জিম্মিদের জন্য জাতীয় ধর্মঘট হিসাবে ইস্রায়েল জুড়ে প্রত্যাশিত বড় বিক্ষোভ চলছে

রবিবার সকালে দেশব্যাপী একটি সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়েছিল, কারণ জিম্মিদের পরিবার গাজা শহরকে বিজয়ী করার প্রচারের মাধ্যমে গাজায় যুদ্ধের সম্প্রসারণের সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিল, তাদের প্রিয়জনদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কোনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরিবর্তে।
অক্টোবর কাউন্সিল কর্তৃক এই ধর্মঘটটি আয়োজন করা হয়েছিল, যা জিম্মিদের পরিবারের কয়েকজন সদস্য বা শোকাহত আত্মীয়দের মধ্যে কয়েকজনকে প্রতিনিধিত্ব করে যে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা দক্ষিণ ইস্রায়েলে হামাস-নেতৃত্বাধীন গণহত্যার সাথে October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে জিম্মি এবং নিখোঁজ ফ্যামিলি ফোরামে প্রবাহিত হয়েছিল।
ফোরাম শনিবার রাতে বলেছিল যে এটি প্রায় এক মিলিয়ন লোককে সারা দিন তেল আভিভের জিম্মি স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ইস্রায়েল জুড়ে কয়েক হাজার অন্যান্য সাইটে কয়েক হাজার কর্মকাণ্ডে যোগদানের জন্য প্রস্তুত ছিল।
এই পদক্ষেপটি সকাল: 29: ২৯ -এ শুরু হয়েছিল – হামাস আক্রমণটি October ই অক্টোবর, ২০২৩ -এ দিনের সঠিক সময়টি শুরু হয়েছিল – সারা দেশে জংশন এবং চৌরাস্তাগুলিতে একাধিক প্রতিবাদ নিয়ে।
জিম্মি এবং নিখোঁজ ফ্যামিলি ফোরাম জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা হলুদ ফিতা হস্তান্তর করে চৌরাস্তাগুলিতে দাঁড়িয়ে থাকবে, জিম্মিদের প্রতিনিধিত্ব করে এমন প্রতীক, পথচারীদের কাছে,
ফোরামটি ভোরের বিক্ষোভের পরিকল্পনা করা হয়েছিল এমন জায়গাগুলি হাইলাইট করে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে।
দিনের মূল ঘটনাগুলি সকাল at টায় শুরু হয়েছিল, যখন অক্টোবর কাউন্সিল কিরিয়া সামরিক সদর দফতর থেকে রাস্তা জুড়ে তেল আবিবের সরোনা মার্কেট থেকে সংবাদমাধ্যমে একটি বিবৃতি দেবে।
তারপরে, সকাল 9 টায়, একটি বিশেষ ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী জিম্মি স্কয়ারে জনসাধারণের জন্য সারা দিন দেখার জন্য খোলা হবে, সন্ধ্যা 6 টা অবধি
জিম্মি স্কয়ারের মূল পর্যায়ে জিম্মিদের আত্মীয়দের সকাল ১০ টা, দুপুর ১২ টা, দুপুর ২ টা এবং বিকেল চারটায় বক্তৃতাও উপস্থিত থাকবে, ফোরাম জানিয়েছে।
নির্দিষ্ট শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী সংহতি মার্চগুলি সারা দিন তেল আবিবে অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে একটি ডাক্তারদের মার্চ সকাল 9 টায়, এবং একজন শিক্ষার্থীদের মার্চ 5 টায় মার্চ সহ অনুষ্ঠিত হবে
শিক্ষার্থীদের মার্চের পরে সিনিয়র শিক্ষাবিদদের প্রেসকে একটি বিবৃতি দেওয়া হবে।
এই ধর্মঘটে অংশ নেওয়া বিভিন্ন ব্যবসা এবং সংস্থাগুলি জিম্মি স্কয়ারে ভিজিলসে প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবে, এক ঘণ্টার ভিত্তিতে ঘোরানো হবে, ফোরাম জানিয়েছে।
তারপরে সন্ধ্যা at টায়, বিক্ষোভকারীরা তেল আভিভ – স্যাভিডর সেন্টার রেলওয়ে স্টেশন থেকে জিম্মিদের পরিবার নিয়ে যাত্রা করার আগে জিম্মি স্কয়ারে একটি প্রার্থনা পরিষেবা অনুষ্ঠিত হবে
সন্ধ্যা সমাবেশের জন্য তেল আভিভে একত্রিত হওয়ার জন্য বিকেল চারটায় ইস্রায়েল জুড়ে গাড়িগুলির কনভয়গুলি যাত্রা করবে।
উত্তর ইস্রায়েলের পশ্চিম গ্যালিলিতে একটি প্রতিবাদ কাফেলা এবং ইস্রায়েলের দক্ষিণে সমস্ত পথ ইলাতের মল হায়াম শপিংমলের বাইরে একটি প্রতিবাদ সহ তেল আবিবের বাইরের অঞ্চলগুলির জন্যও বেশ কয়েকটি ঘটনা ও বিক্ষোভের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
কিছু স্থানীয় কাউন্সিল হাইফা পৌরসভা সহ জিম্মিদের পরিবারের সাথে সংহতি হিসাবে তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, যা জিম্মিদের পরিবারগুলির সাথে, সকাল দশটায় একটি সমাবেশ করবে
এদিকে, গাজা সীমান্তের নিকটবর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল যা হামাসের মারাত্মক আক্রমণকে ঘিরে রেখেছিল।
