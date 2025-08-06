You are Here
জিম্মি পরিবার, বিরোধী ডিক্রি গাজাকে বন্দীদের ঝুঁকি হিসাবে দখল করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে
News

জিম্মি পরিবার, বিরোধী ডিক্রি গাজাকে বন্দীদের ঝুঁকি হিসাবে দখল করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে

মঙ্গলবার জিম্মি পরিবার ও বিরোধী আইন প্রণেতারা পুরো গাজা উপত্যকা দখল করার সরকারের রিপোর্টের পরিকল্পনাটি অস্বীকার করেছেন, এমনকি হামাস সন্ত্রাস গোষ্ঠীর দ্বারা এখনও বিপন্ন জিম্মিদের ঝুঁকিতেও রয়েছে।

বিরোধী দলীয় নেতা ইয়ার লাপিড তীব্র কথা বলার বিবৃতিতে বলেছেন, “মন্ত্রিপরিষদ ও সরকার যে দিকনির্দেশনা যাচ্ছে সেদিকে সমস্ত জিম্মি মারা যাচ্ছে – ক্ষুধা, মারধর ও নির্যাতন – বা আইডিএফ অভিযানের সময় হত্যা করা হবে।”

“বিনিময়ে, আমরা দুই মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদের শাসন করব – তাদের বিদ্যুৎ ও জলের জন্য অর্থ প্রদান করব, তাদের ইস্রায়েলি করদাতাদের অর্থ দিয়ে স্কুল এবং হাসপাতাল তৈরি করব,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আপনি সংযুক্ত – আপনি অর্থ প্রদান করেন। এই মুহুর্ত থেকে, সবকিছু আমাদের উপর রয়েছে।”

“রিজার্ভিস্টরা খসড়া ডজিংয়ের দাম প্রদান অব্যাহত রাখবে,” লাপিড বলেছিলেন। “করদাতারা সংযুক্তির মূল্য প্রদান করবেন।” অধিকন্তু, তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় পদক্ষেপ ইস্রায়েলকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করবে এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্নির্মাণের জন্য আঞ্চলিক সহায়তার কোনও আশা মুছে ফেলবে।

ডেমোক্র্যাটস নেতা ইয়ার গোলান, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে বলেছিলেন: “প্রিয় বাবা -মা – আপনার বাচ্চাদের দিকে তাকান। যদি বিরক্ত হয় তবে স্মোট্রিচ এবং বেন গিভিরের মেসিয়ানিক দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা হয়, আপনার বাচ্চারাও প্রথম গ্রেডে প্রবেশকারী, গাজায় চিরতরে যুদ্ধে পড়বে।”

প্রাক্তন জেনারেল আরও অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ এবং জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রী ইটামার বেন গিভিরকে আরও একাকী করে বলেছিলেন, দু’জন সুদূর ডানদিক কর্মকর্তা “জিম্মিদের ফিরিয়ে দিতে চাননি।”

ডেমোক্র্যাটস পার্টির নেতা ইয়ার গোলান 4 আগস্ট, 2025 -এ জেরুজালেমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বাইরে একটি সমাবেশে অংশ নিয়েছেন। (যোনটান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)

গোলান বলেছিলেন, “স্মোট্রিচ এবং বেন গীর সর্বদা গাজায় পেশা, বন্দোবস্ত এবং একটি সামরিক সরকার চেয়েছিলেন; তাদের ধর্মান্ধ দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে তারা জিম্মিদের ত্যাগ করবে, তারা সৈন্যদের ত্যাগ করবে,” গোলান বলেছিলেন।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে “যে কেউ তাদের মোট মেসিয়ানিক উন্মাদনার বিরোধিতা করে তা অবিলম্বে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে আঁকা হবে – ঠিক যেমন তারা এখন আইডিএফ চিফ অফ স্টাফ (আইয়াল) জমিরকে করছেন, যিনি এক মুহুর্ত আগে তারা উদযাপন করছিলেন।”

আইডিএফ চিফ পুরো গাজা স্ট্রিপটি দখল করার বিরোধিতা করার জন্য ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে।

জিম্মির মা: পরিকল্পনা অনুমোদিত হলে আইডিএফ চিফের পদত্যাগ করা উচিত

আনাত অ্যাংরেস্ট, যার পুত্র মাতান অ্যাঞ্জেস্ট গাজায় বন্দী হয়েছিলেন, চ্যানেল 12 কে বলেছিলেন যে জিম্মিদের পরিবারগুলি জামিরের সংস্পর্শে রয়েছে এবং তিনি জানেন যে তিনি এমন কোনও পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন যা জিম্মিদের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলবে।

অ্যাংরেস্ট নেটওয়ার্ককে বলেছেন, “যদি সরকার জিম্মিদের অনুষ্ঠিত অঞ্চলে যুদ্ধকে প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে আমি আশা করি যে জমির তার অবস্থান থেকে পদত্যাগ করবেন এবং স্পষ্টভাবে বলবেন – আমি জিম্মিদের বিপন্ন করব না,” অ্যাংরেস্ট নেটওয়ার্ককে বলেছেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর ছেলে মাতান একজন সৈনিক, যার জন্য জামির দায়বদ্ধ, তিনি বলেছিলেন, “আমি বিশ্বাস করি না যে তাঁর কমান্ডার হিসাবে (জমির) সৈন্যদের পাঠাতেন, মাঠে একজন আহত (সৈনিক) উদ্ধার করার জন্য নয়, বরং তাকে বিপন্ন ও হত্যা করার জন্য।”

