জিম্মিদের মুক্তি চাইতে গাজার উপকূলে একজন ইস্রায়েলি ফ্লোটিলা
ইস্রায়েলি জিম্মিদের পরিবারগুলি হামাসের কাছ থেকে বন্দীদের ধরে রাখা “তাদের প্রিয়জনদের যতটা সম্ভব নিকটবর্তী হতে” গাজা উপকূলে নির্দেশিত বেশ কয়েকটি নৌকায় উঠে উঠেছে, এএফপি -র একটি নৌকায় একটি ক্যামেরাম্যান জানিয়েছে।

“মায়দ্দে! মায়দ্দ! মায়দ্দ! জিম্মিদের বাঁচাতে আমাদের সমস্ত আন্তর্জাতিক সহায়তা দরকার”, গৌদা কোহেন চিৎকার করে বলেছিলেন, জিম্মির পিতা এবং এই গোষ্ঠীর সদস্য, যিনি গাজা স্ট্রিসিয়ার উত্তর সীমান্তে আশ্কেলনের ইস্রায়েলি বন্দর থেকে তিনটি নৌকা নিয়ে শুরু করেছিলেন, তিনি বেশ কয়েকটি অন্যান্য নৌকো দ্বারা সমুদ্রে পৌঁছেছিলেন।

জিম্মিদের আত্মীয় -স্বজন, বিশেরও বেশি লোক নৌকাগুলিতে উঠে গেছে যেগুলি হলুদ পতাকা দোলা দিয়েছিল, এই প্রতীকী কর্মের রঙ, যা একই সকালে বন্দীদের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে শেষ হবে। জিম্মিদের পরিবারের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কোহেন ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু তাদের বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট না করার অভিযোগ করেছেন।

“নেতানিয়াহু সরকার তাদের হত্যা করার মতো কাজ করছে, গাজার পুরো স্ট্রিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর চেষ্টা করছে, জিম্মিদের বিপন্ন করে,” তিনি ইংরাজীতে একটি মেগাফোনে বলেছিলেন।

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে সামরিক অভিযানের ধারাবাহিকতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগস্টের শেষের দিকে সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের একটি বৈঠকের সভাপতিত্ব করা উচিত। “সময় শেষ হতে চলেছে, আমাদের প্রিয়জনরা আর অপেক্ষা করতে পারে না Or

হামাস এবং তার মিত্রদের দ্বারা ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর অপহরণ করা ২৫১ জনের মধ্যে ৪৯ জন গাজায় জিম্মি রয়ে গেছে, সেখানকার সাত -সেবিনকে ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী দ্বারা মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছিল।



