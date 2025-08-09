You are Here
জিমি কিমেল ভোটারদের ভয় দেখানোর জন্য কিছু উদারপন্থীকে ‘বিদ্বেষমূলক’ বলে অভিহিত করেছেন
News

জিমি কিমেল ভোটারদের ভয় দেখানোর জন্য কিছু উদারপন্থীকে ‘বিদ্বেষমূলক’ বলে অভিহিত করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

গভীর রাতে হোস্ট জিমি কিমেল স্বীকার করেছেন যে বৃহস্পতিবার “সারা সিলভারম্যান পডকাস্ট” -তে উপস্থিত হওয়ার সময় ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে দূরে মানুষকে ভয় দেখানো “বিরক্তিকর” কণ্ঠস্বর।

কৌতুক অভিনেতারা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প অফিসে ফিরে আসার পর থেকে বাম দিকে অবিরাম সংস্কৃতি বাতিল করার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তারা যারা ট্রাম্পের ভোটারদের এড়িয়ে চলেছেন তাদের সমালোচনা করেছেন যারা এখন রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করার জন্য আফসোস প্রকাশ করছেন।

২০২৪ সালের নির্বাচনে তাকে সমর্থন করার পরে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে সমালোচনা করার জন্য কীভাবে পডকাস্ট হোস্ট জো রোগানকে অনলাইনে আক্রমণ করা হয়েছে তা সিলভারম্যান তুলে ধরেছেন। তিনি এটিকে “বিদ্রূপ” বলেছিলেন যে “অন্তর্ভুক্তি” দলটি “অবিশ্বাস্যভাবে অভিজাত” ছিল।

ট্রাম্প বিরোধী কিমেল, যিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিলেন, কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব মানুষকে সরিয়ে নিয়েছেন বলে একমত হয়ে তাঁর দলকে রক্ষা করেছিলেন।

ট্রাম্প দাবি করে কিমেল, ফ্যালন স্টিফেন কলবার্ট বাতিল হওয়ার পরে ‘পরবর্তী’

জিমি কিমেল এই সপ্তাহে একটি পডকাস্ট উপস্থিতিতে ট্রাম্পের নির্বাচনের জয়ের পর থেকে বাম দিকে বাতিল সংস্কৃতি ডেকেছিলেন। (ছবি ক্রিস পিজ্জেলো/ইনভিশন/এপি, ফাইল দ্বারা)

“হ্যাঁ। তবে এটি নয়- এটি পার্টি নয় It’s এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় It’s তিনি প্রতিক্রিয়া

কিমেল আরও বলেছিলেন, “আপনি জানেন, তাদের অনেকগুলি পয়েন্ট বৈধ, তবে তাদের মধ্যে অনেকগুলি কেবল বিদ্বেষমূলকও রয়েছে, এতে তারা মানুষকে প্রতিহত করে,” কিমেল আরও বলেছিলেন। “তারা এর মতো চলে যায়, ‘ওহ, আপনি মজা করছেন না I আমি আপনার চারপাশে থাকতে চাই না।’ এবং আমি মনে করি যে যদি আপনাকে এটি একটি জিনিসে সিদ্ধ করতে হয় তবে এটি কী তা। “

মিডিয়া এবং সংস্কৃতির আরও কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

এপ্রিল মাসে, কিমেল হিউমারলেস লিবারেলকে দোষী সাব্যস্ত করে ট্রাম্পের ক্ষমতায় ওঠার জন্য কৌতুক অভিনেতাদের বাতিল করার চেষ্টা করেছিলেন।

“আমি মনে করি প্রচুর ক্ষোভ সম্পূর্ণরূপে উত্পাদিত হয়েছে, এবং এটি এর মতো, এই লোকেরা যারা রাগান্বিত তারা সত্যই রাগ করে না। আমি মনে করি যে এই উদারপন্থীরা যারা কৌতুক অভিনেতাদের আক্রমণাত্মকভাবে আক্রমণ করার এত ভাল কাজ করেছেন তারা ট্রাম্প এখনই রাষ্ট্রপতি হওয়ার কারণের একটি বড় অংশ,” তিনি বলেছিলেন।

জিমি কিমেল এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ((ছবি লিখেছেন: টড ওউইউং/এনবিসি/এনবিসিইউ ফটো ব্যাংক গেটি ইমেজের মাধ্যমে) (গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে ইউরি গ্রিপাস/অ্যাবাকা/ব্লুমবার্গ)))

“লেট শো” হোস্ট স্টিফেন কলবার্টের শো জুলাইয়ে বাতিল হওয়ার পরে, ট্রাম্প এই সপ্তাহে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে কিমেল এবং দেরী-রাতের হোস্ট জিমি ফ্যালন বাতাসে চলে যাওয়ার জন্য “নেক্সট” হবেন।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ফক্স নিউজ ‘হানা পানারেক এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

ক্রিস্টিন পার্কস ফক্স নিউজ ডিজিটালের একজন প্রতিবেদক। আরও পড়ুন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts