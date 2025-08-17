You are Here
জিসর আজ-জারকায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, পূর্ব জেরুজালেমের ঝগড়াটে লোককে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল
News

আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংস অপরাধ তরঙ্গ অব্যাহত থাকায় শনিবার সন্ধ্যায় পৃথক ঘটনায় দু’জন নিহত হয়েছেন।

আইন প্রয়োগকারী ও প্যারামেডিকস জানিয়েছেন, আরব উপকূলীয় শহর জিসর আজ-জার্কায় ২৩ বছর বয়সী রোসেট জারবানকে গুলি করে এবং গুরুতর আহত করা হয়েছিল।

ওয়াইএনইটি নিউজ সাইটের খবরে বলা হয়েছে, যখন তাকে লক্ষ্য করা হয়েছিল তখন তিনি তার বাবা -মায়ের সাথে দেখা করার পথে ছিলেন।

ম্যাগেন ডেভিড অ্যাডম অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জানিয়েছে, চিকিত্সকরা তাকে নিকটবর্তী হাদিরার হিলেল ইয়াফে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে পুনরুত্থিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে তার মৃত পথে ঘোষণা করেছিলেন, ম্যাগেন ডেভিড অ্যাডম অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জানিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে যে তারা শহরের বাসিন্দা একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রাথমিক পুলিশ মূল্যায়ন অনুসারে, জারবানকে ভুল করে হত্যার প্রয়াসে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, ইয়েট জানিয়েছে।

সন্ধ্যার আগে, 20 বছর বয়সী আহমদ বদরানকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল, এবং পূর্ব জেরুজালেমের এক ঝগড়াটে হালকাভাবে আহত হয়েছিল।

ম্যাগেন ডেভিড অ্যাডম প্যারামেডিকস দু’জনকে হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে চিকিত্সকরা বদরানের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ: হার্জলিয়ায় একটি পুলিশ গাড়ি, 15 আগস্ট, 2025 (তাল গ্যাল/ফ্ল্যাশ 90)

হিব্রু গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, এই হত্যাকাণ্ড পরিবারের মধ্যে বিরোধের ফলস্বরূপ।

পৃথকভাবে, শনিবার সন্ধ্যায় একরে একটি শ্যুটিংয়ে দু’জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে পুলিশ ও প্যারামেডিকস জানিয়েছে।

প্যারামেডিকরা তাদের চল্লিশের দশকে ভুক্তভোগীদের গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন।

তাদের দুজনকেই আরও চিকিত্সার জন্য নাহারিয়ার গ্যালিলি মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে যে তারা গুলি চালানোর পরিস্থিতি এবং সন্দেহভাজনদের সন্ধানের পরিস্থিতি তদন্ত করছে।

আব্রাহাম ইনিশিয়েটিভস কোয়েজেসিটি গ্রুপের মতে, আরব সমাজে হত্যাকাণ্ডের শিকারদের সন্ধানকারী আব্রাহাম ইনিশিয়েটিভস কোয়েজেস্টি গ্রুপ অনুসারে বছরের শুরু থেকেই মোট ১৫7 টি আরব ইস্রায়েলি সহিংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

2024 সালে এই সময়ে, 142 আরব ইস্রায়েলি মারা গিয়েছিল। এই বছরের ট্যালি গত বছরের সংখ্যার তুলনায় 12 শতাংশ বৃদ্ধি উপস্থাপন করে, সংস্থাটি বলেছে, ইস্রায়েলের আরব নাগরিকদের জন্য রেকর্ড করা সবচেয়ে হিংসাত্মক বছর হয়ে ওঠার পথে এটিকে ট্র্যাকে ফেলেছে।

বেশিরভাগ আরব সম্প্রদায়ের নেতা সর্পিল অপরাধের হারের জন্য আইন প্রয়োগকারীদের দোষারোপ করেছেন, পুলিশকে অবহেলা করার অভিযোগ এনে বেশিরভাগ হত্যাকাণ্ডের মামলা নিষ্পত্তিযোগ্য নয়।

জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে সুদূর ডান ইটামার বেন গিভির স্থাপনের পর থেকে গত দুই বছরে অপরাধ তরঙ্গটি যথেষ্ট খারাপ হয়ে গেছে।

