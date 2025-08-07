You are Here
জিয়ান্নি বেরেঙ্গো গার্ডিন, ফটোগ্রাফির মাস্টার – নিউজ – নিউজ
News

জিয়ান্নি বেরেঙ্গো গার্ডিন, ফটোগ্রাফির মাস্টার – নিউজ – নিউজ

ফটোগ্রাফিক গল্পের মাস্টার জিয়ান্নি বেরেঙ্গো গার্ডিন 94 বছর বয়সে জেনোয়ায় মারা গিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে সান্তা মার্গারিটা লিগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১৯৩০ সালে রোম, ভেনিস, লুগানো এবং প্যারিসে বসবাসের পরে, ১৯65৫ সালে তিনি মিলানে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, যিনি তাকে পেশাগত হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, তিনি তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, যিনি তাকে রিপোর্টেজের ফটোগ্রাফিতে জড়িত দেখেছিলেন। তিনি মূল ইতালীয় এবং বিদেশী সংবাদপত্রগুলির (দ্য ওয়ার্ল্ড, ডোমাস, যুগ, ল’সপ্রেসো, লে ফিগারো, টাইম, স্টার্ন) এর সাথে সহযোগিতা করেছেন, 260 টিরও বেশি ফটোগ্রাফিক খণ্ড প্রকাশ করেছেন এবং ইতালি এবং বিদেশে 360 টিরও বেশি ব্যক্তিগত প্রদর্শনীতে তাঁর রচনা প্রদর্শন করেছেন।

সংরক্ষিত প্রজনন © কপিরাইট এএনএসএ

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts