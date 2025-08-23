জুনিয়র হাই ফুটবল দল বহনকারী বাস 20 টিরও বেশি বাচ্চাকে আহত করার পথে ক্র্যাশ করে

তাদের বাস পশ্চিম পেনসিলভেনিয়ার রাস্তায় নামার পরে শনিবার সকালে কয়েক ডজন মিডল স্কুল ফুটবল খেলোয়াড়কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
গিবসোনিয়ার পাইন-রিচল্যান্ড মিডল স্কুলে একটি খেলায় যাওয়ার পথে পিটসবার্গের ঠিক বাইরে, অর্থনীতিতে ক্র্যাশ হওয়ার সময় গাড়িটি 25 টি অ্যালিকুইপ্পা জুনিয়র উচ্চ শিক্ষার্থী, দুই প্রাপ্তবয়স্ক এবং ড্রাইভার বহন করছিল।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপে ২১ জন আহত হয়েছেন, যদিও এই আহতদের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়নি।
স্থানীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিছু শিক্ষার্থীকে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং অন্যদের তাদের বাবা -মা কর্তৃক তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং আলাদাভাবে পরিবহন করা হয়েছিল।
বাসটি দুর্ঘটনায় ভারী ফ্রন্ট-এন্ডের ক্ষতি সহ্য করেছিল, যা একাধিক বিদ্যুতের লাইন এবং খুঁটিও নামিয়েছে।
দুর্ঘটনার কারণটি তাত্ক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হয়নি।
স্কুল থেকে একটি ফেসবুক পোস্ট পরে পরিবারগুলিকে আশ্বস্ত করেছিল যে ‘দলটি আগের বাস দুর্ঘটনার দৃশ্যটি ছেড়ে দিয়েছে। প্রতিটি খেলোয়াড়কে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আজ সকালে ভ্রমণকারী প্রতিটি খেলোয়াড় বা কোচের জন্য কোনও চিন্তাভাবনা বা প্রার্থনা পাঠানোর জন্য দয়া করে কিছুক্ষণ সময় নিন। ‘
পিতামাতাকে তাদের বাচ্চাদের সাথে পুনরায় একত্রিত করতে অ্যামব্রিজ ফায়ার স্টেশনে যেতে উত্সাহিত করা হয়েছিল।