জিন হ্যাকম্যান, স্ত্রী কয়েক সপ্তাহ ধরে মারা যেতে পারতেন, পুলিশ বলেছে

সান্তা ফে কর্মকর্তারা কিংবদন্তি অভিনেতা জিন হ্যাকম্যান এবং তাঁর স্ত্রী বেটসি আরাকাওয়ার “সন্দেহজনক” মৃত্যুর বিষয়ে আরও বিশদ সরবরাহ করছেন।

বুধবার এই দম্পতির মৃতদেহগুলি আবিষ্কার করার পরে, সান্তা ফে কাউন্টি শেরিফ আদন মেন্ডোজা এবং সান্তা ফে’র ফায়ার চিফ ব্রায়ান মোয়া চলমান তদন্ত সম্পর্কে আরও তথ্য ভাগ করে নিয়েছিল এবং বলেছিল যে হ্যাকম্যান এবং আরাকাওয়া “কয়েক সপ্তাহ অবধি” মারা যেতে পারে।

“কেবল তাদের দেহ এবং দেহের অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে, এটি বেশ কয়েক দিন এবং সম্ভবত কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত উপস্থিত হয়,” শেরিফ মেন্ডোজা দ্য “কে বলেছিলেন”আজ “শো কখন জিজ্ঞাসা করা হয় কখন মৃত্যু ঘটতে পারে।

হ্যাকম্যান এবং তার স্ত্রী একই সাথে মারা গিয়েছিলেন কিনা বা একজনের আগে একজনের আগে চলে গেছে কিনা জানতে চাইলে শেরিফ জবাব দিয়েছিলেন, “আমি মনে করি এটি নির্ধারণ করা খুব কঠিন। আমি মনে করি এটি বেশ কাছাকাছি হতে চলেছে।”

“আপনি জানেন, কেউ বাড়ির বিষয়ে চলাচল করছে বা অন্যরকম কিছু করছে এমন কোনও ইঙ্গিত নেই, সুতরাং তারা উভয়ই একই সময়ে পাস করেছে কিনা বা তারা কতটা কাছাকাছি চলে গেছে তা নির্ধারণ করা খুব কঠিন। আমরা এই তথ্যটি একসাথে রাখার চেষ্টা করছি এবং স্পষ্টতই, মেডিকেল তদন্তকারী অফিসের সহায়তায় আমি মনে করি যে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনটি এই তদন্তের মূল বিষয় হতে চলেছে।”

তিনি আরও বলেছিলেন, “আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন একটি সময়রেখা একসাথে রাখার চেষ্টা করছি, যখন আমরা শেষ কথা বলেছিলেন। অবশ্যই, আমরা বুঝতে পারি যে এটি একটি চ্যালেঞ্জ কারণ তারা খুব বেসরকারী ব্যক্তি এবং একটি ব্যক্তিগত পরিবার ছিল, তাই আমরা এখনই সমস্ত তথ্য একসাথে রাখার চেষ্টা করছি।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত অনুসন্ধানের ওয়ারেন্টের হলফনামায়, হ্যাকম্যানের স্ত্রীর কাছে একটি কমলা প্রেসক্রিপশন বোতলও পাওয়া গেছে। এটি উন্মুক্ত বলে মনে হয়েছিল, কাউন্টারটপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বড়িগুলি দিয়ে।

প্রেসক্রিপশন বোতলগুলি মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে কিনা জানতে চাইলে শেরিফ মেন্ডোজা জবাব দিয়েছিলেন, “এটি দৃশ্যে স্পষ্টতই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। … মেডিকেল তদন্তকারীকে তাদের দৃ determination ় সংকল্প করতে সহায়তা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

অস্কারজয়ী অভিনেতা তাঁর স্ত্রী, একজন ধ্রুপদী পিয়ানোবাদক এবং তাদের কুকুরের পাশাপাশি তাদের বিস্তারে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলেন সান্তা ফে বুধবার বিকেলে নিউ মেক্সিকো, বাড়ি।

সান্তা ফে কাউন্টি শেরিফের বিভাগ প্রকাশ করেছে যে বৃহস্পতিবার বিকেলে ফক্স নিউজ ডিজিটাল এর সাথে ভাগ করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে হ্যাকম্যান এবং তার স্ত্রী উভয়ের উপর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। অভিনেতা বা সংগীতজ্ঞের কোনও বাহ্যিক ট্রমা দেখা যায়নি।

কার্বন মনোক্সাইড এবং টক্সিকোলজি পরীক্ষার আদেশ দেওয়া হয়েছিল হ্যাকম্যান এবং তাঁর স্ত্রী উভয়ের জন্য, কারণ মৃত্যুর পদ্ধতি এবং কারণ নির্ধারণ করা হয়নি।

মোয়া এই ঘটনার সময় বলেছিলেন যে তাঁর দল “সম্পর্কিত” এমন কিছু নির্ধারণ করে নি এবং ঘোষণা করেছিল যে বাড়িটি তদন্ত করা নিরাপদ।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে বাড়িতে প্রাকৃতিক গ্যাস ছিল এবং এমন একটি কার্বন মনোক্সাইড ফাঁস হতে পারে যা ঘটনাস্থলে আগত সময় থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তবে যোগ করেছে যে তিনি সক্রিয় ফাঁসের কোনও প্রমাণ খুঁজে পাননি।

“যখন আমরা পৌঁছেছি, আমরা নিশ্চিত করেছিলাম যে আমাদের লোকেরা, পাশাপাশি শেরিফও নিরাপদ ছিল এবং আমরা খুঁজে পাইনি এমন কিছুই ছিল না। আমরা গতকালও আরও একটি দফা অনুসন্ধানের জন্য ফিরে গিয়েছিলাম,” মোয়া “আজকে বলেছিলেন।”

তিনি হ্যাকম্যানের বাড়ির বিন্যাসটি বর্ণনা করে অবিরত বলেছিলেন, “এটি একটি খুব বড় বাড়ি ছিল, আমাদের সকলের সন্ধান করতে কিছুটা সময় লেগেছিল।”

শেরিফ মেন্ডোজা নিশ্চিত করেছেন যে বেশ কয়েকটি দরজা রয়েছে যা “বাসায় আনলক করা ছিল”।

“আমি বিশ্বাস করি সামনের দরজাটি বন্ধ ছিল তবে আনলক করা এবং অনিরাপদ ছিল। সেখানে একটি দরজা ছিল যা আজার ছিল এবং এটি ছিল আবাসনের পিছনের দিকে যে বেঁচে থাকা দুটি কুকুর বাসভবনের বাইরে এসেছিল এবং বাইরে এসেছিল। আমরা নিশ্চিত নই যে জরুরি কর্মীদের আগমনের পরে সেই দরজাটি খোলা ছিল কিনা।”

সান্তা ফে শেরিফ বলেছিলেন যে টক্সিকোলজি রিপোর্টটি “পরীক্ষাগারটি কীভাবে ব্যস্ত” তার উপর নির্ভর করে ফলাফলের জন্য বা “সম্ভবত আরও দীর্ঘ” “এর জন্য তিন মাস সময় নিতে পারে। মেন্ডোজা যোগ করেছেন যে তাঁর দল আশা করে যে ফলাফলগুলি “পরবর্তী সময়ের চেয়ে শীঘ্রই” আসবে, সুতরাং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে এবং মৃত্যুর কারণ এবং কারণগুলির সাথে তাদের তদন্তে সহায়তা করতে পারে।

মেন্ডোজা বলেছিলেন যে তিনি “খুব আত্মবিশ্বাসী যে কোনও বাজে খেলা নেই, কেবল বাজে খেলার প্রমাণের অভাবে।”

“তবে আমরা অবশ্যই আমরা এটিকে রায় দিচ্ছি না … [of] দিন পুরানো। আমরা টাইমলাইন একসাথে রাখছি, আমরা সমস্ত প্রমাণ বের করার চেষ্টা করছি। । । ময়নাতদন্তটি কী, এবং এটি কিছুটা সময় নিতে চলেছে। “

ফক্স নিউজ ডিজিটাল কর্তৃক প্রাপ্ত সার্চ ওয়ারেন্টের হলফনামায় কর্মকর্তারা প্রকাশ করেছেন যে আরাকাওয়ার মরদেহ তার মুখের উপর ফোলাভাব এবং তার হাত ও পায়ে মমিফিকেশন দিয়ে পচে গিয়েছিল। Hackman was also found to have the same signs of decomposition as his wife.

ফক্স নিউজ চ্যানেল কর্তৃক প্রাপ্ত একটি হারোয়িং 911 কলটি হ্যাকম্যান এবং তার স্ত্রীর মৃতদেহ আবিষ্কার করার পরে একজন দু: খিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী তৈরি করেছিলেন।

কর্মচারী নিউ মেক্সিকো বাসায় ছুটে যাওয়ার জন্য পুলিশকে নির্বিচারভাবে অনুরোধ করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার সান্তা ফে কাউন্টি শেরিফের অফিস তদন্তের বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, “গত রাতে রাত ১০ টার ঠিক আগে একটি সার্চ ওয়ারেন্ট কার্যকর করা হয়েছিল। তারা রাত্রে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং দৃশ্যটি পুরোপুরি প্রক্রিয়া করার জন্য সকালে আবার শুরু করে। আমরা এখনও তদন্তের প্রাথমিক পদক্ষেপে রয়েছি,” কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

হ্যাকম্যানের কন্যা লেসলি বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন যে যদিও তার বাবা “95 বছর বয়সী, তিনি খুব ভাল স্বাস্থ্যের মধ্যে ছিলেন,” যোগ করে তিনি যোগ করেছেন এবং নিয়মিত পাইলেট করেছেন।

হ্যাকম্যান বলেছিলেন যে তিনি তার বাবাকে “কয়েক বছরে” দেখেন নি, কেবলমাত্র তিনি আর বেশি ভ্রমণ করেননি, এবং তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকেন, তবে তিনি বলেছিলেন যে তারা নিকটবর্তী এবং “গত কয়েক মাস ধরে যোগাযোগ করেছিলেন।”

“আমি তাকে খুব ভালবাসি,” তিনি বলেছিলেন। “তিনি একজন সত্যিকার অর্থে মনের মনের মানুষ ছিলেন।”