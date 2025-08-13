জিমি কিমেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রস্থান প্রস্তুত করে এবং ইতালীয় নাগরিকত্ব পান | সেলিব্রিটি

রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেলে এবং ইতিমধ্যে এর প্রস্তুতি শুরু করে দিলে জিমি কিমেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে পারেন। কৌতুক অভিনেতা প্রকাশ করেছেন যে তিনি ইতালীয় নাগরিকত্বের আদেশ দিয়েছিলেন, যা এই বছরের শুরুর দিকে তার পরিবারের পূর্বসূরীর দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। “আমি ইতালীয় নাগরিকত্ব পেয়েছি। যা চলছে তা যতটা খারাপ বলে মনে করা হয়েছিল ততটা খারাপ। এটি আরও খারাপ – এটি কেবল অবিশ্বাস্য,” তিনি বলেছিলেন।
কিমেল কথা বলেছেন পডকাস্ট সারা সিলভারম্যানের কাছ থেকে, যিনি থিমটি উত্থাপন করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আমার পরিচিত অনেক লোক ভাবছেন, তারা কোথায় নাগরিকত্ব পাবে?” এরপরেই হাস্যকরবাদী প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি যা আসছেন তার প্রতিরোধের একটি রূপ হিসাবে ইতালীয় নথিগুলি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উল্লেখ করে তিনি স্বীকার করেছেন, “আমি মনে করি এটি সম্ভবত তার চেয়েও খারাপ।”
তবে ইতালীয় সংবাদ সংস্থা এএনএসএ নিশ্চিত করেছে যে জিমি কিমেল পারিবারিক ইতিহাস প্রমাণ করার পরে এই বছরের গোড়ার দিকে নাগরিকত্ব অর্জন করেছিলেন।
জুনে, উপস্থাপক জিমি কিমেল লাইভ! তাকে লস অ্যাঞ্জেলেসে ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের দিনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যেখানে তিনি শ্রোতাদের বলেছিলেন যে তাঁর দাদার বাবা -মা নেপলসের উপকূলে ইশিয়া দ্বীপ থেকে এসেছিলেন এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে একটি বড় ভূমিকম্প পরিবারের কিছু অংশকে হত্যা করার সময় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিল। এভাবেই তারা আমেরিকানদের একটি লাইন শুরু করে 1883 সালে নিউইয়র্কে পৌঁছেছিল।
শুনানি অনুসারে কিমেল শ্রোতাদের বলেছিলেন, “আমি সবেমাত্র নাগরিকত্ব পেয়েছি, আমার প্রিয় দাদী এডিথকে ধন্যবাদ, যার পরিবার আভেলিনো প্রদেশের ক্যান্ডিদা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যেমন তিনি আমাকে বলতেন,” অভিভাবক।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের জিমি কিমেলের সমালোচনা অপ্রকাশিত নয়, বিশেষত এর পরে দেরী শো সিবিএসে স্টিফেন কলবার্ট থেকে – টেলিভিশন স্টেশন যা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে একমত হয়েছে। “আমি কলবার্টকে বরখাস্ত করা হয়েছিল তা আমি পছন্দ করি। তাঁর প্রতিভা তাঁর শ্রোতাদের চেয়েও ছোট ছিল। আমি শুনেছি জিমি কিমেল পরের। এটি কলবার্টের চেয়েও কম প্রতিভা রয়েছে!” মার্কিন রাষ্ট্রপতি তার নিজস্ব সামাজিক নেটওয়ার্ক, সামাজিক সত্যে লিখেছেন।
তবে কিমেল যদি এখনও ভাবছেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবেন কিনা, তবে অন্যান্য সেলিব্রিটিরা ইতিমধ্যে তা বুঝতে পেরেছেন। ট্রাম্পের উদ্বোধনের আগেও, এলে ডিগেনারেস এবং মহিলা পোর্তিয়া ডি রসি যুক্তরাজ্যে চলে এসেছিলেন, আর রোজি ও’ডনেল আয়ারল্যান্ডকে বেছে নিয়েছিলেন। পরিবর্তে, নির্বাচনের আগেও ইভা লঙ্গোরিয়া ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন এবং এখন মেক্সিকো এবং স্পেনের মধ্যে দিনগুলি ভাগ করেছেন, যেখানে তার উত্স রয়েছে। “বেশিরভাগ আমেরিকান এত ভাগ্যবান নয়। তারা এই ডাইস্টোপিয়ান দেশে আটকা পড়বে,” তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।