তবুও অ্যাংরেস্ট বলেছিলেন যে তিনি আশঙ্কা করছেন যে সরকার বিতর্কিত পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবে, উল্লেখ করে যে, “তারা কিছু সময় আগে একটি চুক্তি সমর্থনকারী সমস্ত সুরক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতিস্থাপন করেছে,” সরকারের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্ট, প্রাক্তন শিন বেটের প্রধান রোনেন বার এবং প্রাক্তন আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ হার্জি হ্যালেভিকে বহিষ্কার করার কথা উল্লেখ করে।

আনাত অ্যাংরেস্ট, গাজায় জিম্মি হওয়া তার ছেলে মাতানের একটি ছবি ধরে, জেরুজালেমের নেসেটের এম কে সিমচা রথম্যানকে ৪ আগস্ট, ২০২৫ সালে চিৎকার করে বলে। (যোনাটান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)

তিনি বলেন, “আমি যে সৈন্যদের সাথে লড়াই করছি তাদের কাছ থেকেও শুনছি যে তারা এই ধারণাটি পেয়েছে যে এই পরিকল্পনাটি টিয়ার-ডাউন-ও-রেবিল্ড করার, তারা কিছুটা হলেও, তারা অন্য একটি বিল্ডিং এবং অন্য একটি বিল্ডিং ছুঁড়ে মারছে এবং নতুন বন্দোবস্তের কল্পনা উপলব্ধি করার জন্য স্থলটি প্রস্তুত করছে,” তিনি বলেছিলেন।

গাল গিলবোয়া-দালাল, যার ভাই গাই গিলবোয়া-ডালাল গাজায় বন্দী হয়ে পড়েছে, চ্যানেল 12 কে বলেছেন, “আমরা নিজেরাই অনুমতি দিতে পারি না” যেখানে তারা রাখা হয়েছে সেখানে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে জিম্মিদের বিপন্ন করার জন্য, আমাদের তাদের বেঁচে থাকতে হবে, যারা এখনও অবধি বেঁচে থাকতে পেরেছেন। “

“একই সাথে, আমি বসে বসে হামাসকে তাদের সামনে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে বিশ্বাস করি না,” তিনি বলেছিলেন। “এটি হবে না। সামরিক চাপ ছাড়া তারা ফিরে আসবে না। আমি আশা করি আমরা কী করছি তা আমরা জানি।”

এদিকে, বেশিরভাগ নীরব, সাদা পরিহিত কর্মী গোষ্ঠী শিফট ১০১-এর নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সদর দফতরের বাইরে তেল আবিবের কাপলান স্ট্রিটে বসার জন্য শত শত লোক মঙ্গলবার জড়ো হয়েছিল।

জিম্মি নিম্রোদ কোহেন এবং ম্যাকবিবিট মিরের মা ভিকি কোহেনের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদকারীরা জিভ এবং গালি বার্মানের জিম্মিদের খালা এবং অন্যদের সাথে ডিজেনগফ স্কয়ার থেকে কাপলান স্ট্রিটে যাত্রা করেছিলেন।

“এই সরকার আমাদের সমস্ত মূল্যবোধকে নষ্ট করছে,” কোহেন বলেছিলেন। তিনি ১৯৮6 সালে লেবাননে বন্দী বিমান বাহিনীর নেভিগেটরকে উল্লেখ করে এবং কখনও প্রকাশ করেননি, তিনি যোগ করেছেন, “আমরা গাজা বিজয়ী হওয়ার বিষয়ে কথা শুনছি, এটি আমাদের জিম্মিদের মৃত্যুদণ্ড হবে, এটি তাদের রন আরাদে পরিণত করবে।” “আমরা এটি ঘটতে দিতে পারি না, এবং সে কারণেই আমরা এখানে লড়াই চালিয়ে যেতে, ‘যথেষ্ট, থামুন’ বলতে এখানে এসেছি।”

ভিকি কোহেন, জিম্মি নিম্রোদ কোহেনের মা, কিরিয়া আইডিএফ সামরিক সদর দফতরের সামনে বসে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলছেন, ৫ আগস্ট, ২০২৫।

কোহেন নেতানিয়াহুকে বলেছিলেন যে তার প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, জনগণের কথা শোনার এবং যুদ্ধ বন্ধ করার এবং সমস্ত জিম্মি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সময় এসেছে যাতে ইস্রায়েলি সমাজ নিজেকে পুনর্নির্মাণ করতে এবং তার মৃতদেহকে কবর দেওয়া শুরু করতে পারে।

জিম্মি অ্যালন ওহেলের মা ইডিট ওহেল বলেছিলেন যে তিনি তার ছেলেকে প্রচুর পরিমাণে মিস করেন তা বাদ দিয়ে তাঁর খুব বেশি কিছু বলার নেই।

