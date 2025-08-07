জিম বনাম এনজেড ড্রিম 11 পূর্বাভাস আজ ম্যাচ দ্বিতীয় টেস্ট জিম্বাবুয়ে বনাম নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজ 2025

ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি একাদশ টিপস এবং জিম্বাবুয়ে বনাম নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজ 2025 এর জিম বনাম এনজেডের মধ্যে বুলাওয়েতে খেলতে হবে 2 য় পরীক্ষার জন্য গাইড।
নিউজিল্যান্ড জিম্বাবুয়েকে প্রথম টেস্টে দু’জন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে নিয়ে যায়। এখন, তারা সিরিজটি গুটিয়ে রাখতে এবং একটি পরিষ্কার সুইপ নিবন্ধন করতে চাইবে।
দ্বিতীয় টেস্টটি বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবে August আগস্ট থেকে খেলা হবে। টম ল্যাথামও এই পরীক্ষাটিও মিস করতে পারে এবং মিচেল সান্টনার দলকে নেতৃত্ব দিতে থাকবেন।
নিউজিল্যান্ড তাদের শিবিরে বেশ কয়েকজন আহত হয়ে কাঁপছে। উইলিয়াম ও’রউর্ক এবং নাথন স্মিথ দ্বিতীয় টেস্টের বাইরে রয়েছেন। তবে, তাদের কিছু সত্যিই ভাল ব্যাকআপ খেলোয়াড় রয়েছে এবং তারা এই গেমটি জিততে প্রিয় হবে।
জিম বনাম এনজেড: ম্যাচের বিশদ
ম্যাচ: জিম্বাবুয়ে (জিম) বনাম নিউজিল্যান্ড (এনজেড), ২ য় পরীক্ষা, জিম্বাবুয়ে বনাম নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজ 2025
ম্যাচের তারিখ: আগস্ট 7-11, 2025 (বৃহস্পতিবার-সোমবার)
সময়: 1:30 অপরাহ্ন (ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড সময়) / 08:00 এএম জিএমটি / 10:00 এএম স্থানীয়
ভেন্যু: কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়েও
জিম বনাম এনজেড: মাথা থেকে মাথা: জিম (0)-এনজেড (12)
টেস্ট ক্রিকেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ জয়টি ছিল সর্বশেষ জয়। জিম্বাবুয়ে এখনও উভয় পক্ষের মধ্যে 18 টি ম্যাচে একক খেলা জিততে পারেনি। ছয়টি খেলা আঁকা হয়েছে।
জিম বনাম এনজেড: আবহাওয়ার প্রতিবেদন
বুলাওয়ের আসন্ন সপ্তাহে আবহাওয়া রৌদ্র ও আর্দ্র হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তাপমাত্রা 21 থেকে 23 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে হতে পারে, গড় আর্দ্রতা 30-40%এর কাছাকাছি।
জিম বনাম এনজেড: পিচ রিপোর্ট
কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবটি যে স্লাগিশ পিচ অফার করে তার কারণে ব্যাট করা সহজ পৃষ্ঠ নয়। এটিতে কম বাউন্স রয়েছে, যা গেমটি চলার সাথে সাথে অসম হয়ে ওঠে। প্রথম দু’দিন ব্যাটিংয়ের জন্য ভাল হবে এবং খেলাটি চলার সাথে সাথে এটি কঠিন হয়ে উঠবে।
জিম বনাম এনজেড: পূর্বাভাস জিস:
জিম্বাবুয়ে: বেন কুরান, ব্রায়ান বেনেট, বীজ ওয়েলচ, শান উইলামস, ক্রিগ ইরভাইন (সি), সিনজা রাজা, ভিনার, সিন্ডান চিজা, ব্রাসিং, ফ্যাম্বানিতে আশীর্বাদ, ওয়ালিংটন গর্ভ
নিউজিল্যান্ড: ডিভন কনওয়ে, উইল ইয়ং, রচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেল, হেনরি নিকোলস, টম ব্লুন্ডেল (ডব্লিউকে), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মিচেল স্যান্টনার (সি), ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডফি, জ্যাক ফৌলি, জাক ফৌলকসেস
প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 1 জিম বনাম এনজেড ড্রিম 11:
উইকেট-রক্ষক: ডিভন কনওয়ে
ব্যাটার: ক্রেগ ইরভাইন, শান উইলিয়ামস, ড্যারিল মিচেল, উইল ইয়ং, ব্রায়ান বেনেট
অলরাউন্ডাররা: সিকান্দার রাজা, মিচেল স্যান্টনার, রচিন রবীন্দ্র
বোলার: জ্যাকব ডফি, ম্যাট হেনরি
ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: ম্যাট হেনরি || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: ক্রেগ ইরভাইন
ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: রচিন রবীন্দ্র || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: ড্যারিল মিচেল
প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 2 জিম বনাম এনজেড ড্রিম 11:
উইকেট-রক্ষক: ডিভন কনওয়ে
ব্যাটার: ক্রেগ ইরভাইন, শান উইলিয়ামস, ড্যারিল মিচেল, উইল ইয়ং, ব্রায়ান বেনেট
অলরাউন্ডাররা: সিকান্দার রাজা, মিচেল স্যান্টনার, রচিন রবীন্দ্র
বোলার: জ্যাকব ডফি, ম্যাট হেনরি
ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: ডিভন কনওয়ে || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: মিচেল স্যান্টনার
ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: শান উইলিয়ামস || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: সিকান্দার রাজা
জিম বনাম এনজেড: ড্রিম 11 পূর্বাভাস – কে জিতবে?
জিম্বাবুয়ে প্রথম পরীক্ষায় যেভাবে লড়াই করেছিলেন, তাদের পক্ষে দ্বিতীয় খেলায় ফিরে আসা কঠিন হবে। অতএব, আমরা দ্বিতীয় পরীক্ষায়ও জিততে নিউজিল্যান্ডকে ফিরিয়ে দিই।
প্রথম জিম বনাম এনজেড টেস্ট কে জিতেছে?
প্রথম জিম বনাম এনজেড পরীক্ষা নিউজিল্যান্ডের অন্তর্গত।
জিম্বাবুয়ে এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি কখন হবে?
জিম্বাবুয়ে এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি 2025 সালের 7 আগস্ট থেকে শুরু হবে।
জিম্বাবুয়ে এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি কোথায় হবে?
জিম্বাবুয়ে এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে
