জীবনযাত্রার ব্যয়কে সাশ্রয়ী করে তুলতে সম্পর্কের মধ্যে থাকা তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা

আজীবন আইএসএ সরবরাহকারী ওয়ানফ্যামিলির একটি নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী পাঁচজন তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে একজন অংশীদারের সাথে প্রাথমিকভাবে জীবনযাত্রার ব্যয়কে আরও সাশ্রয়ী করে তুলতে বেছে নিচ্ছেন।
জরিপকারীদের মধ্যে প্রায় 21 শতাংশ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।
গবেষণাটি একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক বৈষম্যকেও তুলে ধরে, একক ব্যক্তিদের দম্পতির তুলনায় জরুরি আর্থিক কুশন হওয়ার সম্ভাবনা কম।
সম্পর্কের মধ্যে মাত্র ১ per শতাংশের তুলনায় 10 (29 শতাংশ) প্রায় তিনজন (29 শতাংশ) একক তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের জরুরি তহবিলের অভাব রয়েছে।
তদ্ব্যতীত, একক সেভাররা প্রতি মাসে গড়ে 301 ডলার একপাশে রেখে দেয় – প্রায় অর্ধেক £ 609 একটি সম্পর্কের দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়।
এটি প্রায়শই বর্ধিত আর্থিক স্ট্রেনকে আন্ডারস্কোর করে যা প্রায়শই প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ব্যয় পরিচালনার ক্ষেত্রে একক ব্যক্তিদের দ্বারা মুখোমুখি হয়।
ওয়ানফ্যামিলি সিইও জিম ইসলাম বলেছেন: “এই পরিসংখ্যানগুলি মর্মাহত, লোকেরা সম্ভাব্যভাবে অসন্তুষ্ট সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবস্থান করছে কারণ বিলগুলি তাদের নিজেরাই পরিচালনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য খুব বেশি।
“এটি অবিবাহিত হওয়ার উপর কর, বিলের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের দ্বারা আরও খারাপ হয়েছে।”
মিঃ ইসলাম, যোগ করেছেন: “আর্থিক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এটি স্বাধীনতা সক্ষম করে। এটি এমন কিছু হওয়া দরকার যা ভাল সঞ্চয় অভ্যাসের পাশাপাশি স্কুলগুলিতে কথা বলা হয়।”
তিনি বলেছিলেন যে “একটি সঞ্চয় পাত্র তৈরি করা একেবারে আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা সমর্থন করে, যার অর্থ জীবনের উত্থান -পতনের ক্ষেত্রে কম দুর্বলতা”।
ফিনান্সিয়াল কোম্পানির প্রতিবেদনে 36 বছর বয়সী ক্রিস সিঙ্গেলনের বরাত দেওয়া হয়েছে, যিনি তার সঙ্গী এমার সাথে লিডসে থাকেন তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এর আগে তিনি নিজেই ভাড়া নিয়েছিলেন।
মিঃ সিঙ্গেলটন বলেছিলেন: “এখন আমরা দুজনেই আমাদের সঞ্চয় পাত্রে অবদান রাখছি, এটি একটি ভাগ করা জিনিস। এই মুহুর্তে আমাদের অগ্রাধিকারটি ভ্রমণের জন্য সঞ্চয় করছে। আমাদের পরবর্তী ছুটি এই বছরের সেপ্টেম্বরে এবং আমরা এটি রূপান্তর করার জন্য একটি পুরানো ভ্যান কেনার আশা করছি।”
18 থেকে 40 বছর বয়সী যুক্তরাজ্য জুড়ে 3,000 লোকের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে ওয়ানফ্যামিলির জন্য গবেষণা চালিয়েছিল মতামত।