষ পর্যন্ত শান্তি খুঁজে পেয়েছেন: একটি দুর্দান্ত বাড়ি, একটি শালীন পেনশন, রসিকতা করার জন্য ভাল বন্ধু এবং একজন মহিলা সহযোগী।

এই জীবনটি তার কন্যার অপ্রত্যাশিত আগমনের দ্বারা উল্টে গেছে, যিনি বৈবাহিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তার দু’জন অবিশ্বাস্যভাবে দাবিদার বাচ্চাদের সাথে।

এই অপ্রত্যাশিত সহাবস্থানটি আবেগময় অশান্তি নিয়ে আসে তবে অবসর গ্রহণকারী যারা তার পথে আটকে গিয়েছিল তাদের প্রতি ভালবাসা এবং জীবন সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে।

“এই ফিল্মটি পরিবারের প্রতি উত্সর্গীকৃত – এবং সেইজন্য ভালবাসার জন্য। সেই শক্তির প্রতি যা আমাদের এমন কাজ করে তোলে যা আমরা কখনই ভাবতে পারি না, আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমীদের মধ্যে পরিণত করে, তবে মহাকাব্য নায়ক এবং নায়িকাদের মধ্যে পরিণত করে।” ফিল্মের ডি গ্রেগরিও বলেছেন।

ডি গ্রেগরিও গ্রেটা স্কারানো (কাস্টে যোগ দিয়েছেন (সাবুরে), যিনি তার বৈশিষ্ট্য পরিচালনার আত্মপ্রকাশের জন্য প্রশংসাও জিতেছেন গ্র্যান্ড থেকে জীবনআমি, কন্যা হিসাবে, এবং সিংহাসনের খেলাএস তারকা টম ওয়ালাসিহা, তাঁর প্রতারণামূলক স্বামী হিসাবে যিনি জার্মানি থেকে রোমের কাছে ক্ষমার সন্ধানে চলেছেন।

বৈশিষ্ট্যটি রাই সিনেমার সাথে তাঁর বিবি চলচ্চিত্রের ব্যানারে এবং ফরাসি প্রযোজনা সংস্থা লেস ফিল্মস ডু পোইসনের সাথে সহ-প্রযোজনায় অ্যাঞ্জেলো বার্বাগালো প্রযোজনা করেছেন। ফান্ডাঙ্গো আন্তর্জাতিক বিক্রয় এবং ইতালিয়ান বিতরণ পরিচালনা করছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।