জিপিটি সংযোগকারীরা কীভাবে আপনাকে আপনার ব্যবসায়ের সাথে কথা বলতে দেয়

এমন কোনও রোগী নির্ণয়ের কল্পনা করুন যিনি কোনওভাবেই কথা বলতে, লিখতে বা যোগাযোগ করতে পারবেন না। আপনি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষার ফলাফল এবং স্বজ্ঞাততার উপর নির্ভর করবেন – তবে আপনি রোগীর কণ্ঠস্বর ছাড়াই একটি বিশাল অসুবিধায় কাজ করছেন।
এভাবেই আমরা আমাদের ব্যবসাগুলি চালাচ্ছি।
ড্যাশবোর্ড এবং স্প্রেডশিট সহ আমাদের “গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি” মেট্রিকগুলির মতো পৃষ্ঠ-স্তরের স্পষ্টতা সরবরাহ করে। তবে বাস্তব অন্তর্দৃষ্টি – যে ধরণের অন্তর্দৃষ্টি, কৌশল এবং বৃদ্ধিকে জ্বালানী দেয় – আমাদের সত্যিকার অর্থে আমাদের ব্যবসাগুলি শোনার উপায় ছিল না।
এখন পর্যন্ত।
জিপিটি সংযোগকারীদের ধন্যবাদ, ব্যবসায়গুলি শেষ পর্যন্ত “ফিরে কথা বলতে” পারে। এই সরঞ্জামগুলি আপনার অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তি স্ট্যাকের সাথে জিপিটি -4 এর মতো বৃহত ভাষার মডেলগুলি সুরক্ষিতভাবে লিঙ্ক করে-গ্রাহক সম্পর্ক পরিচালক সিস্টেম এবং বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে সমস্ত কিছু ইমেল থ্রেড এবং বিক্রয় ডেটা। ফলাফলটি কেবল স্মার্ট রিপোর্টিং নয়, কথোপকথন বুদ্ধি।
সিলড সিস্টেমগুলি বা অপ্রতিরোধ্য ড্যাশবোর্ডগুলি খনন করার পরিবর্তে আপনি সরল ইংরেজিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন – এবং উত্তর, অন্তর্দৃষ্টি এবং তাত্ক্ষণিকভাবে পরবর্তী পদক্ষেপগুলি পেতে পারেন। এটি একটি প্যাসিভ সম্পদ থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীকে ডেটা স্থানান্তর করে।
অনন্য ব্যবসায়ের জন্য একটি কাস্টম গোয়েন্দা স্তর
ডাব্লুএলসিএম-এ, আমরা জিপিটি সংযোগকারীগুলি তৈরি করি যা ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপগুলিকে সাবলীল, দ্বি-মুখী মিথস্ক্রিয়ায় পরিণত করে। এগুলি অফ-শেল্ফ সমাধান নয়; এগুলি আপনার বাস্তুতন্ত্রের শীর্ষে কাস্টম কথোপকথন স্তরগুলি – সমস্ত আপনার কর্মপ্রবাহ, সুর এবং লক্ষ্য অনুসারে।
ক্লায়েন্টরা কীভাবে পরিচালনা করে তা আমরা এই পদ্ধতির রূপান্তর দেখেছি। পয়েন্টে একটি কেস: আমার সংস্থা স্ক্রিবলি, যা কাস্টম বাচ্চাদের বই তৈরি করে।
অনুশীলনে কথোপকথনের ব্যবসায়ের বুদ্ধিমত্তা কেমন দেখাচ্ছে তা এখানে:
চাহিদা অনুসারে স্মার্ট বিপণনের সিদ্ধান্ত
আমরা জিপিটি মেটা এবং গুগল বিজ্ঞাপন, শপাইফাই এবং আমাদের ওয়েব অ্যানালিটিক্সের সাথে সংযুক্ত করেছি। প্রতি সপ্তাহে, এটি সৃজনশীল পারফরম্যান্স – অর্চস এবং প্রতিযোগীদের – এর সাথে তুলনা করে একটি প্রতিবেদন সরবরাহ করে এবং কোন বিজ্ঞাপনগুলি বাড়াতে বা সূর্যাস্তের জন্য, এবং পরবর্তী কী পরীক্ষা করতে হবে তা পরামর্শ দেয়। এটি ওয়েবসাইট ট্র্যাফিক নিদর্শনগুলি, পিনপয়েন্টগুলি ফানেল বাধাগুলিও মূল্যায়ন করে এবং রূপান্তরগুলি বাড়ানোর জন্য ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়।
