জিপিটি -5 অবশেষে এখানে রয়েছে, এবং আপনি আজ এটি বিনামূল্যে অ্যাক্সেস করতে পারেন – কোনও সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন নেই

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- ওপেনই সবেমাত্র তার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জিপিটি -5 মডেল চালু করেছে।
- মডেলটি ওপেনাইয়ের দ্রুততম, স্মার্ট এবং এখনও সবচেয়ে সক্ষম বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
- জিপিটি -5 প্রত্যেকের জন্য উপলব্ধ: ফ্রি, প্লাস, প্রো, এবং টিম/এন্টারপ্রাইজ/ইডিইউ ব্যবহারকারী।
এই বিশ্বে দুটি ধরণের ওপেনাই মডেল রয়েছে: জিপিটি এবং যুক্তিযুক্ত মডেল। জিপিটি -4o এর মতো প্রাক্তনগুলির সুবিধাগুলি হ’ল তারা গতি এবং নির্ভুলতার সাথে একত্রিত হয়, যখন O3 এবং O4 এর মতো যুক্তিযুক্ত মডেলগুলি আরও ভাল উত্তর উত্পাদন করতে আরও গণনা শক্তি ব্যবহার করতে এবং ব্যবহার করতে বেশি সময় নেয়। ওপেনএআইয়ের সর্বশেষ মডেল, জিপিটি -5, সমস্ত ব্যবহারকারীকে উভয়কেই সেরা অ্যাক্সেস দেয়।
(প্রকাশ: জিফডনেটের মূল সংস্থা জিফ ডেভিস ২০২৫ সালের এপ্রিল ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, অভিযোগ করেছেন যে এটি এর এআই সিস্টেমগুলি প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায় জিফ ডেভিস কপিরাইট লঙ্ঘন করেছে।)
বৃহস্পতিবার, ওপেনাই অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জিপিটি -5 উন্মোচন করেছে, এটি কোম্পানির পরবর্তী প্রজন্মের মডেলগুলির পরিবার, যা এটি দ্রুততম, স্মার্ট এবং এখনও সবচেয়ে সক্ষম হিসাবে চিহ্নিত করেছে। জিপিটি -5 একটি ইউনিফাইড সিস্টেম যা বেশিরভাগ প্রশ্নের জন্য একটি স্মার্ট মডেল এবং আরও গভীর সমস্যার জন্য গভীর যুক্তিযুক্ত মডেল (জিপিটি -5 চিন্তাভাবনা) একত্রিত করে।
মূল উপাদানটি হ’ল আসল রাউটার বৈশিষ্ট্য যা জিপিটি -5 কে কথোপকথন, প্রম্পটের জটিলতা এবং আরও অনেক কিছুর উপর ভিত্তি করে কোন মডেলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে পারে তা বুঝতে দেয়। রাউটারটি কোনও মডেল ব্যবহার করার জন্য সর্বোত্তম দৃশ্যটি আরও ভালভাবে বুঝতে বাস্তব সংকেতগুলিতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষিত হয়। একবার কোনও ব্যবহারকারী ব্যবহারের সীমা হিট করে, প্রতিটি মডেলের একটি মিনি সংস্করণ গ্রহণ করে।
এটি নিখরচায় ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষত একটি বড় জয়, যাদের সাধারণত কোনও যুক্তিযুক্ত মডেলগুলির অ্যাক্সেস ছিল না এবং ডিফল্টরূপে আরও উন্নত মডেলগুলি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এই মডেলগুলি কতটা ভাল এবং আপনি কীভাবে সেগুলির সুবিধা নিতে পারেন সে সম্পর্কে আরও জানতে, নীচে পড়া চালিয়ে যান।
উচ্চতর পারফরম্যান্স
প্রতিটি মডেল রিলিজের মতোই, জিপিটি -5 ড্রপটি বেঞ্চমার্ক মূল্যায়নগুলির সাথে ছিল, যেখানে এটি গণিত (এআইএম 2025), কোডিং (সুই-বেঞ্চ যাচাইকৃত), এবং মাল্টিমোডাল বোঝাপড়া (এমএমএমইউ) জুড়ে অত্যাধুনিক স্কোর অর্জন করেছিল। এমনকি এটি মানবতার শেষ পরীক্ষায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে অভিনয় করেছে, নীচে বর্ণিত গণিত, বিজ্ঞান এবং মানবিকতার মতো 100 টিরও বেশি বিষয়ে বহু-মডেল প্রশ্নযুক্ত একটি নতুন মানদণ্ড।
সংস্থাটি দাবি করেছে যে এটি এখনও সবচেয়ে শক্তিশালী কোডিং মডেল, সাধারণ পাঠ্য অনুরোধগুলি থেকে ওয়েবসাইট, অ্যাপ্লিকেশন এবং গেমস তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছেন। বিশেষত, ওপেনাই শেয়ার করে যে এটি জটিল সম্মুখ – প্রজন্মের উন্নতি এবং বৃহত্তর সংগ্রহস্থলগুলিতে ডিবাগিংয়ে উন্নতি দেখিয়েছে।
মডেলটি প্রকাশের আগে, আমি বৈশিষ্ট্যটির একটি লাইভ ডেমো দেখেছি, যেখানে ব্যবহারকারী ফ্ল্যাশকার্ড, সঠিক এবং ভুল উত্তর সহ একটি কুইজ এবং একটি সাধারণ পাঠ্য প্রম্পট থেকে একটি গেমের মতো ইন্টারেক্টিভ উপাদানগুলির সাথে একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছিলেন। চূড়ান্ত পণ্যটি স্নিগ্ধ লাগছিল, এবং যে কেউ সাম্প্রতিক ওয়েবপৃষ্ঠা তৈরির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, জাভাস্ক্রিপ্ট এবং সিএসএস ব্যবহার করে স্টাইলাইজ করতে আমার কয়েক ঘন্টা সময় লাগত। জিপিটি -5 পরবর্তী স্তরে ভিব কোডিং নিতে উপস্থিত হয়েছিল।
এমনকি যদি আপনি এটি লেখার জন্য ব্যবহার করেন এমন কোনও গড় জিপিটি -5 ব্যবহারকারী বেশি হন তবে আপনি এখনও এই সুবিধাগুলি কাটাবেন। ওপেনএআই দাবি করেছে যে জিপিটি -5 হ’ল সর্বাধিক সক্ষম লেখার সহযোগী, ফ্রি শ্লোকের মতো “কাঠামোগত অস্পষ্টতা” জড়িত কাজগুলি আরও ভালভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হচ্ছেন। আপনি আপনার জন্য লেখার জন্য চ্যাটজিপিটি যা ব্যবহার করেন তা নির্বিশেষে, ব্যবহারকারীদের উন্নতি দেখতে হবে।
কথোপকথনের সাথে মেডিকেল জার্গনকে ভেঙে ফেলার দক্ষতার কারণে লোকেরা স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য চ্যাটজিপিটি-র উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যা প্রায়শই ভীতিজনক এবং ভয় দেখানো হতে পারে। এখন অভিজ্ঞতাটি জিপিটি -5, ফ্ল্যাগিং উদ্বেগগুলি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, ফলাফলগুলি বোঝার জন্য, আপনাকে সরবরাহকারীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং ওজন বিকল্পের বিকল্পগুলির সাথে অনুকূলিত করা হয়েছে।
অবশ্যই, জিপিটি -5 কোনও মেডিকেল পেশাদারকে প্রতিস্থাপন করে না। ওপেনাই উল্লেখ করেছেন যে মডেলটি হেলথবেঞ্চে সর্বোচ্চ কাজ করেছে, এই বছরের শুরুর দিকে সংস্থাটি প্রকাশিত একটি মানদণ্ডের মূল্যায়ন। এআই কীভাবে মেডিকেল পরিস্থিতিতে সম্পাদন করে তার বাহ্যিক মানদণ্ডগুলি এখনও মানসম্মত হয় নি।
সুরক্ষা
ওপেনএআই অনুসারে জিপিটি -5-এ উপলব্ধ সবচেয়ে বড় উন্নতি হ’ল মডেলটি আগের কোনও যুক্তি মডেলের চেয়ে আরও সঠিক এবং কম হ্যালুসিনেশন রয়েছে। সংস্থাটি বলেছে যে জিপিটি -5 এর প্রতিক্রিয়াগুলি বেনামে প্রম্পটগুলিতে সক্ষম ওয়েব অনুসন্ধান সহ জিপিটি -4O এর চেয়ে সত্যিকারের ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা 45% কম এবং ওপেনএআই ও 3 এর চেয়ে 80% কম সত্যিকারের ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
এটি একটি বড় জয়, কারণ যুক্তিযুক্ত মডেলগুলি traditional তিহ্যবাহী প্যাটার্নের পূর্বাভাস ছাড়িয়ে যায় এবং “চিন্তা” -এর জন্য আমন্ত্রিত হয় যা ত্রুটির জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়।
ওপেনাই লংফ্যাক্ট এবং ফ্যাক্টস্কোর সহ ফ্যাক্টুয়ালিটি পরীক্ষা করার জন্য নতুন প্রকাশ্যে উপলব্ধ মানদণ্ডগুলি যুক্ত করেছে, যেখানে জিপিটি -5 চিন্তাভাবনার সাথে হ্যালুসিনেশনগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখিয়েছে। জিপিটি -5 (চিন্তাভাবনার সাথে) ব্যবহারকারীর সাথে আরও সততার সাথে যোগাযোগ করে, যখন কোনও কাজ অসম্ভব বা করা যায় না তখন ভাগ করে নেওয়া। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এআই মডেলগুলি প্রায়শই তারা জানে না তা স্বীকার করার পরিবর্তে একটি প্রশংসনীয়-সাউন্ডিং উত্তর দেয়, যা ভুল তথ্যের সঞ্চালন বাড়িয়ে তুলতে পারে। মূল্যায়নের ফলাফল সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, সিস্টেম কার্ডটি একবার দেখুন।
আরেকটি ব্র্যান্ড-নতুন সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যটিকে “নিরাপদ পরিপূর্ণতা” বলা হয় যা চ্যাটজিপিটিকে এখনও উত্তর দিতে সক্ষম করে এটি সাধারণত প্রত্যাখ্যান করে। পরিবর্তে, এটি উত্তর দেবে, তবে ওপেনএআই দ্বারা সংজ্ঞায়িত সুরক্ষার সীমানার মধ্যে এবং কখন তা পারে না তার একটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেয়।
শেষ অবধি, পুরোপুরি কোনও সুরক্ষা সমস্যা না হলেও, মডেলটি কম সাইকোফ্যান্টিক বা কার্যকরভাবে সম্মত এবং কম অপ্রয়োজনীয় ইমোজি ব্যবহার করে।
কে অ্যাক্সেস করতে পারে (এবং কীভাবে)
সমস্ত ব্যবহারকারী
জিপিটি -5 আজ এক সপ্তাহে এন্টারপ্রাইজ এবং এডিইউয়ের অ্যাক্সেস সহ সমস্ত প্লাস, প্রো, টিম এবং ফ্রি ব্যবহারকারীদের কাছে রোল আউট শুরু করছে। জিপিটি -5 এবং জিপিটি -5 মিনি নিখরচায় ব্যবহারকারী এবং সমস্ত প্রদত্ত গ্রাহক সহ প্রত্যেকের জন্য উপলব্ধ। তবে গ্রাহকরা এখনও টায়ার্ড পার্কস পান। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি মাসে 20 ডলারে অন্তর্ভুক্ত, চ্যাটজিপিটি প্লাস গ্রাহকদের নিখরচায় ব্যবহারকারীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবহারের সীমা রয়েছে।
এদিকে, চ্যাটজিপিটি প্রো ব্যবহারকারীদের কাছে সীমাহীন জিপিটি -5 এবং জিপিটি -5 প্রো-তে অ্যাক্সেস রয়েছে, মডেলটির আরও বেশি উন্নত সংস্করণ তাদের প্রতি মাসে সাবস্ক্রিপশনে 200 ডলার অন্তর্ভুক্ত। এন্টারপ্রাইজ/ইডিইউ ব্যবহারকারীদের রোলআউটটি পরের সপ্তাহে হবে।
জিপিটি -5 প্রমাণিত ব্যবহারকারীদের জন্য অন্যান্য সমস্ত মডেল প্রতিস্থাপন করে প্রতিদিনের কাজের জন্য ডিফল্ট মডেল হিসাবে সেট করা হবে। তবে, অর্থ প্রদানকারী ব্যবহারকারীদের এখনও মডেল পিকারের অধীনে এটি নির্বাচন করার বিকল্প থাকবে।
বিকাশকারী
মডেলটির মুক্তি বিকাশকারীদের জন্যও সহায়ক, কারণ তারা বিল্ডিংয়ের সময় বর্ধিত নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা থেকে উপকৃত হতে পারে। এটি সামঞ্জস্য করার জন্য, ওপেনএআই এপিআইতে জিপিটি -5, জিপিটি-মিনি এবং জিপিটি -5-ন্যানো উপলভ্য করছে। দুটি নতুন পরামিতি, যুক্তি এবং ভার্বোসিটি, এটি বিকাশকারীদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ছাড়াই তাদের মডেল থেকে ঠিক কী প্রয়োজন তা পেতে সহায়তা করার জন্যও বোঝানো হয়।
প্রো, প্লাস, এবং টিম ব্যবহারকারীরা কোডেক্স সিএলআই-তে জিপিটি -5 এর সাথে কোডে চ্যাটজিপিটিতে সাইন ইন করতে পারেন।
যুক্তিযুক্ত প্যারামিটারটি এমন কাজের জন্য জিপিটি -5 সস্তা করে তোলে যা গভীরতার চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয় না এবং তারপরে ভার্বোসিটি প্যারামিটারটি বিকাশকারীদের জিপিটি -5 হতে চায় এমন ভার্বোসকে ঠিক কীভাবে সূক্ষ্ম-সুর করতে দেয়। দামটি জিপিটি -4O এর চেয়ে সস্তা এবং আরও তথ্যের জন্য আপনি ব্লগ পোস্টটি পরীক্ষা করতে পারেন।