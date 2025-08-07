জুয়ার আসক্তি বাড়ার হিসাবে একটি লাইফলাইন সরবরাহকারী কেন্দ্র

কাউন্সেলর ডায়ান থম্পসন স্মার্টফোন দ্বারা চালিত ক্রমবর্ধমান জুয়ার মহামারীটির ফ্রন্টলাইনের 20 জন বিশেষজ্ঞের একজন।
তিনি এই আসক্তির যে ক্ষতি করছেন সে সম্পর্কে একটি গুরুতর সতর্কতা জারি করেছেন।
জুয়ার আসক্তি থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে পারিবারিক ভাঙ্গন, বিশাল debts ণ এবং কর্মসংস্থান এবং ঘর হারানো।
পেটিগোর ফোরজ ফ্যামিলি রিসোর্স সেন্টারে অবস্থিত ডায়ান বলেছেন, “জুয়া খেলাটিকে প্রায়শই ‘লুকানো আসক্তি’ হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং এটি অবশ্যই আমার অভিজ্ঞতায় সত্য হয়।”
“যদি কেউ অ্যালকোহল বা ড্রাগে থাকে তবে এটি স্পট করা আরও সহজ; তবে জুয়া খেলার বিষয়টি কখন দেখা যায় তা দেখা আরও কঠিন” ”
ডায়ান অব্যাহত রেখেছিলেন: “এটি মূলত অনলাইন জুয়া খেলা, এবং স্মার্টফোনগুলির ব্যবহার একটি বিশাল ভূমিকা পালন করে।
“লোকেরা মূলত কোনও বুকমেকারদের অ্যাক্সেস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আপনি বাজি রাখার থেকে কয়েক ক্লিক দূরে রয়েছেন।
“টিভি, রেডিও এবং সোশ্যাল মিডিয়া জুয়া খেলা স্বাভাবিক করেছে।
“জুয়া খেলার আসক্তির সাথে লড়াই করে এমন কারও পক্ষে এটি ক্ষতিকারক হতে পারে। যে কোনও ক্লায়েন্ট এই সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে আমরা প্রথমে তাদের যা করতে বলি তা হ’ল তাদের ফোনে একটি ব্লকিং অ্যাপ ইনস্টল করা।”
২০০ 2006 সালে প্রতিষ্ঠিত ফোরজ ফ্যামিলি রিসোর্স সেন্টারটি পেটিগো এবং সীমান্তের উভয় পক্ষের আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে ব্যক্তি এবং পরিবারগুলিকে বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা সরবরাহ করে।
ডায়ান জুয়ার কাউন্সেলিং এবং থেরাপিতে বিশেষজ্ঞ, অন্য পরামর্শদাতারা মানসিক স্বাস্থ্য, উদ্বেগ, শোক এবং আরও অনেক কিছু সহ সহায়তা করার জন্য উপলব্ধ।
প্রজেক্ট ম্যানেজার মার্টিনা ডয়েলকেও অন্তর্ভুক্ত ঘনিষ্ঠ দলটির জন্য, লক্ষ্যটি হ’ল লোকেরা যা কিছু মুখোমুখি হচ্ছে তা খোলার জন্য একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় সেটিং সরবরাহ করা।
যাইহোক, যাঁরা জুয়ার আসক্তিতে ভুগছেন তাদের পক্ষে এটি সর্বদা সহজ নয়, যেমন ডায়ান ব্যাখ্যা করেছিলেন।
“আমরা দেখতে পেয়েছি যে লোকেরা প্রথম পদক্ষেপটি নিয়ে এগিয়ে আসা এবং এগিয়ে আসা খুব কঠিন, তবে প্রাথমিক হস্তক্ষেপ এত গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন।
“জুয়ার ফলে আর্থিক বিচ্ছিন্নতা থেকে শুরু করে সম্পর্কের ভাঙ্গন পর্যন্ত অনেক সমস্যা দেখা দেয়।
“এর অনেক কিছুই ড্রাগ বা অ্যালকোহল সহ অন্য আসক্তির সাথে মিলে যেতে পারে।
“একজন ব্যক্তির কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং পরিবারগুলি দুর্ভাগ্যক্রমে, তাদের ঘর হারাতে খুব কাছাকাছি থাকতে পারে এবং প্রায়শই প্রচুর debts ণের মুখোমুখি হতে পারে।
“আমরা দেখতে পাই যে আচরণের পিছনে সর্বদা একটি কারণ রয়েছে I
“সর্বদা একটি গল্প থাকে, সর্বদা একটি কারণ Some
“আমরা ‘আক্রান্ত অন্যদের’ সাথেও কাজ করি, যার মধ্যে পরিবারের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত যারা প্রিয়জনের জুয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়।
