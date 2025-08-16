You are Here
জিসিএসই স্তরে ছেলেদের আন্ডার পারফরম্যান্স ‘জাতীয় উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত’ অধ্যাপক বলেছেন
জিসিএসই স্তরে ছেলেদের আন্ডার পারফরম্যান্স ‘জাতীয় উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত’ অধ্যাপক বলেছেন

একজন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষার অধ্যাপক বলেছেন, জিসিএসই পর্যায়ে ছেলেদের আন্ডার পারফরম্যান্সকে “দীর্ঘস্থায়ী” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এটি একটি “প্রধান বিষয়” হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

বাকিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট রিসার্চের পরিচালক অধ্যাপক অ্যালান স্মিথার্স বলেছেন, ছেলেদের প্রতিভাগুলি “পুরোপুরি” হিসাবে তৈরি করা যায় না, যা “দেশের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় হ্রাস” হতে পারে।

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়েছিলেন যে সেই বয়সের ছেলেদের ছেলেদের “মেয়েরা এগিয়ে থাকবে”।

বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের শিক্ষার্থীরা তাদের জিসিএসই ফলাফল পাওয়ার আগে তাঁর মন্তব্য এসেছে।

অধ্যাপক স্মিথার্স বলেছিলেন: “শিক্ষার এই পর্যায়ে ছেলেদের আপাতদৃষ্টিতে পারফরম্যান্স জাতীয় উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত।

“তবে ছেলেদের অভ্যাসগতভাবে বিশেষাধিকার হিসাবে দেখা হয় বলে এটি তার প্রাপ্য মনোযোগ পায় না।”

গত বছর, ইউকে জিসিএসই এন্ট্রিগুলির পঞ্চম (২১.৮ শতাংশ) এরও বেশি শীর্ষ গ্রেডে ভূষিত করা হয়েছিল – কমপক্ষে একটি 7 বা এ গ্রেড, ২০২৩ সালে ২২.০ শতাংশ থেকে কম।

তবে এটি 2019 এর চেয়ে বেশি ছিল – মহামারীটির আগের বছর – যখন জিসিএসই এন্ট্রিগুলির 20.8 শতাংশ শীর্ষ গ্রেডে স্কোর করেছিল।

মোট মহিলা এন্ট্রিগুলির অনুপাত 7/এ বা তার চেয়ে বেশি গ্রেড ছিল গত বছর 24.7 শতাংশ – মোট পুরুষ এন্ট্রি (19.0 শতাংশ) এর চেয়ে 5.7 শতাংশ পয়েন্ট বেশি।

অধ্যাপক স্মিথার্স বলেছিলেন: “শিক্ষায় ছেলেদের দীর্ঘস্থায়ী আন্ডার পারফরম্যান্সকে একটি বড় বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

“দেখা যাচ্ছে যে আমরা অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিভা যতটা সম্ভব সম্ভব বিকাশ করছি না।

“এটি কেবল দেশের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা হ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বে এর অবস্থান হ্রাস করতে পারে।”

অফকাল ২০২৩ সালে ইংল্যান্ডে প্রাক-কোভিড স্তরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ-লেভেল গ্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডগুলি নিয়ে এসেছিল এবং ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকরা গত গ্রীষ্মে প্রাক-প্যান্ডেমিক গ্রেডিংয়ে ফিরে এসেছিলেন।

কোভিড -১৯ এর পরে এই পদক্ষেপটি ২০২০ এবং ২০২১ সালে শীর্ষ জিসিএসই গ্রেডে বৃদ্ধি পায়, পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ফলাফল সহ।

গত সপ্তাহে, শীর্ষস্থানীয় গ্রেডগুলি পুরষ্কার প্রাপ্ত এ-লেভেল এন্ট্রিগুলির অনুপাতটি গত বছরে আবার বেড়েছে এবং প্রাক-মহাজাগতিক উচ্চতার above র্ধ্বে থেকে যায়

জিসিএসই ফলাফল দিবসের আগে বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক স্মিথার্স পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই বছর শীর্ষ গ্রেডগুলি স্কোর করার জিসিএসই এন্ট্রিগুলির অনুপাতটি 2019 এর তুলনায় “উচ্চতর” থাকার সম্ভাবনা ছিল – মহামারীটির আগের বছর।

তিনি বলেছিলেন: “এটি হতে পারে যে আমরা একটি নতুন সাধারণের উত্থান দেখছি যে ক্ষেত্রে 2025 এর সাথে 2024 সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, বা নিয়ামকরা প্রাক-পিতামহী স্তরে ফিরে যাওয়ার জন্য আরও চাপ দিতে পারে।”

যদিও উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং ওয়েলসে জিসিএসইর জন্য traditional তিহ্যবাহী এ*-জি গ্রেডগুলি ব্যবহৃত হয়, এগুলি ইংল্যান্ডে 9-1 সিস্টেমের সাথে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে 9 টি সর্বোচ্চ।

একটি 4 বিস্তৃতভাবে একটি সি গ্রেডের সমতুল্য, এবং একটি 7 বিস্তৃতভাবে একটি এ এর সমতুল্য

ইংল্যান্ডে, অনেক শিক্ষার্থী যারা কমপক্ষে একটি গ্রেড 4 সুরক্ষিত করেন না-যা একটি “স্ট্যান্ডার্ড পাস” হিসাবে বিবেচিত হয়-ইংরাজী এবং/অথবা গণিত জিসিএসইতে 16-পরবর্তী শিক্ষার সময় বিষয়গুলি পুনরায় গ্রহণ করতে হবে।

তার প্রতিবেদনে, অধ্যাপক স্মিথাররা বাধ্যতামূলক পুনর্বিবেচনার বিষয়ে “নীতি পুনর্বিবেচনা” করার আহ্বান জানিয়েছিলেন কারণ তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা “আত্মা-ধ্বংসাত্মক” এবং “একেবারে হতাশাব্যঞ্জক”।

তিনি বলেছিলেন: “এটি একটি প্রোগ্রাম এবং যোগ্যতার সাথে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে পুনরায় প্রয়োজনের জরুরি পর্যালোচনা হওয়া উচিত যা শব্দ এবং সংখ্যার ব্যবহারে সাবলীলতা অর্জনে জিসিএসইএসকে ব্যর্থ করে তাদের সক্ষম করবে।”

অধ্যাপক স্মিথাররা ইংলিশ ব্যাকক্যালারিয়েটের জন্যও কলগুলির পুনর্বিবেচনা করেছিলেন-একটি সরকারী ব্যবস্থা যার লক্ষ্য শিক্ষার্থীরা ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান, একটি মানবিক বিষয় এবং জিসিএসইতে একটি ভাষা গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করা-কারণ তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে বিদেশী ভাষাগুলির কম গ্রহণের কারণে নীতিটি “ব্যর্থ” হয়েছে।

ইংল্যান্ডের অস্থায়ী পরীক্ষার এন্ট্রিগুলির ডেটা প্রতিফলিত করে, অধ্যাপক স্মিথাররা হাইলাইট করেছিলেন যে ফরাসী এবং জার্মানদের জন্য জিসিএসই এন্ট্রিগুলি আবার পড়েছে।

জিসিএসইতে সর্বাধিক জনপ্রিয় বিদেশী ভাষা হিসাবে স্প্যানিশ ফরাসিদের ছাড়িয়ে গেছে, জুনে অফকোলের অস্থায়ী পরিসংখ্যানের পরামর্শ রয়েছে।

তার প্রতিবেদনে অধ্যাপক স্মিথার্স বলেছিলেন: “জনপ্রিয়তার এই উত্সাহটি কেন তা স্পষ্ট নয়, তবে স্পেনীয় ভাষী দেশগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে ছুটির গন্তব্য হিসাবে এর কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আরও বেশি প্রসেসিক ব্যাখ্যা হ’ল স্প্যানিশকে ফরাসী বা জার্মানদের চেয়ে সহজ দেখা যায়।”

শিক্ষার বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “আমরা প্রতিটি যুবককে চাই, তাদের লিঙ্গ, পটভূমি যাই হোক না কেন বা তারা যেখানেই বাস করেন সেখানে সফল হওয়ার সুযোগ পেতে চাই।

“পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন পর্যালোচনা বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় কোথায় উন্নতি করা উচিত তা বিবেচনা করছে, এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং শরত্কালে সুপারিশগুলির সাথে।

“এই বছরের শেষের দিকে আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের সাদা কাগজের মাধ্যমে পরিবর্তনের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রয়োজনীয় আরও সংস্কারগুলিও নিয়ে আসব যেখানে প্রতিটি শিশু এবং যুবক অর্জন এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে।”

