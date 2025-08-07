প্রথম ঘোষণার কয়েক দিন পরে, ওপেনই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জিপিটি -5 প্রকাশ করছে। আরও কি, আপনি পারেন আজ এটি ব্যবহার শুরু করুনএমনকি যদি আপনি একজন নিখরচায় ব্যবহারকারী। জিপিটি -৫ এর সাথে, সংস্থাটি বোর্ড-বোর্ডের বর্ধনগুলি জুড়ে দিচ্ছে, কোডিং, লেখার, সুরক্ষা, নির্ভুলতা এবং আরও অনেক কিছুর ক্ষেত্রে মডেলটি এখনও সেরা বলে দাবি করছে।
“জিপিটি -5 প্রথমবারের মতো এটি সত্যিই মনে হয় যে আপনি কোনও বিষয়ের সাথে বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলছেন,” ওপেনএআইয়ের সিইও (এবং হাইপম্যান) স্যাম আল্টম্যান বলেছেন যে আজকের ঘোষণার আগে অনুষ্ঠিত সংস্থাটির একটি প্রেস ব্রিফিংয়ের সময়। “এটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে যখন আইফোনটি সেই দৈত্য, পুরাতন পিক্সেল (স্ক্রিন) থেকে রেটিনা ডিসপ্লেতে গিয়েছিল এবং তারপরে আমি সেই বড় পিক্সেলেটেড জিনিসগুলির মধ্যে একটি ব্যবহার করতে ফিরে গিয়েছিলাম এবং আমি এইরকম ছিলাম, ‘বাহ, আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে আমাদের এটি কতটা খারাপ ছিল।”
আল্টম্যান বলেছিলেন যে জিপিটি -5 ব্যবহারকারীদের জন্য একটি ইউনিফাইড অভিজ্ঞতা সরবরাহ করবে এবং নতুন মডেল সেই প্রতিশ্রুতিটি সরবরাহ করবে। প্রথমবারের জন্য, ওপেনাইয়ের ডিফল্ট অফারটি একটি যুক্তিযুক্ত মডেল, যার অর্থ সিস্টেমটি ছোট অংশগুলিতে ভেঙে জটিল সমস্যাগুলি মোকাবেলায় প্রোগ্রাম করা হয়। পূর্বে, আপনি যদি চ্যাটজিপিটিকে ওপেনাইয়ের কোনও যুক্তিযুক্ত মডেল ব্যবহার করতে বাধ্য করতে চান তবে আপনাকে প্রম্পট বার থেকে “দীর্ঘতর চিন্তা করুন” বিকল্পটি নির্বাচন করতে হয়েছিল। এর অর্থ বেশিরভাগ নিখরচায় ব্যবহারকারীরা এমনকি জানতেন না ওপেনাইয়ের আরও সক্ষম মডেল রয়েছে। জিপিটি -5 এর সাথে, সংস্থাটি চ্যাটজিপিটি অভিজ্ঞতাটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে সরল করেছে।
জিনিসগুলির ভোক্তাদের দিকে, নতুন মডেলের কেবল তিনটি সংস্করণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি-জিপিটি -5 মিনি-কেবল যখন বিনামূল্যে এবং প্লাস ব্যবহারকারীরা তাদের নিয়মিত জিপিটি -5 ব্যবহারের সীমাতে চলে যায় তখনই ফসল আপ হয়। অন্যান্য বৈকল্পিক, জিপিটি -5 প্রো, নাম অনুসারে, কেবলমাত্র সংস্থার গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ। ক্যোয়ারির সীমা সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, ব্যবহারকারীরা নিখরচায় অ্যাকাউন্টযুক্তদের তুলনায় জিপিটি -5 “উল্লেখযোগ্যভাবে” ব্যবহার করতে পারেন, যখন প্রো গ্রাহকরা জিপিটি -5 এর সাথে যতটা চান তার সাথে চ্যাট করতে পারেন।
যখন এটি যুক্তির কথা আসে, তখন ওপেনাইয়ের আগের অত্যাধুনিক এআই এর চেয়ে জিপিটি -5 অনেক দ্রুত। “এটি এত দ্রুত যে আমি অবাক হওয়ার মতো মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা পেয়েছি, যেমন এটি কি সত্যিই যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে? এবং তারপরে এটি একটি দুর্দান্ত উত্তর দেয়,” আল্টম্যান বলেছিলেন। সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি কম হ্যালুসিনেশনে ভুগছে, ওপেনাই দাবি করে যে মডেলটি তার পূর্ববর্তী যুক্তিযুক্ত সিস্টেমগুলির তুলনায় আরও সঠিক উত্তর সরবরাহ করে। আমরা দেখতে পাব যে জিপিটি -5 কীভাবে বাস্তব-বিশ্বের ব্যবহারে প্রতিক্রিয়া জানায়, তবে ওপেনাই যদি এখানে অর্থবহ উন্নতি করে থাকে তবে এটি একটি বড় বিষয় হবে; হ্যালুসিনেশনগুলি সাধারণত যুক্তিযুক্ত মডেলগুলির একটি প্রধান দুর্বলতা হয়ে থাকে, বিশেষত traditional তিহ্যবাহী বৃহত ভাষার অংশগুলির তুলনায়।
একই সময়ে, ওপেনএআই বলেছে যে জিপিটি -5 এটি আজ অবধি সবচেয়ে নিরাপদ এআই। একটির জন্য, এটিতে নিরাপদ পরিপূর্ণতা নামে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। “অতীতে, আমরা এক ধরণের বাইনারি থেকে এটির কাছে এসেছি, যদি আমরা ভেবেছিলাম যে প্রম্পটটি নিরাপদ ছিল, আমরা তা মেনে চলব। আমরা যদি মনে করি এটি অনিরাপদ বলে মনে করি, মডেলটি অস্বীকার করবে,” ওপেনএইয়ের সুরক্ষা গবেষণা নেতৃত্বের অ্যালেক্স বিটেল বলেছেন। “এটি ভালভাবে কাজ করেছে, তবে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে যে ধরণের সাবধানতার সাথে শব্দযুক্ত প্রম্পটগুলি বিভ্রান্তিকর হতে পারে। সুতরাং যদি কেউ বলেন যে কোনও নির্দিষ্ট উপাদান জ্বালানোর জন্য কতটা শক্তি প্রয়োজন যা সুরক্ষা সুরক্ষাগুলি ঘুরে দেখার এবং ক্ষতি করতে পারে এমন বিরোধী হতে পারে, বা এটি একটি শিক্ষার্থী এই উপাদানটির পদার্থবিজ্ঞান বোঝার জন্য বিজ্ঞানের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে।”
নিরাপদ পরিপূর্ণতার সাথে, জিপিটি -5 ওপেনএআই এর উপর চাপিয়ে দেওয়া সুরক্ষার সীমাবদ্ধতার মধ্যে সর্বাধিক সহায়ক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। উপরে বর্ণিত এক বিটেলের মতো জটিল পরিস্থিতিতে, মডেলটি কেবল উচ্চ-স্তরের তথ্য সরবরাহ করবে যা কারও ক্ষতি করতে ব্যবহার করা যায় না। “গড়ে, সিস্টেমটি ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপদ এবং আরও সহায়ক উভয়ই এবং আমরা মনে করি এটি আরও ভাল হবে,” বিটেল যোগ করেছেন।
অতিরিক্তভাবে, যখন এটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির কথা আসে, তখন জিপিটি -5 উদ্বেগকে পতাকাঙ্কিত করা এবং ব্যবহারকারীকে তাদের স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত এমন প্রশ্নগুলির পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও ভাল। এটি ব্যক্তির জ্ঞানের স্তর এবং ভূগোলের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দক্ষতার জন্য ধন্যবাদ আরও সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর দেবে।
অন্য সমস্ত কিছুর শীর্ষে, ওপেনএআই বলেছে যে জিপিটি -5 এখনও কোডিংয়ের জন্য এটি সেরা মডেল। এটি সম্ভবত আরও ভাল লেখক, সংস্থাটি আপনার খসড়াগুলিকে “বাধ্য, অনুরণন” অনুলিপিতে অনুবাদ করার জন্য চ্যাটবোটের প্রতিশ্রুতি দেওয়া আরও ভাল।
জিপিটি -5 এর পাশাপাশি ওপেনএআইএইজিপিটিতে কয়েকটি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করছে। শুরু করার জন্য, ব্যবহারকারীরা এখন গ্রাহকদের অর্থ প্রদানের জন্য কয়েকটি একচেটিয়া বিকল্প সহ তাদের চ্যাটগুলির জন্য একটি রঙ চয়ন করতে পারেন। ওপেনাই জিমেইল, গুগল ক্যালেন্ডার এবং গুগল পরিচিতিগুলির সাথে চ্যাটজিপিটিকে সংযুক্ত করা আরও সহজ করেছে। আপনি সংযোগগুলি সক্ষম করার পরে, চ্যাটবটটি কখন আপনার গুগল অ্যাকাউন্টগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উল্লেখ করতে হবে তা জানতে পারে; আপনি চ্যাট শুরু করার আগে আপনাকে কিছু নির্বাচন করার দরকার নেই। অন্যান্য ব্যবহারকারীদের অনুসরণ করার জন্য প্রাপ্যতা সহ ওপেনএআই পরের সপ্তাহে শুরু হওয়া গ্রাহকদের কাছে এই বৈশিষ্ট্যটি ঘুরিয়ে দেওয়া শুরু করবে।
কাস্টম ইন্সট্রাকশনস ফলকে শেষ করে, যেখানে আপনি সিস্টেমটি লিখতে পারেন যে কীভাবে চ্যাটজিপ্ট আপনার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তা টুইট করার জন্য প্রম্পটগুলি, ওপেনএআই মুষ্টিমেয় প্রাক-সেট ব্যক্তিত্বদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। চারটি বিকল্প – সিনিক, রোবট, শ্রোতা এবং এনইআরডি – গবেষণা পূর্বরূপের অংশ হিসাবে উপলব্ধ এবং যে কোনও সময় পরিবর্তন বা অক্ষম করা যায়।
সর্বশেষে তবে সর্বনিম্ন নয়, ওপেনাই তার উন্নত ভয়েস বৈশিষ্ট্যটি কোম্পানির একটি আপডেট সংস্করণ প্রকাশ করছে। ওপেনই বলেছেন যে সরঞ্জামগুলি নির্দেশাবলী বোঝার এবং মুহুর্তের সাথে এর বক্তৃতা শৈলীটি মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও ভাল। এই পরিবর্তনের অংশ হিসাবে, ওপেনাই স্ট্যান্ডার্ড ভয়েস মোড অবসর নিচ্ছে। অনুশীলনে, এর অর্থ হ’ল সংস্থাটি এখন প্রত্যেককে আরও ভাল ভয়েস অভিজ্ঞতা সরবরাহ করতে পারে যেহেতু এটি স্ট্যান্ডার্ড ভয়েস মোডে ফিরে যাওয়ার দরকার নেই, যা স্থানীয়ভাবে উন্নত ভয়েসের মতো মাল্টি-মডেল নয় এবং তাই মানুষের বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসারগুলি বোঝার ক্ষেত্রে আরও খারাপ।
আপনি যদি ভাবছেন যে এটি ওপেনাইকে কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তার দিকে যাওয়ার পথে কোথায় ছেড়ে যায় তবে আল্টম্যান বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সময় এটি বলেছিলেন। “আমি এজিআই শব্দটি ঘৃণা করি, কারণ এই মুহুর্তে প্রত্যেকে এটিকে কিছুটা আলাদা জিনিস বোঝাতে ব্যবহার করে তবে (জিপিটি -5) এমন মডেলগুলির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা সত্যই সক্ষম। “তবে এখানে বুদ্ধিমত্তার স্তর, সামর্থ্যের স্তরটি এটি একটি বিশাল উন্নতির মতো অনুভব করে। অবশ্যই, আমি যদি জিপিটি -৩ এর পাঁচ বছর আগে ফিরে যেতে পারতাম এবং আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আমাদের এখন এটি আছে, আমি খুব এজিআই-এর মতো কিছু করার উপায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভগ্নাংশের মতো হতে চাই।”