“মজার বিষয় হল, এগুলি বেশিরভাগ পুত্রের মা যারা কী করতে হবে তা জানেন না They তারা কীভাবে এগিয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।”
ডায়ান যোগ করেছেন: “আমরা দেখতে পাই যে জুয়া খেলার সাথে সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে It
উদ্বেগজনকভাবে, ডায়ান মনে করেন যে মহামারী থেকে অনলাইন জুয়া খেলা বাড়ছে, যা মানুষের জীবনযাত্রায় একটি বড় পরিবর্তন এনেছে।
“পরিসংখ্যানগতভাবে, একটি বিশাল উত্থান হয়েছে, পোস্ট-কোভিড,” তিনি বলেছিলেন। “জুয়া খেলা মহিলাদের মধ্যে আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এবং এই সাইটগুলির সাথে সম্পর্কিত ভারী বিজ্ঞাপন।”
জুয়ার সমর্থন ছাড়াও, ফোরজ ফ্যামিলি রিসোর্স সেন্টারের দলটি অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে যা লোকেরা মুখোমুখি হতে পারে।
প্রজেক্ট ম্যানেজার মার্টিনার মতে, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা গ্রামীণ এবং নগর উভয় ক্ষেত্রেই একটি প্রধান সমস্যা এবং কেন্দ্রটি তাদের জন্য সামাজিক সুযোগগুলি সরবরাহ করার চেষ্টা করে যাদের জন্য একাকীত্ব একটি দৈনন্দিন বাস্তবতা।
“পারিবারিক সম্পদ কেন্দ্রগুলি মূলত সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মোকাবেলায় সেট আপ করা হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
“আমাদের ভূমিকা হ’ল এমন জিনিস তৈরি করা যা লোকেরা সত্যই আগ্রহী হবে – একটি গাওয়া গোষ্ঠী, একটি বেকিং গ্রুপ, একটি উদ্যান গ্রুপ – সমস্ত ধরণের ক্রিয়াকলাপ।
“এর নক-অন প্রভাবটি বিশাল। আমার এমন এক ক্লায়েন্ট রয়েছে যার জীবন এই দলে অংশ নেওয়া শুরু থেকে পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়েছে।
“আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, সামাজিকীকরণ শুরু হয়, তারা নতুন দক্ষতা শিখেন, বিভিন্ন লোকের সাথে দেখা করেন এবং তারা কেবল আরও সুখী।
“যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তাদের পক্ষে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য অত্যন্ত দরিদ্র। আপনি যদি এমন একটি সম্প্রদায় গোষ্ঠী খুঁজে পেতে পারেন যেখানে আপনি সত্যই স্বাগত বোধ করেন তবে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব অপরিসীম।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “গ্রামীণ বা শহুরে যাই হোক না কেন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বৈষম্য করে না You আপনি প্রচুর পরিমাণে চলছে এমন একটি ব্যস্ত শহুরে অঞ্চলে থাকতে পারেন – এটি এখনও আপনাকে প্রভাবিত করে।”
কেন্দ্রের দলটি আরও বেশি লোককে তাদের পরিষেবাগুলি গ্রহণ করতে দেখবে এবং জোর দিয়েছিল যে কোনও অপেক্ষার তালিকা নেই, যার অর্থ অভাবীরা প্রায়শই তাত্ক্ষণিকভাবে দেখা যায়।
ডায়ান উপসংহারে বলেছিলেন: “আমরা যখন মানসিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার তালিকার বিষয়ে কথা বলতে শুনি তখন এটি আমাদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক।
“আমাদের ক্ষমতা আছে, এবং আমাদের অপেক্ষার তালিকা নেই।
“লোকেরা প্রায়শই মনে করে যে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা পাওয়া যায় না, তবে এটি একেবারে।
“এখানে, এটি স্বল্প ব্যয়বহুল বা এমনকি নিখরচায়, এবং সেশনের সংখ্যার কোনও সীমা নেই।”
ফোরজ ফ্যামিলি রিসোর্স সেন্টারের দলটির সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে +353 71 986 1924বা ইমেলের মাধ্যমে theforgefrc@gmail.com।