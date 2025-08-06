জিমন্যাস্ট একটি ফ্র্যাঙ্ক বিকিনিতে একটি ফটো দেখিয়েছিল: গ্রীষ্মের প্রজাতি: ক্রীড়া: লেন্টা.আরইউ

ওয়ার্ল্ড সিনেমা জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ সামিরা মোস্তফায়েভা দুই সময়ের ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্ত তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় একটি নতুন প্রকাশনা দেখিয়েছিলেন (রাশিয়ায় নিষিদ্ধ সামাজিক নেটওয়ার্ক; মেটার অন্তর্গত, একটি চরমপন্থী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে নিষিদ্ধ)।
ছবিতে, রাশিয়ান এবং আজারবাইজানী অ্যাথলিট একটি কালো খাঁটি বিকিনি এবং পানামায় পোজ দিয়েছেন। তিনি লিখেছিলেন, অবশেষে, তিনি বিশ্রামে গিয়েছিলেন। পোস্টটি দুই হাজারেরও বেশি পছন্দ সংগ্রহ করেছে।
এর আগে মোস্তফায়েভা নীচের পেটে চর্বি মোকাবেলার উপায়গুলি ডেকেছিল। অ্যাথলিট মোট ওজন হ্রাসের দিকে মনোনিবেশ করার, পুষ্টি নিরীক্ষণ এবং নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ যুক্ত করার এবং কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় ঘাটতি থেকে মুক্তি পেতে মনোনিবেশ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।
মোস্তফায়েভা সেন্ট পিটার্সবার্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং রাশিয়া এবং আজারবাইজান উভয়ের জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন। তার অ্যাকাউন্টে, ব্রোঞ্জ ২০০৯ এবং ২০১০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরষ্কার দেয়।