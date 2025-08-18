জিম হারবাহ তার এনসিএএ শৃঙ্খলে একটি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন

মিশিগানের সাইন-স্টিলিং স্কিমে তাঁর অভিযোগের বিষয়ে জিম হারবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে এনসিএএ দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছেন, তবে লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জার্স কোচ এ সম্পর্কে কথা বলার জন্য আর কোনও সময় ব্যয় করতে চান না।
এনসিএএ শুক্রবার ঘোষণা লঙ্ঘন প্যানেল সম্পর্কিত একটি বিভাগ আই কমিটি মিশিগানে একটি অবৈধ স্কাউটিং স্কিমের “অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ” খুঁজে পেয়েছিল যা কনর স্ট্যালিয়ন দ্বারা অর্কেস্ট্রেটেড ছিল। ওয়ালভারাইনদের প্রধান কোচ শেরোন মুরের জন্য তিন-গেম সাসপেনশন সহ বেশ কয়েকটি জরিমানা হস্তান্তর করা হয়েছে।
হারবাকে 10 বছরের শো-কারণ আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এনসিএএ আরও বলেছে যে যদি তিনি কখনও কলেজে কোচিংয়ে ফিরে আসেন তবে হারবাকে এক বছরের সাসপেনশন দিতে হবে।
শনিবার রাতে চার্জার্সের ২৩-২২ হারের পরে ক্যালিফোর্নিয়ার ইনগলউডের সোফি স্টেডিয়ামে লস অ্যাঞ্জেলেস র্যামসের বিপক্ষে তাদের পূর্বসূরী খেলায় হারবাকে তাঁর এবং মিশিগানের বিরুদ্ধে সর্বশেষ জরিমানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তাঁর খুব স্পষ্ট তিন-শব্দের বার্তা ছিল: “আমি আকর্ষক হয়ে গেছি।”
“আমি আপনাকে গত বছর যেমন বলেছিলাম, আমি জড়িত নই। আমি আকর্ষক হয়ে পড়েছি,” হারবাহ বলেছিলেন, ইএসপিএন এর ক্রিস রিমের মাধ্যমে।
এটি খুব কমই অবাক হওয়ার বিষয় যে হারবাহ মিশিগান কেলেঙ্কারী সম্পর্কে প্রশ্নগুলি বিনোদন দিচ্ছে না। হারবাগের কলেজের প্রধান কোচ হিসাবে একাধিক স্টিন ছিল এবং ওলভারাইনদের সাথে তার চূড়ান্ত বছরে একটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল। তিনি এনএফএল স্তরেও সফল হয়েছেন এবং গত মৌসুমে চার্জারদের প্লে অফে নিয়ে যান। কলেজে কোচ-এ ফিরে আসার 61 বছর বয়সী হওয়ার সম্ভাবনা ইতিমধ্যে পাতলা ছিল এবং তারা এখন অস্তিত্বের পাশে রয়েছে।
দু’বছর আগে কিছু গণ্ডগোল ছিল যে এনএফএল এনসিএএ দ্বারা হারবাকে আরোপিত যে কোনও স্থগিতাদেশ মেনে চলার চেষ্টা করতে পারে। এটা করে এর মতো শোনাচ্ছে নাতবে।
হারবৌ পুরোপুরি 2025 মরসুমের জন্য চার্জার প্রস্তুত করার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। মিশিগানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার সময় কোচের পক্ষে কিছু পরিবর্তন করতে পারেনি।