জিনাইন পিরো অপরাধের ক্র্যাকডাউনে ট্রাম্পের ফেডারেল ডিসি পুলিশকে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে

কলম্বিয়া জেলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জিনাইন পিরো বলেছেন, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডিসি পুলিশকে অস্থায়ী ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রাখার এবং ন্যাশনাল গার্ডকে দেশের রাজধানীতে মোতায়েন করার সিদ্ধান্তটি অপরাধের বিরুদ্ধে ক্র্যাকিংয়ের দিকে প্রথম পদক্ষেপ ছিল।
“আমরা এখন কেবল ডিসিতে নয়, সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী নাগরিকদের নজরে আনার প্রক্রিয়াধীন রয়েছি যে আমরা অপরাধ সহ্য করব না নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেশের রাজধানীতে, “তিনি সোমবার” হ্যানিটি “তে বলেছিলেন।
“এটি আমাদের পূর্বপুরুষরা যে পাহাড়ের কথা বলেছিল তার উজ্জ্বল শহর। এটিই সেই জায়গা যেখানে রোনাল্ড রেগান সন্ধানের বিষয়ে কথা বলেছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত এটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে হিংস্র অঞ্চল।”
ফক্স নিউজের প্রাক্তন সহ-হোস্ট পিরো হোয়াইট হাউস ব্রিফিং রুমে ট্রাম্প এবং অন্যান্য শীর্ষ প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন যখন কমান্ডার-ইন-চিফ ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের পরিবর্তন এবং বৃদ্ধি ঘোষণা করেছিলেন।
ট্রাম্প লিখেছেন তাঁর সত্য সামাজিক অ্যাকাউন্ট যে তিনি ফেডারেল জেলাটিকে বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ শহর হিসাবে গড়ে তুলতে চান এবং ১৪ বছরের কম বয়সী কিশোর -কিশোরীদের প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে অভিযুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।
প্রাক্তন ডোজ কর্মচারী এডওয়ার্ড কোরিস্টিন, “বিগ বলস” নামে ডাকনাম, একটি কার্জ্যাকিংয়ের চেষ্টা করার সময় তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করা হয়েছিল।
দুই 15 বছর বয়সী আছে যেহেতু গ্রেপ্তার হয়েছে মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের (এমপিডি) জানিয়েছে, কোরিস্টিন হামলার সাথে নিরস্ত্র কারজ্যাকিংয়ের অভিযোগের মুখোমুখি।
ডিসি ইউএস অ্যাটর্নি বলেছেন যে যুব অপরাধ জাতির রাজধানীতে স্পটলাইট রাখে ‘যথেষ্ট যথেষ্ট’
পিরো ফক্স নিউজের হোস্ট শান হ্যানিটিকে বলেছিলেন যে ডিসি -র কিশোর বিচার ব্যবস্থা জবাবদিহিতার চেয়ে পুনর্বাসনে বেশি মনোনিবেশ করে।
শীর্ষস্থানীয় ফেডারেল প্রসিকিউটর বলেছেন, “আমরা এমন একটি অঞ্চল পেয়েছি যেখানে বিভিন্ন কারণে অপরাধীরা উত্সাহিত হয়।”
“তারা এই তরুণ গ্যাংগুলি জানে – বা যেমন তাদের এখানে ডাকা হয়, ক্রু – তারা জানে যে তারা যদি 14, 15, 16 বা 17, তারা যদি হত্যা, ধর্ষণের অপরাধ, সশস্ত্র ডাকাতি বা চুরির অপরাধ না করে তবে তারা যদি কাউকে গুলি করে না তবে তারা যদি মারা যায় তবে আমিও একজন প্রসিকিউটর হিসাবে মামলাও পাই না।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “যতক্ষণ না আমরা তাদের উপর হাত না পেয়ে এবং যতক্ষণ না আমরা তাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা না রাখি ততক্ষণ তারা উত্সাহিত হয় এবং তারা আমাদের দিকে হাসছে।”
এমপিডি রিপোর্ট সামগ্রিক অপরাধে %% হ্রাস এবং ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় সোমবার পর্যন্ত ওয়াশিংটন ডিসিতে সহিংস অপরাধে ২ 26% হ্রাস।
ডিসি মেয়র মুরিয়েল বোসার একটি পতন উদ্ধৃত কোভিড -১৯ মহামারী থেকে অপরাধের ঘটনাগুলিতে, ২০২৩ সালে স্পাইকের পরে, এবং উল্লেখ করেছে যে শহরটি সহিংস অপরাধে ৩০ বছরের সর্বনিম্নে রয়েছে।
তিনি ন্যাশনাল গার্ড সেনাদের মোতায়েনকে “অস্থির ও অভূতপূর্ব” বলে অভিহিত করেছেন তবে বাসিন্দারা নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ফেডারেল কর্মকর্তাদের সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
