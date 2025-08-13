You are Here
জুনজিংয়ুয়ান, শ্যাটিনের বিদেশী কর্মচারীরা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং নিয়োগকর্তা এই মামলার কথা জানিয়েছিলেন এবং তাকে উদ্ধার করার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তার সাথে চিকিত্সা করতে নারাজ ছিলেন।
শাতিনে হঠাৎ মৃত্যুর জন্য সন্দেহযুক্ত এক দাসী ঘটেছিল। বুধবার (১৩ ই) রাত ১০ টার দিকে পুলিশ ব্লক 9 জুনজিং গার্ডেন, নং 1 জুনজিং রোডের এক মহিলার কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন পেয়েছিল এবং বলেছিল যে তার কাজের মেয়েটি, যিনি প্রায় 30 বছর বয়সী ছিলেন, ইউনিটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। অ্যাম্বুলেন্সটি ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখতে পেল যে দাসীটি কোমায় ছিল। তিনি তত্ক্ষণাত তাকে প্রিন্স ওয়েলস হাসপাতালে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু উদ্ধার শেষে তিনি সবচেয়ে বেশি মারা যান। পুলিশ এই ঘটনাটি তদন্ত করছে, এবং মামলাটি “কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছে – হাসপাতালে পাঠানোর সময় মারা গেছে” হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

