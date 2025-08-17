You are Here
জিম্মি পরিবার গাজা যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রতিবাদ করায় জাতীয় ধর্মঘট ইস্রায়েল জুড়ে শুরু হয়
জিম্মি পরিবার গাজা যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রতিবাদ করায় জাতীয় ধর্মঘট ইস্রায়েল জুড়ে শুরু হয়

জিম্মি পরিবারগুলি সরকারের যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে দেশব্যাপী ধর্মঘট শুরু করে

ভোর: 29: ২৯ টায় দেশব্যাপী একটি সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়েছিল, কারণ জিম্মিদের পরিবার গাজা শহরকে বিজয়ী করার প্রচারের মাধ্যমে গাজায় যুদ্ধের সম্প্রসারণের সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিল, তাদের প্রিয়জনকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কোনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরিবর্তে।

জিম্মি এবং নিখোঁজ ফ্যামিলি ফোরাম গত রাতে বলেছিল যে এটি প্রায় এক মিলিয়ন লোককে সারা দিন তেল আভিভের জিম্মি স্কয়ারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ইস্রায়েল জুড়ে কয়েক হাজার অন্যান্য সাইটে কয়েক হাজার কর্মকাণ্ডে যোগদানের জন্য প্রস্তুত ছিল।

বিক্ষোভের দিনটি সরিয়ে দেওয়ার জন্য, নেতাকর্মীরা দেশের উপরে এবং নীচে চৌরাস্তাতে নিজেকে অবস্থান নিয়েছে এবং পথচারীদের কাছে হলুদ ফিতা হস্তান্তর করবে।

দিনের মূল ঘটনাগুলি সকাল at টায় চলবে, যখন অক্টোবর কাউন্সিল কিরিয়া সামরিক সদর দফতর থেকে রাস্তা জুড়ে তেল আবিবের সরোনা মার্কেট থেকে সংবাদমাধ্যমে একটি বিবৃতি দেবে।

তারপরে, সকাল 9 টায়, একটি বিশেষ ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী জিম্মি স্কয়ারে জনসাধারণের জন্য সারা দিন দেখার জন্য খোলা হবে, সন্ধ্যা 6 টা অবধি

জিম্মি স্কয়ারের মূল মঞ্চে সকাল দশটায়, 12 টা, দুপুর ২ টা, এবং বিকেল চারটায় জিম্মিদের আত্মীয়দের বক্তৃতাও প্রদর্শিত হবে

দিনের ঘটনাগুলি রাত ৮ টায় কিরিয়া সামরিক সদর দফতরের বাইরে একটি গণ -সমাবেশে শেষ হবে



