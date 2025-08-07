জিরগা চিফ নিজেই একজন বিবাহিত মহিলাকে হত্যা করে প্রকাশ করেছেন

রাওয়ালপিন্ডিতে সাদ্রা আরব হত্যার মামলায় একটি জির্গার আদেশে আরও প্রকাশ প্রকাশ করা হয়েছে।
পুলিশ ১৯ -বছরের সাদ্রা আরব হত্যার মামলার মূল চরিত্র আসমাতুল্লাহ খানের বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র রাখার আরেকটি মামলা দায়ের করেছে।
পুলিশ বলছে, পাঞ্জাব আর্মস অধ্যাদেশ ২০১৫ এর অধীনে পুলিশ মামলায় মামলাটি নিবন্ধিত হয়েছিল।
পুলিশ বলছে, আসমাতুল্লাহ খান সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে সাদ্রা আরবকে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন, অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি নন -লিসেন্সড কালাশনিকভও উদ্ধার করা হয়েছিল।
জির্গার প্রধান আসমাতুল্লাহ প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি জির্গার সিদ্ধান্তে সাদাকে হত্যা করেছিলেন, অভিযুক্ত তদন্তের সময় বলেছিলেন যে ভুক্তভোগী তার চাচাতো ভাই ছিলেন, ভুক্তভোগীকে তাঁর বাড়ি থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে মুজাফফরাবাদ থেকে আনা হয়েছিল, সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে।
অভিযুক্ত স্বীকার করেছেন যে অভিযুক্ত সালেহ মোহাম্মদ, আমানি গুল ইত্যাদিও তাঁর সাথে ছিলেন।
পুলিশ বলছে, আসামি আসমাটুল্লাহ খান, যিনি ১৯ -বছর বয়সী সাদ্রা আরবকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি স্বীকার করেছেন যে সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাদ্রা আরবকে হত্যা করা হয়েছিল।
অভিযুক্তদের সনাক্তকরণে পুলিশ সাদ্রা আরব হত্যার মামলায় উসমানকে ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহৃত কালাশনিকভকে দখল করেছে। আসমাতুল্লাহ কালাশনিকভের কোনও লাইসেন্স জমা দিতে পারেননি, আসামিরা অবৈধ ও লাইসেন্সবিহীন অস্ত্র ব্যবহার করে একটি অপরাধ করেছে।
বোঝা যাচ্ছে যে 17 জুলাই জির্গার নির্দেশে মৃত সাদ্রা আরবকে হত্যা করা হয়েছিল।
পুলিশ আধিকারিকদের মতে, ১৯ -বছর বয়সী মেয়েটি জানুয়ারিতে সাত মাস আগে বিয়ে করেছিলেন, ভুক্তভোগীর স্বামী জিয়া -উর -হের্মমানও ২১ শে জুলাই তার স্ত্রী বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং উসমান নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছিলেন বলে এই হত্যার পরে একটি এফআইআর দায়ের করেছিলেন।