ট্র্যাক্টরদের বেশ কয়েকটি কনভয়গুলি ২৩২ রুটে তাদের পথ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে, দক্ষিণী রোড-পরিণত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে October ই অক্টোবর, হামাস সন্ত্রাসীরা আক্রমণটি পালানোর চেষ্টা করে বেসামরিক লোকদের গুলি করে হত্যা করেছিল।
স্থানীয় শা’র হানেগেভ এবং এশকোল আঞ্চলিক কাউন্সিলগুলি রবিবার সমস্ত ধর্মঘটে থাকবে এবং সীমান্তের শহর ও অফকিমের সীমান্তের দলগুলিও তাদের নিজস্ব বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত করবে।
এই ধর্মঘটের দিকে যাওয়ার দিনগুলিতে শত শত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি ঘোষণা করেছে যে তারা এই ধর্মঘটে যোগ দেবে বা কর্মীদের ইচ্ছা থাকলে তারা যোগদানের অনুমতি দেবে।
যদিও ইস্রায়েলের প্রধান শ্রম ইউনিয়ন হিস্টাড্রুত ঘোষণা করেছে যে এটি ধর্মঘটে যোগ দেবে না, তবুও এটি বলেছে যে এটি তবুও রবিবার প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করা শ্রমিকদের সমর্থন করবে।
শ্রমিক ইউনিয়নের অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের পরে হিস্টাড্রুতের চেয়ার আরনন বার-ডেভিড, ব্যবসায় খাতের সিনিয়র প্রতিনিধি এবং জিম্মিদের পরিবারের প্রতিনিধিদের ধর্মঘটের আয়োজনের মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছিল।
তিনি পরিবারগুলিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে শক্তিশালী ইউনিয়নের জড়িত থাকার ফলে জিম্মিদের রাজনীতিতে ফিরে আসার আশেপাশে জনসাধারণের বক্তৃতাটি সরিয়ে দেওয়া হবে।
বার-ডেভিড বলেছিলেন, “যদি আমি জানতাম যে ধর্মঘট-কেবল এক দিনের জন্য নয়, দীর্ঘকাল-বিষয়টি শেষ করবে, যুদ্ধ বন্ধ করে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনবে, আমি পুরো শক্তি দিয়ে এটির জন্য যাব,” বার-ডেভিড বলেছিলেন। “দুর্ভাগ্যক্রমে, এবং যদিও আমার হৃদয় ক্রোধে ফেটে যাচ্ছে, তবে এর কোনও ব্যবহারিক ফলাফল নেই।”
ইউনিয়ন এবং সংস্থাগুলি যারা এই ধর্মঘটকে সমর্থন করার পরিকল্পনা বা কর্মচারীদের সমর্থন করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে যারা তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ফোরাম, ইস্রায়েল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারী ইউনিয়ন এবং ইস্রায়েল বার অ্যাসোসিয়েশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
দেশটির বৃহত্তম প্রযুক্তিগত সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী একটি সরকার বিরোধী প্রতিবাদ গোষ্ঠী, সম্মিলিতভাবে কয়েক হাজার শ্রমিক নিয়োগ করে, গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছিল যে এটি ধর্মঘটে যোগ দেবে। প্রযুক্তি সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে উইক্স, ফাইভার, মেটা, পেঁপে গ্লোবাল, হানিবুক, প্রাকৃতিক বুদ্ধি এবং ফায়ার ব্লকস। এই গোষ্ঠীতে কিউম্রা ক্যাপিটাল, পিটঙ্গো, বিঘ্নিত এবং এনএফএক্সের মতো উদ্যোগের মূলধন তহবিলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
গাজা স্ট্রিপের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি ৫০ জিম্মি করে চলেছে, যার মধ্যে ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর হামাস আক্রমণে অপহরণ করা ২৫১ জনের মধ্যে ৪৯ টি সহ গাজায় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে আইডিএফ দ্বারা কমপক্ষে 28 টি নিশ্চিত মৃতদের মৃতদেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা বলেছেন, বিশটি জীবিত বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে, এবং আরও দু’জনের সুস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। হামাস ২০১৪ সালে গাজায় নিহত একজন আইডিএফ সৈনিকের মরদেহও ধরে রেখেছে।
হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে এই স্ট্রিপের 60০,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে বা এখন পর্যন্ত লড়াইয়ে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও টোলটি যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না।
শ্যারন রোবেল এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।