ওহেল বলেছিলেন, “আমি তাকে খুব মিস করি যে কখনও কখনও আমি ভুলে যাই যে এটি অ্যালনের মা হওয়া কেমন হবে,” ওহেল বলেছিলেন। “কথা বলা শক্ত, এটি দাঁড়ানো শক্ত, এটি হাঁটা শক্ত।

বিক্ষোভের শেষে, বিক্ষোভকারীরা আরিয়েল বিবাসের ষষ্ঠ জন্মদিন কী হত তা চিহ্নিত করার জন্য একটি গান গেয়েছিলেন, ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর তার মা ও ছোট ভাইয়ের সাথে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বন্দী অবস্থায় হত্যা করেছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে তাঁর দেহ দাফনের জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

২০২৫ সালের ৫ আগস্ট জিম্মিদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও গাজা দখলের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তারা দেখানোর সাথে সাথে বিক্ষোভকারীরা তেল আবিবের আইলন হাইওয়ে অবরুদ্ধ করে।

কয়েক ডজন বিক্ষোভকারীও তেল আভিভের আইয়ালন হাইওয়েতে সংক্ষিপ্তভাবে ট্র্যাফিক অবরুদ্ধ করেছিলেন।

হামাস বলেছিলেন যে তারা যদি জিম্মিদের কাছে থাকে তবে আইডিএফ সেনাবাহিনী সনাক্ত করতে সক্ষম

চ্যানেল 12 এ মঙ্গলবার আরও জানিয়েছে যে ফ্রিড জিম্মিরা সুরক্ষা কর্মকর্তাদের সতর্ক করেছে, পাশাপাশি গাজায় এখনও বন্দীদের পরিবারও রয়েছে যে হামাসের প্রযুক্তিগত উপায় রয়েছে – যেমন সেন্সরযুক্ত ক্যামেরা বা বোমা বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত – এটি আইডিএফ বাহিনী সনাক্ত করতে।

ইস্রায়েলি সৈন্যরা কাছাকাছি থাকাকালীন হামাস হত্যার বন্দীদের হত্যার নজির রয়েছে: গত গ্রীষ্মে, হামাস অপহরণকারীরা দক্ষিণ শহর রাফাহের অধীনে একটি সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ছয় জিম্মিকে হত্যা করেছিল, যেমন আইডিএফটি এই অঞ্চলে পরিচালিত হয়েছিল। কয়েক দিন পরে, জিম্মিদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ছয়টি অবিচ্ছিন্ন ফটোগুলির এই সংমিশ্রণটি শীর্ষ বাম দিক থেকে জিম্মি দেখায়, হার্শ গোল্ডবার্গ-পলিন, ওরি ড্যানিনো, ইডেন ইয়ারুশালমি; নীচে থেকে, আলমোগ সারুসি, আলেকজান্ডার লোবানভ এবং কারমেল গ্যাট। 2024 সালের আগস্টে গাজায় তাদের হামাস অপহরণকারীদের দ্বারা তাদের হত্যা করা হয়েছিল। (এপি মাধ্যমে জিম্মি ফ্যামিলি ফোরাম)

গাজার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে, যখন হাজার হাজার হামাস নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী ইস্রায়েল আক্রমণ করেছিল, প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করে নিয়েছিল।

বিশ জিম্মি এখনও বন্দীদশায় বেঁচে আছে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে, অন্যদিকে আটাশটি মারা গেছে বলে নিশ্চিত হয়েছে, এবং ইস্রায়েল আরও দু’জন সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে 2014 সালে নিহত একজন সৈনিকের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হামাস ৩০ টি জিম্মি-২০ ইস্রায়েলি বেসামরিক, পাঁচ সৈন্য এবং পাঁচ থাই নাগরিক-এবং জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হওয়ার সময় আটজনকে হত্যা করা ইস্রায়েলি বন্দীদের মৃতদেহ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের “অঙ্গভঙ্গি” হিসাবে একটি দ্বৈত আমেরিকান-ইস্রায়েলি নাগরিককে মুক্তি দিয়েছে। সন্ত্রাস গোষ্ঠীও ২০২৩ সালের নভেম্বরের শেষদিকে এক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের সময় ১০৫ জন বেসামরিক মানুষকে মুক্তি দেয় এবং যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহগুলিতে এর আগে চারটি জিম্মি মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

বিনিময়ে ইস্রায়েল যুদ্ধের সময় আটককৃত প্রায় ২ হাজার জেল ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী, সুরক্ষা বন্দী এবং গাজান সন্ত্রাসী সন্দেহভাজনদের মুক্তি দিয়েছে।

জীবিত সৈন্যদের বন্দীদশায় আটজন জিম্মিকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং 49 জনের মৃতদেহগুলিও উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে তারা তাদের অপহরণকারীদের এড়ানোর চেষ্টা করার সময় ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর দ্বারা ভুল করে হত্যা করা হয়েছে এবং 2014 সালে নিহত একজন সৈনিকের মৃতদেহ সহ।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts