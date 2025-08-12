You are Here
‘জিরো পারমিটস, জিরো ইন্সপেকশনস’: ওয়েস্ট ভ্যানকুভার অর্ডারগুলি সদ্য নির্মিত হোমের ধ্বংস – বিসি

পশ্চিম ভ্যানকুভারের একটি প্রাসাদ বাড়ির মালিকদের সম্প্রতি $ 6.7 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যায়ন করা হয়েছে, তাদের সম্পত্তির পিছনে একটি ছোট বাসভবনের অনুরূপ একটি বিল্ডিং এবং অনুমতি ছাড়াই নির্মিত একটি বিল্ডিং ধ্বংস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ওয়েস্ট ভ্যানকুভার জেলার মেয়র মার্ক সেগার সোমবার একটি সাক্ষাত্কারে গ্লোবাল নিউজকে বলেছেন, “আমি এরকম কোনও মামলা দেখে মনে করতে পারি না।” “আপনি পারমিটগুলি তৈরি না করে কোনও বাড়ি তৈরি করতে পারবেন না।”

ব্রাদার্স ক্রিক সংলগ্ন খাড়া ope ালের নিকটে অনাকাঙ্ক্ষিত বাড়ির উঠোন কাঠামোর মালিকরা 21 জুলাই বৈঠকে উপস্থিত হননি বা কাউন্সিলের সর্বসম্মত ভোটের আগে কোনও প্রতিনিধি প্রেরণ করেন না।

কাউন্সিল তাদের ছাড়া বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করার সাথে সাথে সেগর মন্তব্য করেছিলেন, “হু, আমি সত্যিই বেশ অবাক হয়েছি, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,” সেগর মন্তব্য করেছিলেন।

পরিকল্পনার পরিচালক জিম বেইলি ২১ শে জুলাই কাউন্সিলকে বলেছেন, “কোনও বিল্ডিং পারমিট জারি করা হয়নি, কিছুই নয়।

কাউন্সিলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেলা কর্মীরা “সম্পত্তির উপর একটি বৃহত নতুন কাঠামো” সম্পর্কে অভিযোগের পরে, 2024 সালের 15 ই মে অননুমোদিত ভবন সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন।

বিল্ডিং ইন্সপেক্টর পরের দিন 1145 চার্টওয়েল ক্রিসেন্টে সম্পত্তিটি পরিদর্শন করেছিলেন এবং একটি স্টপ ওয়ার্ক অর্ডার পোস্ট করেছিলেন।


ভিডিও খেলতে ক্লিক করুন: 'সারে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়'


সারে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়


বেইলি কাউন্সিলকে বলেছেন, “তারা আবার এটি শূন্য পারমিট, শূন্য পরিদর্শন এবং এটি একটি অগ্রহণযোগ্য সুরক্ষা ঝুঁকি দিয়ে তৈরি করেছে।”

“এটা কীভাবে হতে পারে?” জেলা কাউন্টার জিজ্ঞাসা। 21 জুলাই নোরা গাম্বিওলি। “এই দিন এবং যুগে এটি কীভাবে ঘটতে পারে? একটি পুরো বাড়িটি তৈরি হয় এবং কেউ জানে না যে কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি?”

“কেউ এটি দেখেনি। অবশেষে, কেউ অভিযোগ করেছেন, আমরা অভিযোগটি শুনেই আমরা তদন্ত করি,” বেইলি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

সম্পত্তি রেকর্ডগুলি প্রাথমিক মালিকদের নাইব গেরামি এবং আয়েশহ মনসৌরি হিসাবে তালিকাভুক্ত করে, ওমিদ গেরামি এবং কামরান গেরামিকে অতিরিক্ত মালিক হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে।

কাউন্সিলের প্রতিবেদন অনুসারে, মালিকদের 25 জুলাই, 2024 -এ চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিল যে তাদের অবশ্যই একটি ধ্বংসের অনুমতিের জন্য আবেদন করতে হবে এবং নতুন ভবনটি ভেঙে ফেলতে হবে।

১৩ ই আগস্ট, ২০২৪ -এ, মালিকদের দ্বারা ধরে রাখা একটি পরিবেশগত পরামর্শদাতা সংস্থা একটি প্রতিকার পরিকল্পনা সম্পন্ন করেছে যা অনাকাঙ্ক্ষিত কাঠামো অপসারণ এবং উপযুক্ত রিপারিয়ান উদ্ভিদের সাথে পুনরুদ্ধারকে অপসারণের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছিল।