কোনও উন্মাদ ড্যাশবোর্ড নেই। কোনও ব্যয়বহুল ডেটা সরঞ্জাম নেই। আমাদের নিজস্ব ব্যবসায়ের সাথে কেবল একটি গাইডেড কথোপকথন।
ব্যক্তিগতকৃত, স্কেলযোগ্য গ্রাহক পরিষেবা
জিমেইল এবং শপাইফাইতে সংযোগকারীগুলি ব্যবহার করে, জিপিটি কোনও গ্রাহকের পুরো অর্ডার ইতিহাস আনতে পারে এবং অতীতের মিথস্ক্রিয়াগুলির সংক্ষিপ্তসার করতে পারে – সংবেদন বিশ্লেষণের সাথে সম্পূর্ণ। এরপরে এটি স্বর এবং শৈলীর সাথে মেলে আমাদের অতীতের যোগাযোগগুলিতে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াগুলি খসড়া করে। একবারে অনুসন্ধান এবং লেখার কয়েক ঘন্টা সময় লেগেছিল এখন সেকেন্ডে ঘটে – সহানুভূতি এবং ব্র্যান্ডের ধারাবাহিকতা অক্ষত।
সাস বাক্সগুলিতে আর জোর করে ফিটিং নেই
আপনি যদি কখনও আপনার অনন্য কর্মপ্রবাহকে একটি অনমনীয় সাস সরঞ্জামে ক্র্যাম করার চেষ্টা করে থাকেন তবে আপনি ব্যথাটি জানেন। এমনকি সর্বাধিক নমনীয় প্ল্যাটফর্মগুলি কী বৈশিষ্ট্যগুলি মিস করে বা আপনার স্ট্যাকের অন্য অংশের সাথে সংহত করতে পারে না। আপনি ভঙ্গুর জ্যাপিয়ার চেইন বা স্লাগিশ ম্যানুয়াল ওয়ার্কআউন্ডগুলি দিয়ে জিনিসগুলি প্যাচ করেন।
জিপিটি সংযোগকারীগুলির সাথে, আমরা সেই গতিশীলকে বিপরীত করি। এখন আমাদের সরঞ্জামগুলি আমাদের সাথে সামঞ্জস্য করে – অন্যভাবে নয়। যুক্তি জৈবিকভাবে প্রবাহিত হয়, অটোমেশন আমরা আসলে কীভাবে পরিচালনা করি তার সাথে একত্রিত হয় এবং প্রতিটি স্টেকহোল্ডার – প্রতিষ্ঠাতা থেকে ফ্রিল্যান্সার থেকে – ঘর্ষণ ছাড়াই প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি অ্যাক্সেস করতে পারে।
বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের একটি নতুন যুগ
এটি কেবল সময় সাশ্রয় বা প্রতিবেদনকে সহজ করার বিষয়ে নয়। এটি একটি নতুন দৃষ্টান্ত।
ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যত সুন্দর ড্যাশবোর্ড নয়। এটি আপনার অপারেশনগুলির সাথে সাবলীল কথোপকথন-কৌশলগত, মুক্ত-সমাপ্ত প্রশ্নগুলি এবং আপনি যে উত্তরগুলিতে কাজ করতে পারেন তার উত্তর পাওয়া।
লিখিতভাবে, এটি আমাদের “কী ঘটেছে” থেকে “আমাদের পরবর্তী কী করা উচিত” থেকে যেতে সহায়তা করছে-স্পষ্টতা, গতি এবং নির্ভুলতার সাথে যে কোনও অফ-শেল্ফ প্ল্যাটফর্ম কখনও মেলে না।
এটি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি প্রতিস্থাপনের বিষয়ে নয়। এটি আরও ভাল অন্তর্দৃষ্টি সম্ভব করার বিষয়ে।
প্রথমবারের জন্য, আপনার ব্যবসা কথা বলতে পারে। এখন আপনার কেবল এটি একটি ভয়েস দেওয়া দরকার।
