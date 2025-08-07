জিনজিয়াংয়ে সাসপেনশন ব্রিজের কেবল স্ন্যাপ পরে পাঁচজন মারা গেছে

বেইজিং:
বৃহস্পতিবার রাজ্য পরিচালিত সংবাদ সংস্থা জিনহুয়া জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে একটি সাসপেনশন ব্রিজের ক্যাবলটি ছড়িয়ে পড়ার পরে পাঁচ জন নিহত হয়েছিল, যার ফলে তারা সেতুর কাছ থেকে পড়ে যায়।
সিনহুয়া জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যা: 8: ১৮ টায় ইলি কাজাখ স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের একটি দর্শনীয় স্থানটিতে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, আরও ২৪ জন আহত হয়েছে, সিনহুয়া জানিয়েছে।
সিনহুয়া জানিয়েছেন, ঘটনাটি তদন্ত করার সময় প্রাকৃতিক অঞ্চলটি বন্ধ করা হয়েছে।
রয়টার্স দ্বারা যাচাই করা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ভিডিওগুলি দেখায়, ওয়াকওয়ে এবং নীচের মাটির মধ্যে কেবলগুলি ঝুলন্ত থেকে তৈরি হ্যান্ড্রেলগুলি দিয়ে একপাশে একটি নিম্ন ঝুলন্ত সাসপেনশন ব্রিজটি দেখানো হয়। সেতুর কিছু অংশ একটি নদীর উপর ঝুলছে।
ভিডিওগুলিতে ব্রিজের নীচে মাটিতে পড়ে থাকা কমপক্ষে দু’জন লোকও দেখায়।
সূত্র: রয়টার্স
একটি ভিডিওতে, একটি দুর্ঘটনা একটি কাঠের তক্তায় রাখা হয়েছিল, অন্য একটি ভিডিওতে দেখা গেছে যে লোকেরা অস্থায়ী স্ট্রেচারটি ঘটনাস্থল থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।
জিয়াটা নামে 65৫ বর্গক-কিলোমিটার (২৫ বর্গ মাইল) অঞ্চলটি একটি পাহাড়ের পাস, একটি উপত্যকা এবং একটি নদী পাশাপাশি একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের মতো সাংস্কৃতিক অবশেষ সহ একটি প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যকে গর্বিত করেছে, জনসাধারণের তথ্য দেখায়।
সিনহুয়া একটি পৃথক প্রতিবেদনে বলেছে, কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ঘটনার জায়গায় একটি টাস্কফোর্স প্রেরণ করেছে এবং আহতদের চিকিত্সার তদারকি করার জন্য।