আজ অবধি, মালিকদের 14,800 ডলার জরিমানা জারি করা হয়েছে, যার মধ্যে $ 500 প্রদান করা হয়েছে।

শাহিন কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের সাথে মামলা মোকদ্দমাতে নিযুক্ত এই চার মালিক সোমবার মন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি।

বিসি সুপ্রিম কোর্টে ৩ এপ্রিল দায়ের করা একটি সংশোধিত নাগরিক দাবিতে বিল্ডার অভিযোগ করেছেন যে তিনি আসামীদের কাছ থেকে অবৈতনিক কাজের জন্য $ ১৪৮,০০০ ডলারের বেশি পাওনা: নাইব গেরামি, আয়েশ মানসৌরি, ওমিট গেরামি, কামরান গেরামি এবং কিরকস্টোন হিটিং লিমিটেড।

আদালতের নথি অনুসারে, নাইব গেরামি একজন ব্যবসায়ী এবং কিরকস্টোন হিটিং লিমিটেডের প্রধান, আয়েশাহ মনসৌরি একজন অভ্যর্থনাবিদ, ওমিড গেরামি একজন কার্ডিওলজিস্ট এবং কামরান গেরামি একজন পরিচালক।

ভিডিও খেলতে ক্লিক করুন: 'সারে অবৈধ, নো-পারমিট নির্মাণের উপর ক্র্যাকস ডাউন'


সারে অবৈধ, কোন-পারমিট নির্মাণের উপর ফাটল


ম্যাট মিনাপুর দাবি করেছেন যে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে ১১৪৫ চার্টওয়েল ক্রিসেন্টে আসামীদের সম্পত্তিতে গ্যাজেবো নির্মাণের জন্য তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং লিখিত চুক্তিতে মালিকরা বিল্ডিং পারমিট সরবরাহ করবেন এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে, মিনাপুর বলেছিলেন যে তিনি কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং চাকরি থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন, যা ৩০ শতাংশ সম্পূর্ণ ছিল, কারণ বারবার সতর্কতা সত্ত্বেও, মালিকরা প্রয়োজনীয় অনুমতিগুলি পেতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং প্রাথমিক প্রকল্পটি বর্গ ফুটেজ এবং উচ্চতায় প্রসারিত হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল।

সোমবার পৌঁছে মিনাপুর গ্লোবাল নিউজকে বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে আসামিরা তাদের সম্পত্তিতে একটি মাধ্যমিক বাড়ি তৈরির চেষ্টা করছে।

“আমি মনে করি এটিই সমস্যা, হ্যাঁ,” মিনাপুর বলেছিলেন। “ঠিক, এটি একটি দ্বিতীয় বাড়ি I

মিনাপুর দাবি করেছেন যে মালিকরা নিজেরাই বিল্ডিং শেষ করে শেষ করেছেন।

৫ মার্চ জেরামিস, মনসৌরি এবং কিরকস্টোন হিটিং লিমিটেডের দায়ের করা একটি পাল্টা দাবিতে আসামিরা অভিযোগ করেছেন যে “বাদী, মিথ্যা বা অবহেলা করে আসামীদের কাছে প্রতিনিধিত্ব করেছেন যে তিনি কাজের পারফরম্যান্সের জন্য অনুমতি পাবেন এবং এই কাজের সাথে সম্পর্কিত গ্যাজেবোকে সকলের সাথে ডিজাইন করা যেতে পারে।”

সেগার বলেছিলেন যে জুলাই কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের পর থেকে মালিকদের পশ্চিম ভ্যানকুভার জেলার সাথে কোনও যোগাযোগ নেই, যা তাদেরকে 60০ দিনের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ভবনটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়।

“এটি এমন অপচয়,” সেগার বলেছিলেন।

“কেউ সরকারী অফিসে কাউকে তাদের বাড়িটি ছিঁড়ে ফেলতে বাধ্য করতে চাইছে না, তবে এখানে সুরক্ষা সমস্যা রয়েছে যেগুলি এখানে সম্বোধন করতে হবে।”

© 2025 গ্লোবাল নিউজ, করুস এন্টারটেইনমেন্ট ইনক এর একটি বিভাগ



